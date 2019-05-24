Технологическая холодная война

Международные финансовые рынки сегодня дружно пошли вниз после решения ряда крупных технологических холдингов отказаться от сотрудничества с китайской компанией Huawei. На первый взгляд – обычный бизнес-конфликт. Но в действительности многие уже называют "Технологической холодной войной", в которую вступили США с союзниками с одной стороны, и Китай – с другой.

Сражение идет за управление всем миром будущего, фактически, – за глобальное доминирование. Причем главным ресурсом этого будущего все стороны считают информацию, а главным оружием новой войны – методы и технологии хранения и передачи данных.

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В этой войне, как и во многих предыдущих, есть и свое супероружие. Атомная бомба нового века, если угодно. Сейчас такой штукой стала технология беспроводной передачи данных пятого поколения – 5G. Она позволяет отправлять и получать информацию в сто раз быстрее чем ныне существующий стандарт 4G, который лишь недавно появился в Украине.

В рамках 5G почти нет задержки в передаче данных, поэтому его можно использовать для разных технологий, где критически важна скорость реакции. Например, для создания системы обмена информацией между беспилотными автомобилями в дорожном потоке. Каждая из машин будет знать, где, с какой скоростью и в каком направлении движуются все остальные. Это позволит им двигаться с дикими скоростями, не мешая друг другу и не создавая угрозы столкновения.

Проблема пробок на дорогах сразу исчезнет. Вообще, все приборы смогут обмениваться информацией друг с другом. Даже кофеварки и холодильники станут умнее, чем многие чиновники. Очень быстро беспилотным станет весь транспорт, вся торговля, потом все заводы и фабрики, сельское хозяйство, потом почти всё на свете станет роботизированным и беспилотным.

В каком-то смысле, через пару десятилетий наступит почти коммунизм, как его рисовали советские писатели-фантасты. Все материальные блага человека будут решаться за минимальные деньги и в самые короткие сроки. Со временем для того, чтобы нормально жить, даже не надо будет работать. Все будет бесплатно или почти бесплатно. Это как прыжок из средневековья сразу в современное общество. Просто колоссальный рывок в развитии.Но есть одно очень большое "но". Речь идет о том, кто будет контролировать все это счастье, весь этот новый мир. И вот тут-то и начинаются противоречия.

В 2018 году австралийские офицеры спецсвязи провели учения. Они имитировали действия хакеров, которые взломали сеть 5G будущего. Последствия оказались просто чудовищными. Они быстро и без проблем установили свой контроль над всеми критически важными объектами инфраструктуры. Атомные электростанции, системы водоснабжения, канализации и электросети. Все, вплоть до управления светофорами в городах, – всё оказалось захваченным.

Если бы что-то такое сделали враги во время войны, то Австралия за минуты оказалась бы на коленях. И, конечно, тут же возник вопрос: у кого больше всего возможностей для того, чтобы осуществить подобное? Ответ очевиден: тот, кто делает технику, оборудование для этих сетей.

Австралийцы подозревают, что мировой лидер в этой сфере – китайская компания Huawei – специально оставляет в своей технике и программном обеспечении так называемые "черные ходы", которые очень тяжело обнаружить. Теоретически, используя эти лазейки китайские военные могут в любой момент взять всю сеть под свой контроль. Им даже ничего взламывать не придется. И правительство Китая, и Huawei категорически отрицают, что обладают такими возможностями. Они говорят, что компания работает честно и добросовестно, хотя ее основатель Жэнь Чжэн Фэй в прошлом был полковником китайской армии.



Жень Чжен Фэй

Может быть, они говорят правду. Даже скорее всего, они говорят правду. Но потенциальный риск полной утраты контроля над собственной страной вселяет в западных лидеров настоящий ужас. Они понимают, что обязаны полностью, на сто процентов, исключить подобный риск.

Соответственно, еще в 2018 году западные (прежде всего англоязычные) страны начали принимать защитные меры.

Австралия запретила использовать китайское оборудование для строительства сетей 5G на своей территории. Следом за ней то же самое сделала и Новая Зеландия. Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий государственным структурам использовать китайское оборудование. Об истории с британцами я уже тут рассказывал: они решились на установку у себя в стране некоторых неглавных элементов 5G китайского производства. Это вызвало скандал в правительстве, отставку министра оброны и угрозу остановки разведывательного сотруднчества с США, Австралией и Новой Зеландией.

Однако все прочие страны мира не видят ничего ужасного в использовании китайских систем. В обмен на быстрое развитие они готовы рискнуть, засунув головы в пасть китайского тигра. Американцев это не устраивает. Дональд Трамп объявил, что накажет всех тех, кто будет сотрудничать с китайцами. Министерство торговли США выпустило распоряжение о том, что любое сотрудничество с Huawei должно получать специальное одобрение Белого дома.

После этого компания Google объявила, что прекращает работу с китайским гигантом. Это приведет к тому, что техника Huawei, работающая на Google-Android, перестанет получать обновления. Google Play-Store, Gmail, YouTube, Chrome и прочие программы, работающие на Android в смартфонах Huawei скоро быстро устареют.

Panasonic, британский Vodafone, British Telecom, Intel, Qualcomm, ARM Holdings and Lumentum и другие серьезные компании заявили, что подчинятся требованию США и откажутся от сотрудничества с Huawei. О чем-то таком сейчас думают и южнокорейские технологические гиганты. Это похоже на настоящую облаву или даже травлю китайской компании, подозреваемой в связях с государством.

Китайцы, в свою очередь, говорят об использовании американского государства для нечестной конкуренции на мировых рынках. В конце концов, США так и не предоставили доказательств существования "черных ходов" в китайском оборудовании.

Глава Huawei Жень Чжэн Фэй, чья дочка, кстати, сидит в канадской тюрьме по запросу американцев, уже объявил, что начинается серьезный конфикт, и американцы зря недооценивают мощь его компании.Он прямо сказал, что победитель в этой войне (цитата) "Будет стоять на вершине мира". Причем он не сомневается, что это будет именно его страна и его комания. По словам основателя Huawei, в деле создания сетей пятого поколения они ушли далеко вперед: как по качеству, так и по цене. Конкуренты уже просто не смогут их догнать, их отстравание измеряется годами.



В Канаде была арестована Мэн Ваньчжоу, финансовый директор компании Huawei

Итак, китайцы полны решимости опутать своими сетями пятого поколения всю планету и уничтожить американское лидерство в мире. США, в свою очередь, будут делать все возможное, чтобы этому помешать. Это противостояние развивается на фоне обострившеся торговой войны между двумя странами, которые вводят против друг друга огромные импортные пошлины. У них есть противоречия по уйгурам, по Северной Корее и по Южно-Китайскому морю.

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Пекин и Вашингтон уже вполне открыто сцепились в схватке за мировое господство в XXI веке. И от того, кто победит в этом противостоянии, будет зависеть судьба всей человеческой цивилизации. Если, конечно, они не доведут конфликт до горячей стадии. Так как в этом случае погибнет вся жизнь на нашей замечательной планете.