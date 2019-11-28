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      Путінська "Єдина Росія" перебуває на дні, – Яковина

      74 Читать новость на русском
      Володимир Путін на з'їзді "Єдиної Росії" / ntv.ru

      Протягом останніх двох років регіональні вибори у РФ показали, що правляча партія, путінська "Єдина Росія" – на дні. Її представників по всій країні перемагають сантехніки, домогосподарки, безробітні і трактористи.

      Таку думку у своєму відеоблозі "Безумный мир" висловив журналіст Іван Яковина.

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      Він підкреслив, що імідж у "Єдиної Росії" просто катастрофічний. Цю політичну силу абсолютно заслужено вважають партією шахраїв і злодіїв. Навіть якщо намалювати їм 15 чи 20%, більшості вони не отримають. Тому "єдиноросам" доводиться хитрувати, але все одно виходить не дуже.

      Журналіст зазначив, що восени 2019 року в Москві пройшли вибори до міської думи. "Єдинороси", знаючи про свою славу, прикинулися безпартійними самовисуванцями. Але коли проти них організувалася опозиція, стало ясно, що в парламент не пройде жодна людина від партії влади.

      Всім радикальним опозиціонерам заборонили брати участь у виборах. Проти людей Путіна поставили або комуністів, або якихось дивних фріків тощо. На розкрутку кандидатів від влади пішли гігантські грошові, адміністративні та інформаційні ресурси,
      – наголосив Яковина.

      Й додав, що це не подіяло. Адже за допомогою технології "розумного голосування", яку придумав опозиціонер Олексій Навальний, "Єдина Росія" отримала менше, ніж половину місць у міській думі. 

      Що відомо про "розумне голосування" в РФ? "Розумне голосування" – це придумана прихильниками Навального технологія. На їхню думку, вона дозволяє виборцям, у яких немає своїх кандидатів (більшість опозиціонерів не були зареєстровані на виборах) віддати свій голос так, щоб кандидат від влади набрав якомога менше голосів.

      Журналіст підкреслив, що ситуація в економіці РФ стає все гіршою, а надії на покращення у підданих Путіна немає. Тому владі не варто сподіватися на те, що росіяни передумають і знову полюблять "Єдину Росію". Розв'язання проблеми вони бачать інакше.

      На 19 з'їзді партії Володимир Путін з трибуни оголосив, що у всіх проблемах РФ винні зовнішні вороги: Україна, США і Європа, а також внутрішні "популісти", "словоблуди" і "кон'юнктурники", які присмокталися до "Єдиної Росії", та якщо що – продадуть і зрадять її,
      – зазначив автор відеоблогу.

      "Путін закликав "єдиноросів" боротися з внутрішніми ворогами, які в усьому винні. Для цього Держдума буквально за кілька тижнів схвалила вже цілий набір божевільних інструментів", – підсумував Яковина.

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" Івана Яковини за 27 листопада 2019:

       

      Все ще секс-символ у 52: фото Памели Андерсон
      27 листопада
      3653
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Володимир Путін Відеоблоги
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