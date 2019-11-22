Израиль штормит: будут ли третьи выборы за год

На этой неделе абсолютно безумная ситуация случилась в Израиле. Впервые в истории этой страны ни одна из попавших в парламент партий, не сумела создать коалицию и правительство. Причем надо обратить внимание, что это произошло после вторых за год внеочередных выборов в местный парламент – Кнессет.

Идеальный шторм в Израиле

Теперь у депутатов парламента есть ровно 3 недели на создание коалиции. То есть, теоретически, любой депутат может собрать под своими личными знаменами большинство и стать премьер-министром. Для этого требуется поддержка 61 депутата из 120.

Интересно! Почему протесты в Гонконге сравнивают с украинским Майданом

Но есть проблема: сильная поляризация общества и политического класса. Если говорить простым языком, то в Кнессете все всех сильно и взаимно не любят: арабы – евреев, местные – понаехавших, правые – левых, религиозные – светских и так далее. Со многими своими коллегами депутаты из-за этого даже говорить не хотят. Они считают друг друга чуть ли не врагами. Сколотить в этих условиях работающую коалицию почти невероятно.

Была, правда, одна надежда. На партию тех самых понаехавших – постсоветских эмигрантов, которая называется "Наш дом – Израиль". Ее лидер – молдавский еврей из Кишинева Авигдор Либерман. С его восемью депутатами могло получиться сразу две коалиции.



Авигдор Либерман – лидер партии "Наш дом – Израиль"

Как и большинство постсоветских людей, сторонники его партии к религии относятся прохладно, без фанатизма. Поэтому "левые" предлагали им место в своей светской коалиции. Но вот сами бывшие россияне/украинцы/белорусы/молдаване и так далее придерживаются очень правых убеждений. Поэтому их в свою коалицию звали и "правые".

Проблема оказалась в самих постсоветских избирателях. Обычно они очень сильно не любят арабов. Просто на дух их не переносят. Поэтому в коалицию к "левым" они не пойдут. Одновременно с этим, они же довольно часто считают жуликами, бездельниками и мракобесами ультра-ортодоксальных иудеев. Там есть целый список очень серьезных претензий, типа "почему в субботу транспорт не ходит?". Поэтому и в "право"-религиозную коалицию сторонники Либермана не хотят.

Из-за их претензий к арабам с одной стороны и ортодоксам с другой стороны, никакой коалиции в Израиле нет уже почти год. Именно тогда все тот же беспокойный Либерман махнул хвостом и ушел из "правого" правительства. Собственно, шансов на появление коалиции в нынешнем Кнессете уже почти не осталось. Поэтому, я думаю, примерно через пять месяцев в Израиле пройдут уже третьи подряд внеочередные выборы.

Сами израильтяне уже очень злятся на своих политиков за их полную неспособность договориться между собой и создать правительство. Поэтому нельзя исключать, что на следующих выборах политический ландшафт в стране сильно изменится. К тому же, над этой задачей сейчас работает израильская прокуратура.

Закат Короля Биби

Сегодня Израиль переживает самый, пожалуй, тяжелый политический кризис за всю свою историю. Кнессет впервые в истории не сумел создать коалицию, а людям впервые в истории придется в третий раз за год идти на досрочные выборы. Но и это еще не все.

21 ноября израильская прокуратура впервые в истории предъявила уголовные обвинения действующему премьер-министру. Хотя, надо сказать, что нынешнего главу правительства Биньямина Нетанияху многие называют уже не премьером, а "королем Биби". Он во власти уже очень давно. Первый раз премьером он стал в 1996 году, а это больше 20 лет назад!



Премьер-министр Израиля

Долгое время местная прокуратура все время искала признаки преступлений как в деятельности самого Биби, так и его родственников. Годами он очень ловко уходил от любых обвинений в свой адрес. Но израильские прокуроры все-таки до него добрались. Тут надо сделать лирическое отступление. Я хочу признаться в любви к израильской прокуратуре. Это самое честное, принципиальное, неподкупное и безжалостное правоохранительное ведомство на свете.

Судите сами:

В 2011 году в тюрьму отправился президент Моше Кацав, осужденный за приставания к женщинам-подчиненным и препятствие правосудию.

В 2014 году 6 лет тюрьмы получил бывший мэр Иерусалима Ури Луполянски.

В 2018 году осудили и бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта.

Министров, депутатов и мэров больших и малых городов, сидящих и сидевших в Израиле за коррупцию, можно целый день считать. Соответственно, все, кто находится на воле и при должности, ведут себя очень прилично и, как правило, не воруют. Они точно знают, что если забалуют, то никакие должности их не спасут. Вообще никакие. Так случилось и в этот раз. Чем-то похожий на Коломойского генпрокурор Авихай Ман-дель-блит в прямом эфире объявил, что его ведомство обвиняет премьер-министра во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве.

Там много всякого, но мне кажется наиболее интересным так называемое "Дело 4000". Его суть в том, что Биби, будучи еще министром коммуникаций, помог медиа магнату Шаулю Евловичу сэкономить 500 миллионов долларов. Как считает прокуратура, в ответ благодарный бизнесмен велел своим журналистам писать о Биби как о покойнике – либо хорошо, либо ничего. Следователи расценили это как взятку, и теперь требуют наказать премьера в суде.

Как говорят специалисты, суды по трем премьерским делам будут идти много лет. Но само начало этого разбирательства сильно уменьшает шансы Биби на победу на третьих досрочных выборах. Люди не очень охотно голосуют за человека, официально обвиненного в коррупции. Кроме того, его голова сейчас будет занята спасением своей свободы в суде, а не предвыборными технологиями. Сейчас все указывает на то, что эпоха "короля Биби" заканчивается.



Сейчас все указывает на то, что эпоха "короля Биби" заканчивается

Я думаю, что для Израиля это будет неплохо. Сейчас там появится надежда на смену политического поколения. Семидесятилетний Нетанияху со своими друзьями десятилетиями сидел на премьерском кресле, не пуская туда молодых людей. Для того, чтобы сохранять энтузиазм своих сторонников, он был вынужден проводить все более радикальную политику и рисовать своих оппонентов все более темными красками. Во многом, из-за этого израильское общество и стало настолько разобщенным.

Важно! Охота на Трампа: Коломойский предлагает президенту США сотрудничество?

Если Биби отправится вести свои суда на пенсию, то в будущем израильтяне ему, наверное, будут памятники ставить. Для страны он действительно много сделал. Но если он будет цепляться за власть, то войдет в историю как старый и коррумпированный политик диктаторского склада, готовый ради власти абсолютно на все. Надеюсь, король Биби сделает правильный выбор.