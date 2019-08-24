Дональд Трамп сошел с ума?

Дональд Трамп, похоже, окончательно сошел с ума. Смотрите, что он устроил за последние пару дней.

"Царь Иудейский" Дональд

– Сказал, что те евреи, кто голосует за демократов, не любят свою страну. Это старый антисемитский прием – обвинить евреев в том, что к своей родной стране они равнодушны, а на самом деле, только Израиль любят.

Читайте також: Расизм Трампа

– Потом он предложил купить у Дании самый большой остров в мире – Гренландию. Этим он очень удивил местных жителей.

Что известно о ГренландииСамый большой в мире остров, расположенный между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами. Формально территория входит в состав Дании, но обладает широкой автономией. В частности, правительство Гренландии решает все внутренние вопросы, контролирует все полезные ископаемые. А за Данией остается контроль над обороной, внешней и денежной политикой.



Планы Трампа – уже не первая попытка США купить Гренландию. После Второй мировой войны тогдашний американский президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 миллионов долларов, но получил отказ. Также возможность приобрести Гренландию в 1867 году изучал Госдепартамент США.

– Следом он сказал, что американские евреи действительно полностью утратили верность, но не Америке, а Израилю. Это он так попытался исправиться.

– Затем он в своем Твиттере устроил настоящую истерику по поводу экономики, написав всеми заглавными буквами "ГДЕ ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕЗЕРВНАЯ СИСТЕМА?!" В интернет-обиходе все заглавные – это эквивалент сумасшедшего крика или даже вопля.



Дональд Трамп

– Потом он на пресс-конференции рассказал, каким был прекрасным ведущим телешоу "Аппрентис" на телеканале NBC. Никто его об этом даже не спрашивал!

– Дальше он похвалил Владимира Путина и сказал, что тому надо вернуться в большую семерку, сделав ее восьмеркой.

Почему Россию исключили из G8?Россию исключили из состава "Большой восьмерки" в 2014 году из-за агрессии страны в отношении Украины. После этого группа начала работать как G7.



G7 – это международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. Так же называют и неофициальный форум лидеров этих стран с участием Еврокомиссии, в рамках которого осуществляется согласование подходов к актуальным международным проблемам.

– И тут же он обругал последними словами премьер-министра Дании, которая отказалась продавать ему Гренландию. Свой визит в Данию он отменил, чем порадовал граждан этой страны. Они очень не хотели его видеть.

Кстати, уже появились шутки о том, что другие страны спрашивают датчан, как тем удалось отпугнуть Трампа. Хотят, чтобы он и в их страны не приезжал

– Ну и вишенка на торте. Рассуждая о том, как он любит Израиль, Трамп на полном серьезе объявил себя "Избранным" и даже "Царем Иудейским".

Вообще-то в религиозной традиции у этих двух титулов есть совершенно конкретный хозяин, а именно – Мессия. В христианстве это Иисус Христос, в иудаизме - Машиах, но суть примерно одна. Это должен быть ниспосланный богом спаситель мира и человечества. Думаю, не ошибусь, если скажу, что шоумен, жулик и пройдоха Дональд Трамп никак не годится на роль мессии. Он даже на антихриста не тянет, а на спасителя вселенной - тем более.

Американцы, глядя на вот это вот все, призадумались: а не психически ли болен глава их государства? Сейчас на американских телеканалах умные люди обсуждают, не пора ли его отправить в дурдом на лечение.

Кстати, в американской истории, в 19 веке, был уже президент, который сравнивал себя с Мессией. Его звали Эндрю Джонсон. Так совпало, что за эти разговоры его сочли ненормальным и Конгресс объявил ему импичмент. До конца своего срока он кое-как дотянул, но с тех пор считается одним из самых непопулярных президентов за всю историю.

Читайте також: Путь шамана: сможет ли Габышев изгнать Путина?

Но теперь, похоже, Трамп собирается отобрать у Джонсона этот титул. Конечно, это не "Царь Иудейский", но тоже место в истории. Думаю, что стать худшим в истории президентом США у Трампа получится!

Российские аномалии

Надо напомнить об истории со взрывом атомной ракеты "Буревестник" во время испытаний. Судя по всему, всю европейскую часть России накрыло огромное радиационное облако, но россиянам об этом не сообщают. Вместо этого им предлагают гулять по улицам и праздновать.

Читайте також: Последствия взрыва в Северодвинске: что скрывает российская власть

В субботу 31 августа, когда оппозиция собирается в Москве на очередной митинг протеста против Путина, власти анонсировали проведение "Парада колясок". Причем именно там, где собирались встретиться оппозиционеры – на бульварном кольце.

Знаете, что это такое? Это когда из детских колясок делают танки, ракеты и самолеты. Обычное милитаристское безумие: "Участникам этого красочного карнавального шествия предстоит продемонстрировать детские коляски, оформленные самым необычным образом!"

Я предлагаю участникам этого шествия оформить свои коляски подводной лодкой "Лошарик", которая недавно сгорела при погружении вместе с экипажем. Или самолетом "Сухой суперджет", который в мае сгорел вместе с пассажирами в Шереметьево. Думаю, настоящим хитом может стать коляска в виде крылатой ракеты "Буревесник", оставляющей радиоактивный след. В духе самых модных тенденций, так сказать. Чтобы дети с молодых ногтей знали, что их ждет, когда подрастут.

Интересно! Протесты в Москве: Кремль начал сдавать своих

Тем временем вдохновитель создания горящих самолетов и взрывающихся ракет – Владимир Путин – прокатился во Францию. Там он рассказал, что российских оппозиционеров бьют и не пускают на выборы точно так же, как францзуских "желтых жилетов". Местный президент Эммануэль Макрон обиделся и сказал, что Россию и Францию сравнивать нельзя. У него оппозиция не сидит по тюрьмам, как в Москве, а участвует в выборах.



Встреча президентов России и Франции

Путину эти речи не понравились настолько, что на сайте Кремля слова Макрона тупо переврали. Представляете себе: суть речи французского президента поменяли на прямо противоположный!

Оттуда, например, убрали все упоминания слова "выборы", а также написали, что Макрон не допупустил желтые жилеты к участию в голосовании, хотя все было ровно наоборот. Знаете, такого уровня лжи в России даже при Брежневе не было!

Но и это еще не все! Чтобы помешать оппозиционерам собраться в Москве и в ближайшую субботу 24 августа, российские власти решили помпезно отметить 350-летие российского флага – триколора, придуманного еще отцом Петр Первого – Алесеем Михайловичем.

Хорошая, наверное, идея: патриотизм и все такое. Но есть небольшая проблема. Даже две проблемы. Во-первых, день российского флага отмечается не 24 августа, а 22 августа. Во-вторых, Впервые он был поднят под Воронежем в 1668 году – то есть 351 год назад. Более того, в прошлом году этот юбилей уже отмечали и тоже с большой помпой.

По сути дела, ради того, чтобы не пустить оппозицию на улицы Москвы, Кремль предлагает во второй раз отметить один и тот же юбилей. Это уже похоже на изобретение машины времени! Правда, методы отмечания будут старыми: на проспект Сахарова привезут самых попсовых и бездарных музыкантов – Киркорова, Тимати, Орбакайте, Лепса и тому подобных, а слушать их будут бюджетники, насильно свезенные на этот странный концерт.



Путин соберет попсовых музыкантов

Ну хотя бы в этом смысле в России ничего не меняется. А оппозиция все равно намерена провести свои акции протеста - даже несмотря на больной милитаристский фантазм под названием "парад колясок", и на прошлогодний концент ископаемых музыкантов.

Традиционно уже желаю российской оппозиции успеха!