Путин и патриарх Кирилл поссорились?

Как вы, помните якутский шаман Алесандр Габышев пешком идет в Москву аж из Сибири. По его словам, Путин является демоном поэтому, придя в столицу, он специальным ритуалом отправит его назад, в ад, откуда он и явился.

Путин против патриарха Кирилла

Так вот, по мере приближения шамана к Москве отношения президента РФ с высшими силами действительно становятся все хуже.

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На этой неделе очень уважаемая газета The Financial Times выяснила, что Путин поругался со своим недавно еще верным приспешником Владимиром Гундяевым, который любит называть себя "Патриарх Кирилл". Но на самом деле, это бывший сотрудник КГБ (агент Михайлов), а ныне – крупный жулик и прохвост. Я бы сказал, мошенник Московский и всея Руси.

В российской системе власти от Гундяева требуются оболванивать людей религиозной пропагандой. Для этого он постоянно рассказывает россиянам, что они должны подчиняться Путину, а иностранцам продвигает кремлевскую концепцию "русского мира".

В обмен на это он может без налогов торговать сигаретами и алкоголем, стричь, как овец, своих прихожан и получать огромные деньги из госбюджета. Официально – на строительство церквей.

Но и себя Кирилл не забывает: например, он носит волшебные часы за 30 тысяч евро, которые исчезают на фотографиях. Также он владеет московской квартирой за десятки миллионов, в которой прописана его неформальная "подруга" Лидия Леонова, подарившая монаху двух сыновей.



Патриарх Кирилл

Кстати, на шикарной океанской яхте Кирилла иногда гуляют и веселятся какие-то полуголые девицы. Ну, а сам он катается в бронированном Mercedes и летает на роскошном бизнес-джете. Но все эти маленькие житейские радости скоро могут закончиться. По данным FT, между Путиным и Гундяевым пробежала черная кошка.

Из-за путинских авантюр с Крымом и Донбассом Кирилл почти лишился украинской части своей паствы. А это огромные деньги! Кроме того, Гундяеву обидно, что при его управлении от РПЦ почти полностью отделилась и оформилась Украинская церковь, и назад ее не пришить. Но винит в этом он не себя, а Путина.

Путин же недоволен тем, что при Кирилле церковь в России стала восприниматься исключительно как бизнес-корпорация, ей никто не верит. С таким имиджем мозги промывать очень трудно: либо вы бизнесом занимаетесь, либо неокрепшими душами.

Гундяев, очевидно, выбрал бизнес. Поэтому основная обязанность церкви – промывание мозгов – почти не дает эффекта. Россияне начинают думать и бунтовать, а это для власти очень опасно.



Кирилл почти лишился украинской части своей паствы

Кирилл обижается, что Путин под давлением общества отказался от строительства огромного храма в Екатеринбурге. По его мнению, государство не должно отказывать ему в столь дорогих игрушках. Путин же недоволен судьбой Тихона Шевкунова – своего духовника и любимого священника. Кирилл, заподозрив в Шевкунове конкурента, отправил его из Москвы в Псков работать начальником местной епархии. Президента РФ это очень задело – он даже поехал в Псков навещать там своего друга.

Ну и еще одна история: российские чиновники и церковники дико ругаются насчет Афона. Кирилл говорит, что туда ездить нельзя, так как местный босс – патриарх Варфоломей – организовал украинскую автокефалию.



Патриарх Варфоломей

Но Путину и другим чиновникам на Афоне нравилось, у них там уже есть свои прикормленные монахи, которые обещают попадание в рай даже самым жестким грешникам. Но открыто против Кирилла в этом вопросе они пойти не могут.

Сейчас все указывает на то, что Владимир Путин постепенно теряет опору и в абсолютно лояльном себе институте – православной церкви. Если конфликт между светскими и духовными властями России будет накаляться, то Гундяеву надо бы опасаться за свое будущее. В конфликте Ивана Грозного и митрополита Филиппа последний был убит. То же случилось и с патриархом Тихоном, который поругался со Сталиным.

Впрочем, у Кирилла все же есть шанс. Как-никак, легендарные Филипп и Тихон были совсем другими людьми – достойными и принципиальными. Сигаретами они точно не торговали. Поэтому хитрый Гундяев может как-то пропетлять.

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Но знаки свыше ему поступают не очень утешительные. В минувшие выходные в Москве горел Богородице-Рождественский монастырь – один из самых старых там. В пожаре никто не пострадал, но Кириллу надо обратить внимание: снаряды ложатся все ближе. Ну а я с нетерпением жду, когда шаман Габышев дойдет уже до первого большого города на своем маршруте. В ближайшие недели этим городом должен стать Улан-Удэ столица Бурятии.

Монголо-татарский экстремизм

И в России, и в Украине сохранились довольно неприятные исторические воспоминания о монгольском нашествии 13 века. Тогда хан Батый сжег и Киев, и Москву, и Чернигов, и Рязань. Последствия этого нашествия были весьма печальны для дальнейшего развития всех этих земель. Жители многих древних княжеств были вынуждены еще лет 200 платить завоевателям дань.

Согласно российской историографии, это безобразие закончилось только в ноябре 1480 года после так называемого Стояния на реке Угре, когда две армии постояли, посмотрели друг на друга и разошлись. Так это тогда было или не так – сейчас уже неважно. Намного интереснее современные интерпретации этого события.

Итак, в России подготовили законопроект, согласно которому день окончания Стояния на Угре надо сделать Днем воинской славы. И отмечать что-то вроде дня возвращения независимости от монголо-татар. Но тут возмутились татары. Не те, которые сжигали Киев и Москву, а современные – из Казани. Госсовет Татарстана единогласно объявил, что эта инициатива может вызвать "межнациональную рознь, ненависть и предрассудки". Ее даже объявили "очередной глупостью", имеющей "элементы экстремизма".

Это настоящее безумие потому что:



– тогда все дело закончилось вничью поэтому, наверное, можно и отметить, никого не обижая;

– полный идиотизм применять современные понятия о добре и зле к средневековым делам.

Оценивать действия казанских ханов и московских князей с точки зрения экстремизма просто не имеет смысла Но в современной России сейчас это вполне возможно. Я не удивлюсь, если они Татарстан и вся остальная Россия сейчас разругаются из-за событий, которым больше пятисот лет.

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Кстати, если уж доводить дело до конца, то надо потребовать от Монголии возврата всей выплаченной тогда дани. И не просто так, а с процентами!