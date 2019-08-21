Последствия взрыва в Северодвинске: что скрывает российская власть

Огромное облако радиации накрыло всю центральную Россию, включая Москву, а также Казахстан и центральноазиатские страны. За последние несколько дней область распространения радиации раскинулась от Украины на Западе до Китая на востоке. На юге она дотянулась аж до Аравийского моря и Индийского океана.

Именно это видно на схеме распространения радиации, которую опубликовал Лассина Зербо – исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это вполне серьезная и ответственная организация.

Читайте також: Зачем Маску бомбить Марс?

Сейчас уже точно известно, что источником радиационного заражения стал взрыв секретной крылатой ракеты "Буревестник". Ну а точнее – ее компактный атомный реактор.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 18 серпня 2019 р.

Как устроена ракета "Буревестник"

Сначала в небо ее запускает обычный ракетный двигатель на жидком топливе. Но когда она набирает нужную высоту и скорость, в дело вступает атомный двигатель. С его помощью она теоретически может целыми месяцами летать где-то там себе без дозаправки.



Испытания ядерной установки для крылатой ракеты "Буревестник", февраль 2019

Самый сложный момент – это плавный переход от ракетного к атомному двигателю. В этот раз снова не вышло. Ракета пролетела некоторое расстояние и упала в море.

Со дна ее достали и привезли на полигон и стали разбирать, чтобы посмотреть, что там пошло не так. Работу проводили инженеры-атомщики из ядерного центра в городе Саров. Проблема, видимо, была в том, что все это время реактор работал, но не охлаждался.

Что произошло на полигоне

Когда ракету стали открывать, он расплавился и взорвался. Все, кто был рядом, погибли на месте. Радиация их просто сожгла заживо. Десятки людей получили серьезные дозы облучения. В воздух поднялось огромное облако радиоактивных частиц.

Но российская власть в лучших советских традициях молчала. Подозрения в том, что происходит что-то очень серьезное, стали появляться почти сразу. В Москве все телепрограммы внезапно были прерваны очень странным сообщением об опасности от МЧС.



Какое сообщение появилось в эфире: смотрите видео

Что это было, никто не понял. Или же только очень избранные. Все остальные поняли одно: никакого сильного ветра не было! Поэтому народ, конечно, смутился, а кто-то даже напугался. И, видимо, не зря.

О подозрительных заявлениях властей после взрыва

В ближайшем с полигоном крупном городе Северодвинске радиационный фон быстро подскочил в 15 раз. В других городах поблизости – примерно та же история. Люди стали по-настоящему волноваться. Власть сначала молчала как партизан.

Взрыв на военном полигоне в РФ: что известноНа военном полигоне в поселке Ньонокса 8 августа в России произошел взрыв. После этого в соседнем городе Северодвинске радиационные датчики резко подскочили. Однако в Минобороны РФ опровергли повышение радиационного фона в Архангельской области. Впрочем, впоследствии в гидрометцентре России все же отличились заявлением: мол, превышение таки было, при том – в 4-16 раз.



По официальной информации, взрыв и пожар произошли под Архангельском во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. В результате погибли 7 человек, еще около 15 получили ранения. У пострадавших, вероятно, радиационное облучение.

Но потом произошло еще одно очень подозрительное событие: в России одна за другой стали отключаться станции слежения за радиацией. Эти станции специально установлены по всему миру, чтобы фиксировать, а не испытывает ли кто-то тайно атомное оружие? Эти станции отслеживают состав атмосферы и выискивают в ней самые слабые следы радиационного заражения.

Оборудование там – только последнее и самое лучшее. Даже одна станция сломаться не может, две – это просто нереально. В России одна за другой прекратили работать сразу четыре станции.

В Кремле сказали, что там "связь отключилась", но это даже отговоркой назвать трудно – это просто бред. Президент Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев и секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев 16 августа уехали из Москвы в Анапу и Сочи. Потом Путин и вовсе улетел в Париж.

До теми: Протесты в Москве – Кремль начал сдавать своих

"Никакой угрозы там нет. И никакого повышения фона там тоже не существует. Туда были направлены эксперты, в том числе независимые, которые контролируют сейчас ситуацию", – убеждал российский президент. Всем тут уже стало ясно, что Кремль скрывает что-то очень и очень нехорошее. Как только Путин говорит, что никакой угрозы нет, сразу же надо насторожиться.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков – человек известен в России тем, что врет абсолютно всегда. Даже если его спросить, который час, он соврет. Так вот, когда у него спросили, почему отключаются станции слежения за радиацией, он сказал, что не знает.



Владимир Путин и Дмитрий Песков

Когда у него спросили, что происходит на севере России, где взорвалась ракета, он объявил, что власти стремятся исключить угрозу здоровью населения. Ну а карту, на которой показано распространение радиации, он назвал абсурдной, хотя ее изготавливали лучшие специалисты мира в этой области.

Какова ситуация на самом деле

Если перевести вранье Пескова на язык правды, получится вот что:

• станции слежения за радиацией они сами выключают, так как не хотят публикации данных;

• власти не могут ничего сделать, чтобы исключить угрозу здоровью населения;

• карта, на которой показано распространение радиации, довольно точная. Все именно так и есть.

В общем, ситуация даже хуже, чем многие думали. Безумное желание Владимира Путина создать новое средство уничтожения миллионов людей привело к взрыву мини-Чернобыля и разносу радиации по территории почти всей России, включая Москву.

Поскольку данных со станций слежения нет, то ни россияне, ни иностранцы не знают, сколько, какой и где именно радиации навалило. Ясно одно: волна ее шла очень широким фронтом. Ну а всю правду власть скрывает и сообщать не собирается.

В этих условиях уже появилась неподтвержденная теория, гласящая, что топливом для ракетного реактора был Плутоний-239. Это очень злобный радиоактивный элемент. Загрязнение им очень сложно обнаружить, но вред здоровью от него просто ужасен.



Взрыв на военной базе в РФ

Если Путин действительно распылил над Россией и Казахстаном именно Плутоний-239, то скоро там народ там просто начнет вымирать. Собственно, отключенные станции и могли бы показать, чем президент РФ травит своих подданных на этот раз. Но он эти станции предусмотрительно отключил.

Самое неприятное в этой истории то, что неудачные испытания Путина не остановят. Он продолжит попытки построить атомную ракету. Сколько их еще упадет и взорвется в процессе, мы не знаем. На этот раз миру повезло: радиация, в основном, осталась в России и поддерживающих ее странах. Но в следующий раз ветер может подуть на Европу или на Америку.

Цікаво: Путь шамана – сможет ли Габышев изгнать Путина?

Западу стоит задуматься, надо ли ему терпеть российского правителя, который безо всякой ядерной войны готов отравить полонием половину мира? Может быть, решить этот вопрос мог бы какой-то герой?

Кстати, по натовской классификации взорвавшийся "Буревестник" называется Skyfall – как недавний фильм с агентом 007 Джеймсом Бондом.