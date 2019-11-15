Охота на Трампа: неубедительное телешоу демократов

13 ноября в Вашингтоне началась открытая часть слушаний Конгресса по импичменту президента США Дональда Трампа, которого подозревают в превышении служебных полномочий и незаконом давлении на Украину.

Как я и говорил ранее, демократы постарались превратить первый же день открытого импичмента в красочное шоу с обвинением президента. Но, по-моему, немного перестарались.

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Показания давал бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, а также действующий посол США в Украине Билл Тейлор.

Вдвоем они представили довольно печальную картину двусторонних отношений. Получилось примерно вот что:

С одной стороны, у США есть стандартный набор дипломатов, занимающихся Украиной в Вашингтоне и в Киеве. Эти люди получают зарплату от государства и продвигают его интересы. Ну, например, помогают Украине в борьбе против РФ, способствуют установлению демократии, свободной экономики и верховенства права.

Но с другой, я бы сказал, с левой, стороны, у Белого дома был в Киеве еще один набор дипломатов – неофициальных, сидящих в тени, но намного более важных. И у этих людей была своя повестка дня.

Личные решала Трампа

Личный решала Трампа – Руди Джулиани, парочка его подручных из Нью-Йорка, посол США в ЕС Сондленд и хорошо нам известный Курт Волкер занимались в Киеве кое-чем другим.

Во-первых, Джулиани, пользуясь близостью к Трампу, решал тут какие-то свои финансовые вопросы. Если честно, это немного было даже похоже на то, что он тупо берет взятки за доступ к Трампу.



Руди Джулиани и Дональд Трамп

Во-вторых (и в-главных), Джулиани и его бригада искали тут компромат на Джо Байдена – потенциального оппонента Трампа на выборах президента США в 2020 году.

Я так понимаю, о существовании такого компромата им напели коррумпированные украинские чиновники, к счастью, уже бывшие. На самом деле, я очень сомневаюсь, что Байдены вели себя настолько глупо, чтобы прямо оставлять следы незаконной деятельности.



Джо Байден

Как бы то ни было, Трампу позарез нужно было сказать избирателям: "Вот, смотрите, какой жулик этот Байден – против него в Украине начало расследование". Остальное было бы уже делом техники – Трамп закидал бы противника дерьмом, как он обычно делает. Отмыться нереально.

Но для этого надо начать расследование, а новый президент Украины не хотел влезать в американские дела. Из показаний Тейлора и Кента явно становится понятно, что было дальше.

Трамп дал понять, что позовет Зеленского на встречу в Белый дом и отдаст Украине 400 миллионов военной помощи, только если украинский президент согласится в эфире CNN сказать: "Да, мы начали расследование по Байдену". Это и есть вымогательство, шантаж и попытка втянуть иностранное государство в американскую политику. Все это запрещено законом и за это, собственно, Трампа и хотят уволить.

Вот такую примерно картину обрисовали Тейлор и Кент. Демократы на заседании старались изо всех сил показать Трампа ужасным человеком, недостойным гангстером, который пытается вытрясти компромат из доброго, хорошего и милого, но очень слабого Зеленского, который вообще-то против коррупции.

Республиканцы были убедительнее

Все шло довольно неплохо, Но потом слово взяли республиканцы и вы знаете, они были намного более убедительными.

Например, республиканец говорит: "Вот тут все винят Трампа в том, что он не помогал Украине. Смотрите: кто отправил противотанковые ракеты Джавелин в Украину? Трамп. А что туда отправлял Барак Обама? Просто чтобы сравнить? Он туда отправлял пледы. Ну и кто теперь помогает Украине?"

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Другой республиканец встает и спрашивает: "Посол Тейлор, Украина получила 400 миллионов военной помощи?" Тейлор говорит – Да. Тот продолжает: "А пришлось ли Зеленскому для этого выступать на CNN или на другом канале с рассказом о расследовании?" Тейлор отвечает: "Нет".

После этого республиканец делает толковый, в общем, вывод: "Ну и чего мы тогда тут сидим? Что мы вообще обсуждаем?" Это были настоящие торпеды в борт линкора "Импичмент". Было видно, что демократы в какой-то момент даже паниковать начали. У них дело разваливалось на глазах.

Но они собрались в кучку и все-таки довели дело до конца. Но неубедительно было. Трамп выглядел по итогу крутым, плохим даже парнем, умеющим выбить из иностранцев то, что ему нужно. Но вот надо ли его за это увольнять? Скорее, нет чем да.

Демократам немного помогло то, что один из помощников Тейлора услышал от посла Сондленда, что Трампу Украина и ее успехи абсолютно пофигу, и что его интересуют тут только расследования по Байденам.



Владимир Зеленский

Но, честно говоря, ни для кого не стало откровением, что Трамп плевать хотел на Украину. Ему и на Америку, в общем, наплевать, если ее благополучие как-то напрямую не связано с его бизнесом. А тут – Украина. Конечно, ему все равно.

В общем, когда я смотрел эти пять часов слушаний, я понимал, что обычный сторонник Трампа не будет разбираться, какой посол кому чего и когда сказал. Этот Джон Смит будет знать, что Трамп хотел отжать у какого-то там украинца компромат на Байдена. Да и черт с ним. Демократы не смогут таким образом изменить отношение сторонников Трама к их кумиру.

Убойные показания против Трампа

Поэтому, я сейчас уверен: если демократы реально хотят свалить Трампа, а не только подергать его за усы, им остро необходимы какие-то убойные показания на президента. Причем желательно – прямо из первых уст.

Это может быть либо глава администрации Мик Малвейни. Именно он отдавал формальный приказ заморозить выделение Украине 400 миллионов. Он мог бы рассказать, почему он это сделал, кто его надоумил. Сам бы он на такое точно не пошел – это мог быть только Трамп.

Второй человек – это бывший уже советник по Национальной Безопасности США Джон Болтон. Он напрямую коммуницировал с Трампом и Зеленским, он знал, как, по чьему приказу США ведут именно ту политику, которую ведут. Он был даже важнее в этом смысле, чем глава Госдепа – трус и балбес в одном флаконе Майк Помпео.

Кроме того, у Болтона такая репутация, что если он скажет, что Трамп торговал Родиной ради поста, то так оно и было. Болтону поверят практически все, включая часть фанатов Трампа.



Джон Болтон

Однако, Малвейни наотрез отказался давать показания, а Болтон требует, чтобы его через суд обязали настучать на своего бывшего начальника – Дональда Трампа.

До сегодняшнего дня демократы говорили, что не будут идти в суды за показаниям Болтона, так как это займет очень много времени и неизвестно чем окончится. (Им же надо импичмент быстро провести). Но сейчас, я думаю, демократы могут и передумать. Их дело на слушаниях в Конгрессе трещит по швам и без "звездного" свидетеля им почти невозможно будет победить.

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В общем, я думаю, сейчас демократам надо принести все возможные жертвы богам правосудия и умолять суд как можно быстрее рассмотреть дело Болтона, а потом потащить его на заседание Конгресса.

Конечно, Болтон может вступиться за Трампа и сказать, что ничего ужасного не было. Что все было окей. Тогда демократов точно ждет разгром. Да, с Болтоном они могут проиграть. Но проблема в том, что без него они не выиграют. И это стало абсолютно ясно в первый же день слушаний дела по импичменту Дональда Трампа.

Почему украинцам нужен открытый рынок земли

Думаю, все знают, что моя передача, в основном, обо всяких международных делах, но на днях в Украине произошло событие, мимо которого я просто не могу пройти. Верховная Рада отменила мораторий на введение свободного рынка земли в Украине.



Верховная Рада

Я безусловно приветствую это решение, так как считаю, что любой человек должен сам распоряжаться своей собственность, и не дело государства ему указывать, как это делать.

Конечно, есть алкаши и всякие социально неблагополучные элементы, которые продадут землю за бесценок. Но большинство людей, я считаю, не дураки – будут за свои паи держаться, пока те не вырастут в цене. Это как с квартирами. Наличие алкашей никак не отменяет рынка недвижимости. Вы, если захотите, продадите свою квартиру или дом, а если заработате, то и новую спокойно купите. С землей похожая история.

Но и тут есть две международные темки. Первая: Украина вышла из "элитного клуба" из шести стран мира, где крестьяне не могут распоряжаться своей землей. Теперь там остались лишь Северная Корея, Куба, Венесуэла, Таджикистан и Конго.

Поверьте, это не самые богатые, не самые успешеные и не самые счастливые страны. Во всех них, например, время от времени начинается нехватка продуктов, а то и голод. Я думаю, очень хорошо, что мы с ними больше не в одной песочнице.



Рада отменила мораторий на введение свобоного рынка земли в Украине

Ну и еще один момент. С момента провозглашения независимости Украины прошло уже 28 лет. Те, кто тогда родился, детей в пятый класс уже ведут. Но и сейчас изо всех щелей доносились крики: "Подождите еще немного! Нельзя это делать так сразу! Давайте еще пообсуждаем эту тему".

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Тут я хочу привести слова самого лучшего президента всех времен и народов – чеха Вацлава Гавела. Когда он сталкивался с предложениями "еще немного повременить", он говорил: "Лучше пять лет ошибок, чем 50 лет саботажа". В Украине саботаж шел почти 30 лет. И слава Богу, что это безумие наконец-то заканчивается.