Коли Трамп отримає імпічмент: думка Яковини

Комітет з розвідки нижньої Палати представників Конгресу зібрав і систематизував докази протиправних дій чинного президента США. На основі цих даних члени парламентського комітету з юридичних питань мають укласти статті імпічменту, що є своєрідним аналогом обвинувачувального вироку Дональду Трампу.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" повідомив журналіст Іван Яковина.

Читайте також: Охота на Трампа: новые серии телешоу

На думку журналіста, Трампа можуть звинуватити в хабарництві, здирництві, перевищенні службових повноважень та порушенні закону, що забороняє залучати іноземні держави до внутрішньополітичної боротьби.

Політичні інтриги в США

За словами автора відеоблогу, в американській пресі вже з'явилися заяви про змову керівництва Демократичної партії проти Дональда Трампа. Зокрема йдеться про керівника юридичного комітету Джеррі Недлера, який постійно контактує зі спікером палати Ненсі Пелосі і главою комітету з розвідки Адамом Шиффом.

Всі разом вони плетуть тонку юридичну павутину. За їхнім задумом, туди, мов жирна муха, повинен залетіти Дональд Трамп. Цією павутиною і мають стати статті імпічменту,

– прокоментував журналіст.



Джеррі Недлер, Ненсі Пелосі, Адам Шифф

Роль Сенату в цьому процесі

Іван Яковина зауважив, що захист і обвинувачення Трампа представлять у Сенаті свідків і докази. Тож Сенат буде виконувати роль суду, а самі сенатори перетворяться на 100 присяжних. Головувати на процесі буде очільник Верховного суду США Джон Робертс.



Джон Робертс

Щоб Трампа визнали винним, за це мають проголосувати дві третіх від загальної кількості сенаторів. Оскільки більшість у Верховній палаті є республіканцями, то такий результат на сьогодні є малоймовірним,

– пояснив журналіст.

Однак, на думку Івана Яковини, все може змінитися, якщо на суді в Сенаті проти Трампа будуть свідчити люди з його оточення.

До теми: Трамп сподівається, що розгляд імпічменту дійде до Сенату

Оточення Трампа

На сьогодні глава адміністрації Мік Малвейні, віцепрезидент Майк Пенс, міністр енергетики Рік Перрі, глава Держдепартаменту Майк Помпео, особистий юрист Трампа Руді Джуліані та колишній радник з національної безпеки Джон Болтон відмовляються давати свідчення. "Однак чи зможуть вони наполягати на своєму мовчанні під час найважливішого в сучасній історії США розгляду, я вже не знаю", – прокоментував журналіст.

За словами журналіста, провину Трампа можна буде встановити тільки в тому випадку, якщо в Сенаті будуть свідчити або Руді Джуліані, або ж Джон Болтон. Якщо цього не відбудеться, то, швидше за все, чинний президент залишиться при владі, як мінімум до нових президентських виборів, які відбудуться в листопаді 2020 року.



Руді Джуліані, Джон Болтон

Коротко про процедуру імпічмента Трампу:

► 25 липня 2019 року під час телефонної розмови Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma".

►До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена.

►25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови двох президентів. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут.

► Наслідком цього сканадалу стало оголошення формальної процедури імпічменту президента США.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" Івана Яковини за 26 листопада 2019: