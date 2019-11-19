Охота на Трампа: Коломойский предлагает президенту США сотрудничество?

На прошлой неделе украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times наговорил много очень странных вещей об отношениях Киева с Москвой и Западом. Что все вместе выглядит как приглашение Дональда Трампа к сотрудничеству.

Появление Коломойского

Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times сказал, что Запад подвел Украину,

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Также он заявил, что Украине надо брать деньги в России, что с помощью денег Киев сумеет восстановить отношения с Москвой.

Дайте пять, десять лет, и кровь будет забыта,

– сказал Коломойский.

Более того, из слов бизнесмена, приведенных NYT, можно сделать вывод, что войну на Востоке ведет Запад для ослабления России, а Украина и украинцы – лишь разменная монета в этой борьбе. В общем, главный пафос его высказываний в том, что Киеву пора развернуться к Москве и помириться с ней, так как от Европы и США толку никакого нет и не будет.



Игорь Коломойский

Конечно, в Киеве после этих слов поднялась настоящая буря. Коломойского стали обвинять в соглашательстве и чуть ли не предательстве. Такая точка зрения имеет право на существование. Но у меня совсем другие соображения на этот счет. Конечно, это все – лишь моя теория, но мне она кажется вполне разумной. Послушайте.

Я думаю, что все эти высказывания Коломойского были обращены не к Украине, и даже не к ее президенту. Адресат там совсем другой – Дональд Трамп. Американский президент много раз давал понять, что на Украину ему абсолютно наплевать. Он говорил, что не видит ничего плохого, если Крым станет российским, а вся страна превратится в зону влияния Москвы.

С его точки зрения, заниматься Украиной должны россияне, они тут за все должны платить и за все отвечать. Трамп же хочет, чтобы Америка ушла из всех проблемных мест в мире. Поэтому слова Коломойского для него звучат как музыка. Но и это еще не все!

В той же статье украинский бизнесмен заявляет три очень важные вещи:

Если бы президентом Украины был он, то довел бы до конца расследование по Байденам, которое так нужно Трампу. Мести со стороны демократов он бы не боялся. Цитата: "Если они будут умничать с нами, мы пойдем к России. Русские танки будут стоять под Краковом и Варшавой. Ваше НАТО обгадит свои штаны и побежит покупать памперсы". Третья, самая главная: Коломойский сказал, что не обладает никаким скрытым влиянием на Владимира Зеленского, но добавил, что его так часто в этом обвиняют, что он может и сделать эту теорию реальностью.

Фактически, все вместе это выглядит как приглашение Дональда Трампа к сотрудничеству. Коломойский как бы говорит: "Первое: я готов помочь президенту США и добыть компромат на Байдена. Второе: я не боюсь демократов и готов послать их куда подальше. Третье: я могу все это организовать, поскольку, если надо, у меня будет очень сильное влияние на Зеленского".

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Для Трампа это все может быть очень интересно. В Вашингтоне идет процедура импичмента. Президенту США важно, чтобы в Киеве точно не появилось никаких пленок, записей или людей, которые могли бы дать против него показания. Для этого ему нужны тут очень влиятельные союзники, но их нет! Руди Джулиани и его банда – под следствием в США, Гордон Сондленд дает показания в Конгрессе, Курт Волкер – уволился, а посол США Билл Тейлор явно играет не за Трампа.

И тут Коломойский дает интервью, которое выглядит просто как королевское предложение Трампу. Это что-то вроде "Дорогой Дональд, я могу стать тем самым влиятельным защитником твоих интересов в Киеве".

А что же в ответ? В этой же статье украинский бизнесмен жалуется, что американское ФБР мешает ему нормально жить. Я думаю, он был бы счастлив, если бы Трамп через министра юстиции сделал так, чтобы ФБР полностью о нем забыло. В идеале миллиардер получит компромат на Байдена, отсутствие неприятных сюрпризов из Киева и победу на выборах 2020 года, а от второго отцепится ФБР и появится новый влиятельный друг – президент США. Совсем неплохо!

Когда я прочитал статью в NYT, то подумал, что где-то за месяц эти два человека все обсудят, забудут былые обиды и подружатся. Но на самом деле, процесс идет намного быстрее. Агентство "Блумберг" в воскресенье сообщило, что многолетний юрист Трампа Марк Касовиц отныне будет представлять интересы соответчиков Коломойского в деле об отмывании денег в США.

Таким образом, доверенное лицо Трампа, видимо, уже не этой неделе вступит в диалог с людьми, близкими к Коломойскому. Похоже, они подружатся быстрее, чем за месяц.

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С одной стороны, можно только порадоваться за людей, чья вражда отойдет прошлое. Мир лучше ссоры. Но с другой стороны, я совсем не уверен, что потепление их отношений пойдет на пользу США и Украине. Скорее, думаю, все будет как раз наоборот.

Холмс против президента

Президенту США Украина и даже ее война с Россией "до задницы". В Киеве его интересуют "только серьезные вещи, вроде расследования по Байденам". Именно так описал отношение Дональда Трампа к Украине Гордон Сондленд. Этот человек формально является послом США в Евросоюзе, но на деле весь этот год он был одним из руководителей теневой американской дипломатии в Евросоюзе.

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Сразу скажу, что тут есть одно важное уточнение. О том, что Трампу абсолютно наплевать на Украину, что тут его интересовало только расследование по Байденам, мы узнали не от самого Сондленда, а от сотрудника американского посольства в Киеве Дэвида Холмса. (Да, у него фамилия как у знаменитого сыщика).



Дэвид Холмс

Прошлым летом он обедал в киевском ресторане с этим самым Сондлендом, когда он позвонил Трампу. Президент США почему-то всегда орет в телефон, поэтому посол держал трубку на расстоянии от уха. Соответственно, все вокруг могли слышать, о чем они говорят. Холмс, как честный человек и патриот, на прошлой неделе рассказал Конгрессу об этом телефонном звонке. Он также сообщил, что за одним столом с ним и Сондлендом были еще два сотрудника посольства. Они запросто подтвердят его слова.



Гордон Сондленд

Показания Холмса исключительно важны для расследования импичмента сразу по двум пунктам:



Первое. Защитники Дональда Трампа много раз говорили, что у обвинения нет показаний или улик против самого президента. Да, разные люди говорили, что кто-то занимался какой-то тайной и не очень законной дипломатией в Киеве, и даже искал тут компромат на Байдена. Но до сих пор не было прямых доказательств, что за этим всем стоит именно Дональд Трамп. Теперь же Холмс говорит, что своими ушами слышал разговор, в котором президент лично требовал от своего дипломата вытрясти из Владимира Зеленского компромат на Байденов.

Второе. Из показаний Хомса следует, что Трамп настолько хорошо знает Сондленда, что тот мог ему позвонить с личного мобильного телефона в любое время – даже очень ранним утром. Это важно потому, что президент несколько раз публично заявлял, что "почти не знает Сондленда".

Более того, несколько дней назад он опять же публично и очень четко заявил, что точно не было никакого утреннего звонка от посла из киевского ресторана. Проще говоря, показания Трампа и Холмса вступают в прямое противоречие.

Если Трамп Сондленда не знает, и звонка никакого не было, то Холмс врет. (Хотя как может врать человек с фамилией Хомс?) Если же однофамилец британского сыщика говорит правду, то врет (причем с очень наглой мордой) президент США Дональд Джей Трамп. В этом случае доверие к словам его защиты будет очень подорвано.

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Как же определить, кто из них говорит правду, а кто нет?

Тут есть три способа.

Присяга. Холмс пришел в Конгресс, поднял правую руку и поклялся на Библии, что говорит правду и ничего кроме правды. Трамп клятву не произносил. Холмс сказал, что у него есть два независимых свидетеля, которые тоже слышали разговор. Трампу позвать в свидетели некого. Третье и главное. На этой уже недеде давать показания в Конгресс придет сам Гордон Сондленд. Он-то уж точно может рассказать, был ли у него телефонный разговор с Трампом, о котором сейчас идет речь.

Ситуация у него очень непростая. С одной стороны, Сондленд – старый союзник и донор кампании президента. Именно Трамп назначил его послом в ЕС. Правда, в обмен на миллион долларов, но все равно! С другой стороны, сейчас на кону не только репутация Сондленда, но и его свобода. Помните Пола Манафорта, главу избирательного штаба Трампа? Он сидит в тюрьме – в том числе за то, что врал Конгрессу под присягой.



Пол Манафорт

Помните личного юриста Трампа Майкла Коэна? Он тоже сел на три года. И тоже за то, что нарушил клятву говорить в Конгрессе только правду. Ну а старый друг и соратник Трампа Роджер Стоун буквально пару дней назад получил срок. И снова – за вранье под присягой.

В общем, Сондленду сейчас придется выбирать между сохранением верности президенту и сохранением своей свободы, репутации и бизнес-империи. Если честно, я думаю, что прожженный циник Сондленд выберет свое собственное благополучие.

В этом случае он скажет: да, был такой телефонный разговор с президентом. Сначала я о нем забыл, а сейчас вот вспомнил. Да, Холмс все правильно рассказал, мне и добавить нечего. Таким образом посол подтвердит, что президента США в Украине не интересовала борьба с коррупцией, его не интересовала война против России, его не интересовало вообще ничего, кроме компромата на Джо Байдена.

Если Сондленд подтвердит, что для получения этого компромата Трамп изо всех сил давил на президента Украины, то избежать импичмента ему будет очень сложно.

В этом смысле показания посла Гордона Сондленда станут самыми важными из всего того, что мы слышали до сих пор. По расписанию, он должен явиться в Конгресс уже в ближайшую среду.