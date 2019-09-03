Трамп и Макрон работают на Путина?

На прошлой неделе во время саммита G7 в Биаррице президент Дональд Трамп решил, что скрывать свою любовь к Владимиру Путину уже нет никакого смысла. Там, во Франции, он сказал, что позовет российского диктатора на следующий саммит в США. И никто ему в этом не помешает.

Отношения Трампа, Путина и Макрона

Пока все остальные лидеры западного мира отходили от этой новости, Трамп пустился во все тяжкие. По данным издания Politico, он приказал своей администрации пересмотреть программу помощи украинской армии. Ее еще называют "Инициатива содействия безопасности в Украине".

Читайте також: Трамп ломает формат G7

Речь идет о ранее выделенных 250 миллионах долларов. Эти деньги должны были пойти на приобретение американского оружия и специального оборудования, на обучение офицеров и сержантов, а также на обеспечение всем необходимым украинской разведки.

Решать, насколько обрезать военную помощь Украине, будет группа американских чиновников во главе с министром обороны Марком Эспером и советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

Последний, кстати, на прошлой неделе уже приезжал в Киев, чтобы разобраться в ситуации на месте.

По данным источников "Политико" Трамп пошел на этот шаг из чистой жадности. Он вообще выступает за сокращение любой помощи иностранным государствам. Откровенно говоря, иностранцев он просто презирает, считает попрошайками и жуликами. Важно отметить, что пока вопрос не решен окончательно, Украина никаких денег от США на развитие своей армии не получит.



Трамп очень плохо относится к Украине

Во всей этой истории есть несколько важных моментов. Первое: по разным причинам Трамп очень плохо относится к Украине. Тут множество факторов, все сейчас перечислять не буду, но главное – это почти открытая поддержка Киевом Хиллари Клинтон на выборах в 2016 году.

Второе: в любых оценках нынешней политики США надо исходить из того, что президент этой страны питает странную, ничем не объяснимую любовь к Владимиру Путину. Трамп будет делать все возможное, чтобы ублажить российского диктатора.

И третье – самое важное. Исходя из этого, отношения с ним надо выстраивать соответственно. С ним надо быть любезным и дружелюбным, ему можно и нужно льстить. Но ни в какие сделки с ним лучше не вступать –кинет, как уже много раз делал. Выпрашивать у него помощи тоже не следует.

Он таких людей презирает. И главное – доверять ему, поворачиваться к нему спиной – нельзя. Это очень подлый человек. Он вставит нож в спину при первой же возможности. Но если мотивация Трампа – это жадность, злодейство, подлость и поддержка Путина, то последние заявления президента Франции можно описать только одним словом – слабоумие.



Макрон и Путин

На днях он тут выступил за примирение с Кремлем: "Думаю, мы должны построить новую модель безопасности и доверия в Европе. Ибо европейский континент никогда не будет стабильным и безопасным, если мы не смягчим и не проясним наши отношения с Россией".

Тут хочется спросить: "Эммануэль, а что тебе еще неясно в отношениях с Россией?". Крым захвачен, на Донбассе тлеет конфликт. Я уже молчу про Приднестровье, Абхазию, Осетию и так далее. Сейчас я попробую быть предельно ясным: "Пока у власти в Кремле находится Владимир Путин, все это не закончится. Более того, может начаться что-то еще, поскольку рейтинг у него падает, а поднимает он его войнами".

Как только Владимир Путин переедет из Москвы в Гаагу, отношения России и Запада тут же смягчатся, а континент станет намного более стабильным и безопасным. Вот и все. Чтобы это произошло как можно скорее, надо наложить максимально тяжелые санкции на все российское начальство, а также как можно активнее помогать Украине. Именно таким образом стратегические цели Европейского Союза и США (то есть мир и безопасность в Европе) и будут достигнуты.

Шаманские войны

Пока Трамп и Макрон занимаются черт знает чем, есть один настоящий герой, который взвалил на себя бремя изгнания Путина из Кремля. И вы его знаете! Якутский шаман Александр Габышев, обещающий отправить демона-Путина в ад, подошел к первому крупному городу на своем пути – к столице Бурятии Улан-удэ.

В этот момент региональные власти уже совершенно серьезно напряглись, опасаясь возможных осложнений с местным населением. Появилась вероятность того, что шаман соберет в столице региона кучу народа. Что еще страшнее, он мог объявить город и его жителей "свободными от власти Путина".



Якутский шаман

Именно это он ранее делал в маленьких поселениях по пути своего следования, вызывая у туземцев дикое ликование. Против столь небанальной угрозы в ход пошли столь же не банальные методы. На подступах к Улан-Удэ якутского шамана встретили бурятские – из местной зловещей организации "Тэнгэри".

Это, так сказать, официальные, обласканные властью шаманы, вставшие на темную сторону Силы. Именно они недавно заживо сожгли пятерых верблюдов: животных принесли в жертву демонам ада во время обряда "Жэн тэнгэри яба" – для укрепления власти Путина.

Так вот, эти шаманы толпой преградили Габышеву путь в Улан-Удэ: "Отсюда первый шаг, ты – не шаман. Понял? Мы призвали всех богов. Мы показали тебя. Вот он, называется шаманом, он воин и хочет свергнуть ...". Тут темный шаман остановился, так как постеснялся назвать президента РФ демоном.

И тут же добавил, что вообще-то находится вне политики. Эту фразу все сторонники Путина говорят тогда, когда чувствуют, что под ним шатается трон. Последователи якутского пытались использовать в качестве аргумента смехотворный довод – Конституцию РФ, которая гарантирует всем свободу передвижения. Но бурятские шаманы, поддерживающие Путина, объявили, что в данном случае Конституция и законы России не действуют!

Смотрите видео программы "Вести Кремля": как якутский шаман идет "изгонять" Путина

Но чтобы не доводить дело до драки и открытого конфликта, сторонники Сил Зла все же были вынуждены пропустить Габышева. Но по условиям соглашения, он не должен заходить в Улан-Удэ. Город он пройдет по касательной. Не знаю, выйдут ли к нему местные жители, но это было бы очень интересно!

В любом случае, эта история дала понять, как именно власть собирается бороться с якутским шаманом. Его больше не будут игнорировать, а попытаются объявить порождением Тьмы. Против него пустят не полицаев, а "возмущенных верующих".

И тут многое будет зависеть от возможности сторонников шамана физически защитить его. Это, думаю, будет уже довольно скоро. Но сам факт того, что Путин признал в шамане Габышеве реальную угрозу своей власти, весьма показателен. Он действительно испугался!

Читайте також: Путин и патриарх Кирилл поссорились?

Поэтому, друзья, самая острая политическая борьба в России сейчас идет в Забайкалье между одним светлым шаманом, кучей темных, а также демоном из ада. На дворе, напомню, двадцать первый век...