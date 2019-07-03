Зачем Трампу военный парад

При том, что у США самая сильная армия на свете, там практически отсутствует традиция проведения военных парадов в нашем понимании. Однако, Дональд Трамп решил это поменять.

В последние несколько дней в мире произошло так много странных событий, что сегодня я даже не знал, с чего и начать. Пускай это будет Америка – все-таки главная страна на нашей планете.

В попередньому випуску: Трамп и диктаторы

Во время праздников там по городам маршами ходят нарядные булочники, пожарники, музыканты, полицейские, школьники... Ну максимум – ветераны разных войн. Трамп решил это поменять. Несколько лет назад он был на военном параде в Париже, там ему очень понравилось, и он решил сделать то же самое у себя на родине.



Трамп побывал на параде во Франции

Военный парад в Вашингтоне

Сначала генералам и советникам удавалось отговорить президента от этой затеи – слишком уж она неамериканская. Более того, военные парады с солдатами и техникой вызывают у американцев ассоциации с тоталитарными странами и режимами.

Но в нынешнем году Трамп все-таки сумел настоять на своем. В Вашингтон, на главную аллею города доставят как минимум два танка "Абрамс" и два БТР "Брэдли". Насколько я понимаю, торжественно проезжать по городу они не будут, чтобы не разбить дороги.

Зато воздушная часть парада обещает стать грандиозной. Трамп пообещал, что над городом пролетят самые современные и самые лучшие истребители в мире, а также, как он сказал, "много других самолетов".

Такого там раньше точно не было. Пару недель назад я сам был в Вашингтоне и гулял по этой аллее. Все было очень хорошо, но в какой-то момент над центром города стали туда-сюда кружить истребители-невидимки F-35.



Истребители-невидимки F-35

Я удивился, позвонил знакомым, спросил: насколько это обычное дело для американской столицы? Они отвечают: "Вообще необычное, тут полеты авиации запрещены!".

Я сначала обрадовался: подумал, что началось что-то голливудское: зомби-апокалипсис или вторжение инопланетян. Но нет, увы! Скоро выяснилось, что это сам президент США решил показать эти самолеты президенту Польши Анджею Дуде, который прилетел в Вашингтон. Тем не менее, вся эта история с военным парадом, демонстрацией танков и пролетом авиации для США выглядит довольно безумно.

Мне в ней очень не нравится одна все более четкая тенденция: в последние годы не авторитарные страны движутся в направлении демократии и свободы, а наоборот. Демократии дрейфуют в направлении авторитаризма. В США это пока только стилистически, но процесс все равно неприятный.

Ердоган хочет войни з США?

Одной из стран, которые последние годы медленно шли в сторону диктатуры, была Турция. До последнего времени местный султан Реджеп Тайип Эрдоган только укреплял свою власть и сажал по тюрьмам оппонентов.

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Однако недавно его партия потеряла контроль над главным городом страны – Стамбулом. Его мэром стал оппозиционер Экрем Имамоглу. Это дает надежду на усиление оппозиции и демократизацию Турции. Но сейчас не об этом даже.

Эрдоган, становясь все более авторитарным, завел дружбу с Россией, поругался с Европой, а в США уважает только Трампа, который тоже не очень уж большой либерал.



Эрдоган

Но даже дружба с американским лидером не остановила Эрдогана от начала очень интересной игры: он собрался одновременно купить американские истребители – F-35 (именно их я видел летающими над Вашингтоном), а также российские комплексы ПВО С-400.

Это означает, что Турция стала бы единственной в мире страной, способной испытать эти самолеты и ракеты в очном противостоянии, и понять, как эффективно применять одно против другого. Турки могли бы научиться сбивать американские самолеты российскими ракетами и уходить от этих ракет на американских самолетах.

Американцам эта идея очень сильно не понравилась. Они совсем не хотят, чтобы кто-то тренировался сбивать их новейшие самолеты из С-400. Вашингтон пригрозил, что если Анкара купит С-400, то не получит F-35.

Турки заявили, что им плевать. Российские ракеты будут поставлены уже через неделю. А если США откажутся поставлять самолеты, то сами потом пожалеют. Дело вот в чем. На днях Иран официально объявил о превышении лимитов на производство обогащенного урана, установленных Ядерной сделкой от 2015 года. Фактически это означает, что он начал работы по производству атомного оружия.

Иран шантажирует Америку

Американцы, конечно, захотят наказать Иран за такую наглость. Но сделать это без помощи соседней Турции будет очень сложно. А если турки начнут помогать Ирану – то и вовсе невозможно.

Эрдоган как бы говорит Трампу: либо ты мне поставляешь свои самолеты, либо операция против Ирана будет для тебя в миллион раз сложнее, чем ты сейчас думаешь. Старый добрый шантаж работает всегда.

Но вся эта ситуация показывает, насколько безумной стала там ситуация: Турция шантажирует своего союзника по НАТО, угрожая США помощью Ирану. При этом она же покупает российские ракеты, чтобы научиться сбивать ими американские самолеты. Такой жуткой разборки между союзниками по НАТО я лично не могу вспомнить!

До слова: Америка своими глазами

Сбежавшая принцесса

Глядя на все это, иранцы, конечно, радуются. Всегда приятно, когда твои враги ссорятся со своими союзниками. Кроме того, Тегеран уже понял, что Трамп очень трусливый и, скорее всего, не начнет войну. Поэтому иранцы и заявляют об увеличении производства обогащенного урана.

Но сейчас у Тегерана появился почти романтический повод для злорадства. Одним из главных соперников и даже врагов Ирана в регионе являются ОАЭ. Тамошний шейх Мухаммед бин Рашид аль-Мактум – очень сильный, жесткий и бескомпромиссный лидер, который добивается успеха всегда и во всем.



Мухаммед бин Рашид аль-Мактум

Для иранцев это один из самых неприятных противников. Даже Трампа они считают менее опасным. Этот аль-Мактум считается непобедимым почти во всем. Но есть и у него слабость – личная жизнь. Шейх настолько злобный и властный, что и в собственной семье построил казарму, в которой далеко не всем нравится жить.

В прошлом году от него сбежала собственная дочь – принцесса Латифа. Ее потом ловили на корабле в Индийском океане с помощью спецназа. Своих дочерей он даже в тюрьму может посадить за непослушание. При этом себе аль-Мактум позволяет почти все. У него, например, шесть жен. На днях шестая – принцесса Хайя – тоже сбежала из дома.

Эмиратские спецслужбы пытаются найти ее в Великобритании, где она предположительно подала на развод.

Тут надо понимать, что Хайя – не просто какая-то девушка с улицы. Она урожденная иорданская принцесса, сестра нынешнего короля Иордании. Она с детства воспитывалась в Англии. По своим манерам она скорее леди Британской империи, чем дочь кочевника из пустыни.



Принцесса Хайя

Чем ее так достал муженек, неизвестно, но она уже точно решила уйти от него. А точнее – сбежать. Видимо, в семье он себя ведет себя как адский тиран, если его собственные жены и дети разбегаются от него в разные стороны.

В любом случае, для противников правителя Дубая все это очень хорошие новости, поскольку сейчас он точно будет занят семейными делами, а вовсе не международными проблемами. Тоесть в каком-то смысле сбежавшая иорданская принцесса приостановила начало войны в Персидском заливе.