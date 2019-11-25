Охота на Трампа: новые серии телешоу

В одной из недавних своих передач я говорил, что демократы могут довести импичмент Дональда Трампа до успеха только в том случае, если сделают из него хорошее и интересное телешоу.

Думаю, что с этой задачей они справились лишь отчасти. Драматургия представления хромала, иногда даже мне становилось скучновато. Причем дело было даже не в свидетелях, а в самих конгрессменах, которые часто выглядели довольно глупо.

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Кроме того, демократы все время пытались уйти в сложные моральные материи, а республиканцы говорили предельно четко и по делу. Хотя при этом и врали безбожно. Тем не менее, последние дни дачи показаний в Конгрессе оказались очень позитивными. Спасибо за это надо сказать свидетелям, которые оказались даже лучше, чем я предполагал.

Самым лучшим был, конечно, Гордон Сондленд. Этот отельер, миллионер, купивший себе место посла США в ЕС. Несмотря на это, главной его работой была Украина. Он был на короткой ноге с Трампом – мог звонить президенту с обычного в любое время дня и ночи, разговаривать с ним матом и решать самые щепетильные вопросы.



Гордон Сондленд

Именно его Трамп использовал для поиска компромата на Джо Байдена в Украине. Но при этом Сондленд, в отличие от других соратников президента, не встал стеной на его защиту. Наоборот, когда он понял, что может пострадать его собственная репутация, то тут же сдал всех с потрохами.

Суть его показаний была такой: "Американской дипломатией в Украине по поручению Трампа руководил его юрист Руди Джулиани. Он требовал у Зеленского компромат на Байдена, добивался увольнения посла Йованович и так далее. Ну а президент руководил самим Джулиани, и об этом все знали".



Руди Джулиани и Дональд Трамп

"Требования Джулиани были частью сделки по организации визита президента Зеленского в Белый дом. Джулиани потребовал, чтобы Украина сделал публичное заявление о начале расследований по Байденам, Бурисме и серверу демократической партии. Джулиани выражал желания президента США. И мы знали, что эти расследования важны для президента", – сказал Сондленд, добавив, что Руди никто не любил, и работать с ним никто не хотел.

По его словам "Перри, Волкер и я работали с Джулиани по прямому указанию президента США. Мы исполняли его приказы". Все руководители Белого дома, Совета по национальной безопасности и Государственного департамента США знали и понимали, что происходит относительно Украины. Сондленд сказал: "Все знали, что мы делаем в Киеве, а также почему мы это делаем. Все до единого были в этом замешаны.

Если верить послу, то, по сути, Трамп сформировал в Вашингтоне преступное сообщество, которое должно было с помощью шантажа и вымогательства выбить из президента Украины компромат на врага Трампа в США. Никаких других задач – вообще ни одной – эти люди в Киеве не преследовали. Сам Сондленд сказал американскому дипломату Дэвиду Холмсу, что Украина президенту США "до задницы".

В банду, о которой рассказал Сондленд, входили: глава администрации Мик Малвейни, вице-президент Майк Пенс, министр энергетики Рик Перри, глава Госдепартамента Майк Помпео, главный решала президента Руди Джулиани и, конечно, сам Дональд Трамп, который и организовал это преступное сообщество.

На каком-то этапе туда же пытались включить еще и советника по национальной безопасности Джона Болтона, но тот отказался от участия. Более того, он объявил, что Джулиани является "гранатой без чеки, которая нас всех погубит", а его украинские дела назвал "сделкой по продаже наркоты".



Джон Болтон

К счастью для самого себя, Джон Болтон уволился еще до того, как этот скандал разгорелся на полную мощность. Иначе его репутация тоже была бы полностью испорчена. Сейчас же все еще существует очень небольшая вероятность того, что он все-таки даст в Конгрессе показания против президента и его людей.

В общем, Сонденд прямо, честно и даже с улыбкой подтвердил то, что все и так знали: президент США через своего решалу Джулиани в Украине занят поиском компромата на политического оппонента, а все остальное его там совершенно не интересует.

Бывшая заместитель советника по Нацбезопасности Фиона Хилл в цедлм подтвердила все то, что сказал Сондленд. Более того, она официально разрушила трамповскую теорию заговора, согласно которой Украина вмешивалась в выборы президента США 2016 года.

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Она сказала, что эта теория разработана и продвигается в жизнь российскими спецслужбами. Поэтому любой человек, который ее продвигает, сам того не желая, становится для Москвы полезным дураком.

Республиканцы, которые вместе с президентом эту теорию и продвигали, на этом месте обиженно замолчали. Забавная деталь: Хилл по своему происхождению – англичанка. Она во взрослом возрасте переехала в США и приняла американское гражданство. Давала показания, говоря с североанглийским акцентом.



Фиона Хилл

Для нас с вами это большого значения не имеет, но в США – совсем другое дело. С таким же акцентом в популярном сериале "Игра Престолов" говорили члены семьи Старков – самые честные, открытые и благородные люди. С тех пор в США есть такой стереотип: если говоришь как Старк, значит, ты верный, надежный человек. Это значит, что тебе можно верить!

В общем, когда о махинациях Руди Джулиани говорит Фиона Хилл – это одна история, а если сериальная Фиона Старк – это другая. Причем важно это не только и не столько для конгрессменов, сколько для их избирателей, обожающих "Игру Престолов". Это на самом деле имеет значение.

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Как бы то ни было, обаятельный и открытый миллионер Гордон и холодная и честная Фиона рассказали две части одной и той же истории: Президент Дональд Трамп, действуя через свеого решалу Джулиани, в Украине действительно незаконно смешал внутреннюю и внешнюю политику своей страны. Результатом этого смешения и стал процесс по импичменту.

Тут все ясно. Но есть одна проблема: избиратели Трампа не видят в этом нарушении закона абсолютно ничего плохого. Поэтому, чтобы их переубедить, демократам потребуется что-то более серьезное.

Охота на Трампа: Новая серия

В Вашингтоне закончился первый акт постановки "Импичмент Дональда Трампа". В этой части комитет по разведке нижней Палаты представителей Конгресса собирал и систематизировал доказательства президентских злодеяний. Если угодно, он работал в этом деле следователем.

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Затем свою работу начнет парламентский комитет по юридическим вопросам. Это уже будет такой коллективный прокурор. Участники этого комитета соберут представленные доказательства воедино и усядутся писать статьи импичмента.

Эти статьи станут в этом деле аналогом обвинительного заключения. Я пока не знаю, что там будет, но можно предположить, что Трампа обвинят во взяточничестве, в вымогательстве, в превышении служебных полномочий и в нарушении закона, запрещающего привлекать иностранные государства для внутреполитической борьбы.



Конгрес США

Четких указаний того, как именно дожен идти этот процесс, в конституции США нет, поэтому депутатам придется импровизировать. Однако американская пресса пишет, что уже сейчас глава юридического комитета Джерри Нэдлер находится в постоянном контакте со спикером палаты Нэнси Пелоси и главой комитета по разведке Адамом Шиффом.

Все они состоят в рукводтсве Демократической партии. И все вместе они плетут тонкую юридическую паутину. По их замыслу, туда, как жирная муха, должен со всего маху влететь Дональд Трамп.

Этой паутиной и должны стать статьи импичмента. Когда они будут написаны, вся нижняя палата Конгресса должа будет проголосовать - отправлять их на рассмотрение Сената или нет? Скорее всего, конгрессмены проголосуют за импичмент, то есть за передачу дела в Вернхнюю палату, так как в нижней большинство у демократов.

Сенат же в этом деле будет исполнять роль суда. Защита и обвинение Трампа предствят там своих свидетелей и свои доказательства. Председательствовать на процессе будет глава Верховного суда США Джон Робертс. Сами сенаторы из законодателей превратятся в сто присяжных. После допроса свидетелей и прений сторон они должны будут своим голосованием поределить – виновен президент или нет.

Чтобы Трампа признали виновным, за это должны проголосовать две трети сенаторов. Поскольку большинство в Верхней палате сейчас у республиканцев, вероятность такого исхода сейчас очень невысока. Однако все еще может поменяться. Если на суде в Сенате против Трампа дадут показания люди из его окружения, тогда все может измениться.



Дональд Трамп

Сейчас глава администрации Мик Малвейни, вице-президент Майк Пенс, министр энергетики Рик Перри, глава Госдепартамента Майк Помпео, личный юрист Руди Джулиан и бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон отказываются давать показания.

Но вот смогут ли они настаивать на своем молчании во время самого важного в современной истории США разирательства, я вот уже не знаю. Похоже, что и американские юристы тут не могут найти общего мнения.

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В любом случае, я уверен, что вину Трампа можно будет установить только в том случае, если в Сенате дадут показания либо Руди Джулиани, либо Джон Болтон, либо они оба. Если же этого не произойдет, то, скорее всего, нынешний президент усидит на своем троне как минимум до ноября 2020 года, когда в США пройдут новые президентские выборы.

Впрочем, как показали последние дни опроса свидетелей в Конгрессе, даже без Болтона с Джулиани суд в Сенате точно не будет скучным.