Расизм Трампа

Все последние дни Америку сотрясает мощный скандал на тему расизма. Инициатором, как обычно, оказался президент страны Дональд Трамп. Хотя вообще-то эта история начиналась без него.

Трампа обвинили в расизме

Внутри оппозиционной "Демократической партии США" есть группа людей, выступающих за проведение левой, социал-демократической политики, будто бы шведской.

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Ее представителями в парламенте являются четыре молодые, но уже известные конгрессменки:

Александрия Оказио-Кортес из Нью-Йорка; Рашида Тлаиб из Мичигана; Аянна Прессли из Массачусеттса; Ильхан Омар из Миннесоты.

Эту четверку в Вашингтоне принято называть Squad. Это можно перевести как "Банда" или "Бригада" (в хорошем, не уголовном, смысле).



Представительницы "Демократической партии"

В последние месяцы они то и дело вступали в перепалки с лидерами своей партии, обвиняя их в слишком мягком и толерантном отношении к политике Дональда Трампа. Кроме того, они постоянно требуют объявить президенту импичмент.

Но остальные демократы в Конгрессе не хотят импичмента, так как боятся проиграть это сражение республиканцам. Кроме того, они выступают за диалог, а не за конфронтацию с Белым домом. Лидер обычных демократов – спикер Нэнси Пелоси постоянно ругает молодую и дерзкую "банду", что и вызывает конфликты между ними.



Нэнси Пелоси

• Что сделал Трамп

До последнего времени эта история интересовала только демократов и была их внутренним делом. Но 15 июня в конфликт решил вмешаться президент.



Дональд Трамп

Он написал в своем Twitter, что молодые и прогрессивные конгрессменки приехали из стран, где царят жуткие, коррумпированные режимы. Поэтому, если им не нравится в США, они могут возвращаться домой, а не поучать американцев, как им жить.

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 липня 2019 р.

Практически все американцы узнали эти слова. Это ровно то, что часто говорят расисты, которых не устраивают соседи с другим цветом кожи. Речь Трампа можно перевести примерно так: "Вы кто такие вообще? Валите туда, откуда приехали".

Все четыре женщины, которых он не назвал по имени, по американским понятиям, не являются белыми, они – цветные. Тлаиб – палестинка, Оказио-Кортес – пуэрториканка, Прессли – чернокожая, а Омар – сомалийка.



Александрия Оказио-Кортес, Аянна Прессли, Рашида Тлаиб, Ильхан Омар​

При этом все четверо гражданки США, и только последняя – Омар – в детстве приехала из Сомали. Три остальные, как и Трамп, родились и выросли в Америке. То есть они никакие не понаехавшие, им даже некуда возвращаться. Трамп просто указал на то, что они – цветные и менее ценные американцы, чем белые люди. Это, в общем, и есть самый настоящий расизм.

Для политкорректной Америки такие заявления со стороны главы государства – это что-то немыслимое. Расизм там есть, но он глубоко спрятан, никто его сейчас не афиширует, его стыдятся. Это просто неприлично – как справлять нужду на улицу или рыгать за столом.

• Реакция США на позицию Трампа

Слова Трампа осудили многие лидеры западных стран, все политики-демократы и даже некоторые республиканцы. Но большинство однопартийцев либо высказались в его поддержку, либо промолчали.

И вот тут надо сделать одно важное замечание. При Трампе "Республиканская партия США" из респектабельного клуба богатых и солидных консерваторов превращается в сборище популистов, расистов, люмпенов, сторонников теорий заговора, любителей авторитарных режимов, сильной руки и Владимира Путина.

Избиратель Трампа становится все больше похож на избирателя Маттео Сальвини в Италии, Марин ле Пен во Франции или Виктора Орбана в Венгрии. Всех их объединяет ненависть к иммигрантам, вера в сильного лидера и ненависть к либерализму.



Маттео Сальвини

Очень печально, что США быстро теряют звание "лидера свободного мира". Теперь таким лидером, наверное, можно назвать Германию. Зато американский президент ясно дал понять, как именно он будет пытаться переизбраться на свой пост в 2020 году. Он станет взывать к самым темным и жутким инстинктам своих сограждан.

Сейчас он делает очень важную (для него) часть работы – он разрешает своим сторонникам отбросить в сторону культуру и даже человеческую мораль. Он им говорит:

Не стесняйтесь быть такими, какими вы хотите! Ненависть к другим, непохожим людям – это хорошо!.

Я думаю, что это весьма опасная позиция, которая может завести США в какую-то совсем неприятную историю. Мобилизация необразованных бедных людей и рабочего класса под такими лозунгами проходит легко. Но вот заканчивается она всегда очень тяжело и очень печально.

Справедливость Тьюринга

В Великобритании на днях произошла история, которая может быть примером того, к чему приводят гонения на "иных" людей. Одним из них был Алан Тьюринг – гениальный британский математик. У нас он не слишком известен, но я думаю, он сделал для процветания человечества больше, чем любой другой человек в ХХ веке.



Алан Тьюринг

Во время Второй мировой войны он работал в британском разведывательном центре Bletchley Park. Именно там он взломал код "Энигмы". По мотивам этой истории в Голливуде даже сняли фильм под названием "Игра в имитацию".

Что такое "Энигмы"? Секретный шифровальный аппарат, которым пользовались нацисты.

Благодаря взлому "Энигмы" британцы и американцы получили доступ ко всем немецким коммуникациям. Это позволило им изгнать нацистские подлодки из Атлантики, а также наладить поставки военных грузов из США в Великобританию и СССР, которые сами бы не справились в войне против нацистов.

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В общем, это Тьюринг победил Гитлера, а не Черчилль или Сталин. Без Тьюринга победы над нацизмом точно не было бы, а без этих двух наверняка как-нибудь справились бы. Одно лишь – это дорогого стоит!

• Вклад в современные технологии

Но этим вклад Тьюринга в современную цивилизацию не ограничивается. Именно он после войны заложил теоретические основы современной компьютерной науки. Первые вычислительные машины появились на свет именно благодаря ему.

Сейчас мы уже просто не можем себе представить мир без компьютеров, сейчас смартфон есть в кармане у каждого человека. Но без гениального британца люди неизвестно, когда додумались бы до этого.

Более того, он был настолько велик, что сумел предвидеть появление искусственного интеллекта и заложил основы работы в этом направлении. То есть он придумал то, чего наши инженеры даже сейчас пока еще не создали. Можно сказать, что он и XXI век изменил.

• Притеснения Тьюринга

Но вот его современники всего этого не оценили. Они устроили против него травлю, пытались упечь в дурдом и принудительно лечить, чем довели до самоубийства. Он покончил с собой совсем молодым – в 41 год.

Дело в том, что Тьюринг был геем. А в Великобритании середины XX века были довольно варварские законы на эту тему. Отсюда и преследования, и смерть.

Я уверен, что если бы его не убили, то мир сейчас был бы намного более технологичным и развитым. Общий искусственный интеллект уже точно работал бы на нас.

Британцы стали нормальными людьми – толерантными и свободными от предрассудков. Конечно же, они сейчас кусают себе локти, что довели до гибели одного из величайших гениев в истории своей страны.

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И вот на днях британский центральный банк постановил, что портрет Тьюринга и найденные им аглоритмы будут помещены на новую купюру в 50 фунтов стерлингов. Таким образом они пытаются извиниться перед великим ученым и попытаться отдать ему свой коллективный долг.



Новая купюра 50 фунтов стерлингов

Дело, конечно, хорошее. Но оценить он его все равно уже никак не сможет.