Путінська "Єдина Росія" перебуває на дні, – Яковина

Протягом останніх двох років регіональні вибори у РФ показали, що правляча партія, путінська "Єдина Росія" – на дні. Її представників по всій країні перемагають сантехніки, домогосподарки, безробітні і трактористи.

Таку думку у своєму відеоблозі "Безумный мир" висловив журналіст Іван Яковина.

Читайте також: Коли Трамп отримає імпічмент – думка Яковини

Він підкреслив, що імідж у "Єдиної Росії" просто катастрофічний. Цю політичну силу абсолютно заслужено вважають партією шахраїв і злодіїв. Навіть якщо намалювати їм 15 чи 20%, більшості вони не отримають. Тому "єдиноросам" доводиться хитрувати, але все одно виходить не дуже.

Журналіст зазначив, що восени 2019 року в Москві пройшли вибори до міської думи. "Єдинороси", знаючи про свою славу, прикинулися безпартійними самовисуванцями. Але коли проти них організувалася опозиція, стало ясно, що в парламент не пройде жодна людина від партії влади.

Всім радикальним опозиціонерам заборонили брати участь у виборах. Проти людей Путіна поставили або комуністів, або якихось дивних фріків тощо. На розкрутку кандидатів від влади пішли гігантські грошові, адміністративні та інформаційні ресурси,

– наголосив Яковина.

Й додав, що це не подіяло. Адже за допомогою технології "розумного голосування", яку придумав опозиціонер Олексій Навальний, "Єдина Росія" отримала менше, ніж половину місць у міській думі.

Що відомо про "розумне голосування" в РФ? "Розумне голосування" – це придумана прихильниками Навального технологія. На їхню думку, вона дозволяє виборцям, у яких немає своїх кандидатів (більшість опозиціонерів не були зареєстровані на виборах) віддати свій голос так, щоб кандидат від влади набрав якомога менше голосів.

Журналіст підкреслив, що ситуація в економіці РФ стає все гіршою, а надії на покращення у підданих Путіна немає. Тому владі не варто сподіватися на те, що росіяни передумають і знову полюблять "Єдину Росію". Розв'язання проблеми вони бачать інакше.

На 19 з'їзді партії Володимир Путін з трибуни оголосив, що у всіх проблемах РФ винні зовнішні вороги: Україна, США і Європа, а також внутрішні "популісти", "словоблуди" і "кон'юнктурники", які присмокталися до "Єдиної Росії", та якщо що – продадуть і зрадять її,

– зазначив автор відеоблогу.

"Путін закликав "єдиноросів" боротися з внутрішніми ворогами, які в усьому винні. Для цього Держдума буквально за кілька тижнів схвалила вже цілий набір божевільних інструментів", – підсумував Яковина.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" Івана Яковини за 27 листопада 2019: