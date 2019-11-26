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      Когда Трамп получит импичмент: мнение Яковины

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      Дональд Трамп / 24 канал

      Комитет по разведке нижней Палаты представителей Конгресса собрал и систематизировал доказательства противоправных действий действующего президента США. На основе этих данных члены парламентского комитета по юридическим вопросам должны заключить статьи импичмента, что является своеобразным аналогом обвинительного приговора Дональду Трампу.

      Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" сообщил журналист Иван Яковина.

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      По мнению журналиста, Трампа могут обвинить во взяточничестве, вымогательстве, превышении служебных полномочий и нарушении закона, запрещающего привлекать иностранные государства к внутриполитической борьбе.

      Политические интриги в США

      По словам автора видеоблога, в американской прессе уже появились заявления о сговоре руководства Демократической партии против Дональда Трампа. В частности речь идет о руководителе юридического комитета Джерри Недлера, который постоянно контактирует со спикером палаты Нэнси Пелоси и главой комитета по разведке Адамом Шиффом.

      Все вместе они плетут тонкую юридическую паутину. По их замыслу, туда, как жирная муха, должен залететь Дональд Трамп. Этой паутиной и должны стать статьи импичмента,
      – прокомментировал журналист.

      Джеррі Недлер Ненсі Пелосі Адам Шифф
      Джерри Недлер, Нэнси Пелоси, Адам Шифф

      Роль Сената в этом процессе

      Иван Яковина отметил, что защита и обвинение Трампа представят в Сенате свидетелей и доказательства. Поэтому Сенат будет выполнять роль суда, а сами сенаторы превратятся в 100 присяжных. Председательствовать на процессе будет глава Верховного суда США Джон Робертс.

      Джон Робертс
      Джон Робертс

      Чтобы Трампа признали виновным, за это должны проголосовать две трети от общего числа сенаторов. Поскольку большинство в Верховной палате является республиканцами, то такой результат на сегодня маловероятен,
      – пояснил журналист.

      Однако, по мнению Ивана Яковины, все может измениться, если на суде в Сенате против Трампа будут свидетельствовать люди из его окружения.

      К теме: Трамп надеется, что рассмотрение импичмента дойдет до Сената

      Окружение Трампа

      Сегодня глава администрации Мик Малвейни, вице-президент Майк Пенс, министр энергетики Рик Перри, глава Госдепартамента Майк Помпео, личный юрист Трампа Руди Джулиани и бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон отказываются давать показания. "Однако смогут ли они настаивать на своем молчании во время важнейшего в современной истории США рассмотрения, я уже не знаю", – прокомментировал журналист.

      По словам журналиста, вину Трампа можно будет установить только в том случае, если в Сенате будут свидетельствовать или Руди Джулиани, или Джон Болтон. Если этого не произойдет, то, скорее всего, действующий президент останется у власти, как минимум до новых президентских выборов, которые состоятся в ноябре 2020 года.

      Руді Джуліан Джон Болтон
      Руди Джулиани, Джон Болтон

      Коротко о процедуре импичмента Трампа:

      ► 25 июля 2019 года во время телефонного разговора Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma".

      ►К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена.

      ►25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора двух президентов. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь.

      ► Следствием этого сканадала стало объявление формальной процедуры импичмента президента США.

      Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" Ивана Яковины по 26 ноября 2019 года:

       

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости США Новости политики Импичмент Трампа Видеоблоги Выборы в США Телефонный разговор Зеленского и Трампа Дональд Трамп
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