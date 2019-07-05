Почему протестует Гонконг

Весь июнь и начало июля в Гонконге прололжались протесты против закона о возможной выдачи граждан этого города в руки китайского правосудия. Все было ничего, но сейчас там ситуация приближается к критической.

Речь идет о настоящем восстании против Китая. Гонконг до 1997 года был британской колонией, а но потом был передан под китайский суверенитет с одним условием: город на 50 лет останется самоуправляемой территорией - в политическом и юридическом смысле.

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Теперь он формально называется особый административный район Сянган и обладает большой автономией от континентального Китая. Там, например, не правит КПК и действуют свои, по-сути, британские, а не китайские законы и система права.

Пекину это все очень не нравится. Сейчас председатель Си Цзиньпин создает в Китае культ своей личности и злое тоталитарное государство - настоящую дистопию из фантастических романов, вроде 1984.



Си Цзиньпин

При этом ГК являет собой либеральное, открытое, толерантное и демократичное общество будущего, где почти нет правительства, но все соблюдают законы, живут богато, свободно и счастливо. Для остальной части Китая ГК – очень заразительный пример.

Пекин не хочет, чтобы в КНР все знали, как там живут люди. И уж тем более китайские коммунисты не хотят, чтобы вирус свободы, демократии и честного правосудия вырвался из ГК ним, в континентальный Китай.

Чтобы этого не произошло, товарищ Си и его друзья начали тихой сапой, типа незаметно, устанавливать свой контроль над ГК. Но жители местные – народ очень толковый, они поняли, к чему дело идет. И пошли протестовать. В некоторые дни протесты собирали по два миллиона человек.

И это при том, что в Гонконге живет всего семь миллионов. По сути, больше четверти населения этого региона выходили на улицы. Я думаю, такого нигде больше не было.В результате закон, с которого все началось, решили не принимать. Вроде бы, все. Повода для протестов нет. Но на самом деле, местные демократические активисты только завелись. Они почувствовали, что могут многое поменять.

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В первую очередь, их не устраивает система формирования местной власти, которая находится под неформальным контролем Китая. Во-вторых, они не хотят оказываться от своих прав, свобод и особенностей управления после 2047 года, когда ГК должен стать обычным киатйским городом.



В национальный праздник – день образования ГК – они захватили местный совет депутатов и потребовали принять законы, устанавливающие в городе полную демократию. В зале они повесили британский колониальный флаг. Их лозунгом стали слова "ГК – это не Китай!".



Активисты повесили британский колониальный флаг

Для Пекина это все стало жутким ударом по гордости и самолюбию. Официальная пропаганда гласит, что жители ГК были счастливы избавиться от британского колониального ярма и вернуться в родной Китай. На самом же деле, гонконгцы в гробу видали свою историческую родину. Они хотят либо назад, в Великобританию, либо вообще независимости.



На улицы вышли миллионы людей

Протестующих из здания парламента выбили полицейские. Они действовали максимально жестко, что вызвало большое возмущение простых людей. Антикитайские протеста не остановились, а стали еще более массовыми.

В этот момент на стороне демонстрантов в дело вмешалась Великобритания. Минитср иностранных дел Джереми Хант потребовал, чтобы Китай не прикрывался протестами для проведения в городе политических репрессий.

Китайцы обвинили Лондон в грубом вмешательстве в свои внутренние дела. Но британцы напомнили о соглашении, по которому Пекин не может установить свое прямое правление к городе до 2047 года. Более того, англичане пообещали ввести против Китая санкции, если тот начнет нарушать права жителей ГК.

Это для китайкого руководства и вовсе как красная тряпка для быка. По сути, британцы угрожают самой тоталитарной сути режима товарища Си. Он же мечтает стать новым императором Поднебесной, который контролирует там все. А англичане подло намекают, что нет, не все. Есть люди, которые далекую Британию любят больше, чем родной и близкий Китай.

Честно говоря, я почти уверен, что Компартия, Си и Китай просто не потерпят такого наглого непослушания и все-таки попытаюся установить свое прямое правление в Гонконге. Они просто не привыкли, чтобы им кто-то возражал.

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В этом случае ситуация будет развиваться совершенно непредсказуемо. Нельзя исключть даже какого-то подобия восстания против Китая там. Все-таки народ очень разозлен. А такое восстание поддержат и англичане, и, конечно, американцы. Которые, кстати, пока молчат и не лезут в эту драку.

Пока же протесты продолжаются, а дипломатический конфликт только набирает обороты. Какого-то решения, которое устроило бы всех, я лично не вижу, поэтому, думаю, нас ждет дальнейшая эскалация.

Сгоревший океан

На днях меня до глубины души поразила новость из американского штата Кентукки. В результате пожара на складе компании Jim Beam там сгорел целый океан виски.

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Я, честно говоря, алкоголь уже давно не употребляю, но могу себе представить, какие эмоции это известие вызывает в душах тех людей, кто любит и ценит хороший бурбон.

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Пожар на складе Jim Beam

Вы только подумайте: 45 тысяч бочек, свыше девяти миллионов литров настоящего американского виски! Этими запасами можно было бы осчастливить все взрослое население какой-нибудь европейской страны средних размеров!

В деньгах потери составили под миллиард долларов. Хотя, конечно, точно их подсчитать пока невозможно. Я думаю, что теперь владельцы этой компании по три раза проверят пожарную безопасность всех своих складов. Особенно внимательно они осмотрят защиту своих богатств от удара молнии. По предварительной версии, именно молния стала причиной этой трагедии.

Впрочем, я хочу успокоить всех любителей бурбона. Во-первых, его не только Джим Бим производит, а во-вторых, да, 45 тысяч бочек виски утрачены. Но осталось еще три миллиона точно таких же бочек. А может даже и лучше.

От жажды точно никто не умрет! Но! Вообще-то я советую всем бросать пить. Алкоголь - это плохо для здоровья и вообще вчерашний день. Есть и другие способы расслабиться! Спорт, например!