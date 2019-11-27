Операция "Приемник": кто заменит Путина?

В 2024 году перед у Владимира Путина истечет "второй второй подряд" срок президентских полномочий. Соответственно, перед ним и всей российской элитой встранет вопрос экзистенциальной важности: как и (главное) кому передать власть, чтобы не спровоцировать восстание, сохранить собственность, а также не оказаться в тюрьме или у стенки перед расстрельной командой.

Операция "Приемник"

Такой вариант, как проведение свободных и демократических выборов нового президента эти люди даже не рассматривают. Они понимают, что в этом случае стопроцентно лишатся всего, включая жизнь и свободу.

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Поэтому сейчас Путин и его окружение активно готовят какой-то вариант новой узурпации власти. Основных вариантов там несколько. Первый и самый логичный – передача власти преемнику. Но тут есть подводные камни.

Преемник должен быть на 100% лояльным, чтобы не посадил своего предшественника. И при этом он должен быть хотя бы минимально популярным, чтобы уверенно победить оппонентов в первом туре.

Такое было возможно в 2008 году, когда экономика в России была на подъеме, а люди богатели. Сейчас же народ беднеет, страна воюет, народ никакой перспективы не видит. В этих условиях популярным может быть лишь тот, кто пообещает поставить все нынешнее начальство к стенке. Плохой вариант.



Путин ищет приемника



Есть экзотическая опция – попытаться сделать Путина лидером объединенного государства с Белоруссией. Возможно, это был бы идеальный вариант, но тут надо договариваться с Александром Лукашенко, а он много раз показывал, что не всегда идеально соблюдает соглашения. Очень сложный и рискованный вариант.

Третья опция: придумать для Путина специальный пост, типа казахстанского "елбасы", национального лидера. В России это может быть глава Госсовета – органа, который сейчас практически ничего не делает.

Либо просто отменить ограничение на количество занимаемых сроков, как это делают в Африке. С этим проще – надо лишь немного поменять Конституцию и несколько законов. Это в России делается очень просто, стоит только захотеть.

Конечно, Путин не хочет, чтобы кто-то заранее знал, что именно он выберет. Просто чтобы не давать друзьям и врагам времени подготовиться и попробовать сыграть в свою, а не в его игру. Окончательное решение будет принято в самый последний момент.

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Однако уже сейчас ясно, что для реализации любого из этих вариантов Путину будет необходимо иметь лояльное лично ему большинство в Государственной думе.

Без такого большинства он не сможет назначить нужных силовиков или нового премьер-министра, не сможет изменить закон о выборах о Госсовете и уж тем более – поменять Конституцию.

Ключ от сохранения власти в 2024 году лежит в сентябре 2021-го, когда россияне пойдут выбирать новый состав национального парламента. Нынешний режиму на этих выборах устроит только полная и безоговорочная победа. Но с этим, похоже, будут большие проблемы.

Выбор обреченных

Последние два года региональных выборов показали, что правящая партия, путинская "Единая Россия", находится на дне. Ее представителей по всей стране побеждают сантехники, домохозяйки, безработные и трактористы.



Съезд партии "Единая Россия"



Я абсолютно серьезно считаю, что если против единоросса в депутаты пойдет дворовый уличный кот, то он легко победит сторонника Владимира Путина. Одной левой лапой. Имидж у ЕР просто катастрофический.

Ее совершенно заслуженно считают партией жуликов и воров, ежедневно занятых грабежом. Поэтому даже если нарисовать им 15 или 20%, большинства они не получат. Поэтому единороссам приходится хитрить. Но все равно получается не очень.

Осенью 2019 года в Москве прошли выборы в городскую думу. Единороссы, зная о своей славе, прикинулись беспартийными самовыдвиженцами. Но когда против них организовалась оппозиция, стало ясно, что в парламент не пройдет ни один человек от партии власти.

Всем радикальным оппозиционерам запретили участвовать в выборах. Против людей Путина поставили или коммунистов, или каких-то странных фриков, или кандидатов-спойлеров оппозиции. На раскрутку кандидатов от власти пошли гигантские денежные, административные и информационные ресурсы. Но толку было мало.

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С помощью технологии "умного голосования", придуманной Алексеем Навальным, "Единая Россия" получила меньше половины мест в городской думе. Большинство они получили только за счет нескольких округов, которые совсем уж тупо украли у оппонентов на электронном голосовании.

Что известно о "умном голосование" в РФ? "Умное голосование" – это придуманная сторонниками Навального технология, которая, по их мнению, позволит избирателям, у которых нет своих кандидатов (большинство оппозиционных кандидатов не были зарегистрированы на выборах) отдать свой голос кому-либо из кандидатов так, чтобы кандидат от власти набрал как можно меньше голосов.

Ситуация в российской экономике становится все хуже, надежды на улучшение у подданных Путина тоже нет. Поэтому властям нет смысла надеяться на то, что россияне передумают и снова полюбят "Единую Россию". Решение проблемы они видят иначе.

На прошлой неделе 19 съезд правящей партии посетил ее лидер Владимир Путин. С трибуны объявил, что во всех проблемах России виноваты внешние враги: Украина, США и Европа, а также внутренние "популисты", "словоблуды" и "конъюнктурщики", которые присосались к "Единой России", а если что – продадут и предадут ее.



Путин на 19 съезде "Единой России"

В общем, он призвал единороссов бороться с внутренними врагами, которые во всем и виноваты. Для этого Государственная дума буквально за пару недель уже добрила целый набор просто безумных инструментов.

Ленивая гэбня

Российские депутаты считают, что всякий россиянин сам должен расхотеть получать любую честную информацию. Кроме того, он обязан сам на себя донести, если перестанет любить царя. А вот чекисты должны получить право читать любые письма, чтобы знать, кто и где планирует заговор. Для этого Госдума приняла несколько очень странных законов.

Во-первых, россияне, которые читают иностранные СМИ, пишут в них, а также делятся их заметками в интернете, отныне будут считаться иностранными агентами. Проще говоря, теперь в эту категорию попадает почти все население России. Кроме самого Путина, видимо.

Важно! В РФ уже месяц работает закон о признании зарубежных СМИ "иностранными агентами". В список "иноагентов" попали 10 изданий. Среди них, в частности, "Голос Америки", "Крым.Реалии", "Радио Свободная Европа / Радио Свобода".

Во-вторых, в России теперь запрещено продавать телефоны, компьютеры и даже телевизоры, если на них не установлены ФСБшные шпионские программы. Теперь все население страны официально должно быть под колпаком у чекистов.

Им стало лень подслушивать и подсматривать. Они хотят, чтобы люди сами докладывали, кто, где, когда находится, с кем и что говорит, что ищет в интернете и так далее.

В-третьих, Госдума приняла закон, обязывающий все международные интернет-компании предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки своих пользователей. Им еще и лень расшифровывать украденную переписку. Они хотят, чтобы это за них сделали компании, типа Тwitter и Facebook.

Кроме того, иностранные мессенджеры должны держать сервера с данными россиян в самой России, чтобы их тоже можно было украсть и посмотреть, что там внутри.



Госдума хочет следить за россиянами

Сложно сказать, как все это будет работать. В прошлом Кремль не смог справиться даже с мессенджером Telegram. Он официально считается запрещенным в России, но все равно отлично там работает.

Почти наверняка в Москве появится спрос на телефоны и компьютеры из-за границы, на которых нет предустановленных ФСБшных программ. А объявить все население страны "иностранными агентами" – это вообще что-то безумное, из репертуара Иосифа Сталина.

Кстати о Сталине. Путин призвал бороться с кризисом и искать внутренних врагов на 19 съезде Единой России в 2019 году. Сталин призвал КПСС делать практически то же самое на 19 съезде КПСС в 1952 году.

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Но уже в 1953 году усатого диктатора хватил удар и он умер – на радость всему прогрессивному человечеству. А главным событием следующего, 20 съезда КПСС стал доклад Никиты Хрущева о развенчивании культа личности.