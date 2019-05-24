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      Технологическая холодная война

      Безумный мир 84 Читать новость на русском

      Международные финансовые рынки сегодня дружно пошли вниз после решения ряда крупных технологических холдингов отказаться от сотрудничества с китайской компанией Huawei. На первый взгляд – обычный бизнес-конфликт. Но в действительности многие уже называют "Технологической холодной войной", в которую вступили США с союзниками с одной стороны, и Китай – с другой.

      Сражение идет за управление всем миром будущего, фактически, – за глобальное доминирование. Причем главным ресурсом этого будущего все стороны считают информацию, а главным оружием новой войны – методы и технологии хранения и передачи данных.

      Читайте також: США и Китай начали мировую войну технологий: владелец 5G станет хозяином планеты

      В этой войне, как и во многих предыдущих, есть и свое супероружие. Атомная бомба нового века, если угодно. Сейчас такой штукой стала технология беспроводной передачи данных пятого поколения – 5G. Она позволяет отправлять и получать информацию в сто раз быстрее чем ныне существующий стандарт 4G, который лишь недавно появился в Украине.

      В рамках 5G почти нет задержки в передаче данных, поэтому его можно использовать для разных технологий, где критически важна скорость реакции. Например, для создания системы обмена информацией между беспилотными автомобилями в дорожном потоке. Каждая из машин будет знать, где, с какой скоростью и в каком направлении движуются все остальные. Это позволит им двигаться с дикими скоростями, не мешая друг другу и не создавая угрозы столкновения.

      Проблема пробок на дорогах сразу исчезнет. Вообще, все приборы смогут обмениваться информацией друг с другом. Даже кофеварки и холодильники станут умнее, чем многие чиновники. Очень быстро беспилотным станет весь транспорт, вся торговля, потом все заводы и фабрики, сельское хозяйство, потом почти всё на свете станет роботизированным и беспилотным.

      В каком-то смысле, через пару десятилетий наступит почти коммунизм, как его рисовали советские писатели-фантасты. Все материальные блага человека будут решаться за минимальные деньги и в самые короткие сроки. Со временем для того, чтобы нормально жить, даже не надо будет работать. Все будет бесплатно или почти бесплатно. Это как прыжок из средневековья сразу в современное общество. Просто колоссальный рывок в развитии.Но есть одно очень большое "но". Речь идет о том, кто будет контролировать все это счастье, весь этот новый мир. И вот тут-то и начинаются противоречия. 

      В 2018 году австралийские офицеры спецсвязи провели учения. Они имитировали действия хакеров, которые взломали сеть 5G будущего. Последствия оказались просто чудовищными. Они быстро и без проблем установили свой контроль над всеми критически важными объектами инфраструктуры. Атомные электростанции, системы водоснабжения, канализации и электросети. Все, вплоть до управления светофорами в городах, – всё оказалось захваченным.

      Если бы что-то такое сделали враги во время войны, то Австралия за минуты оказалась бы на коленях. И, конечно, тут же возник вопрос: у кого больше всего возможностей для того, чтобы осуществить подобное? Ответ очевиден: тот, кто делает технику, оборудование для этих сетей.

      Австралийцы подозревают, что мировой лидер в этой сфере – китайская компания Huawei – специально оставляет в своей технике и программном обеспечении так называемые "черные ходы", которые очень тяжело обнаружить. Теоретически, используя эти лазейки китайские военные могут в любой момент взять всю сеть под свой контроль. Им даже ничего взламывать не придется. И правительство Китая, и Huawei категорически отрицают, что обладают такими возможностями. Они говорят, что компания работает честно и добросовестно, хотя ее основатель Жэнь Чжэн Фэй в прошлом был полковником китайской армии.

      Жень Чженфей
      Жень Чжен Фэй

      Может быть, они говорят правду. Даже скорее всего, они говорят правду. Но потенциальный риск полной утраты контроля над собственной страной вселяет в западных лидеров настоящий ужас. Они понимают, что обязаны полностью, на сто процентов, исключить подобный риск.

      Соответственно, еще в 2018 году западные (прежде всего англоязычные) страны начали принимать защитные меры.

      1. Австралия запретила использовать китайское оборудование для строительства сетей 5G на своей территории.
      2. Следом за ней то же самое сделала и Новая Зеландия.
      3. Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий государственным структурам использовать китайское оборудование.
      4. Об истории с британцами я уже тут рассказывал: они решились на установку у себя в стране некоторых неглавных элементов 5G китайского производства. Это вызвало скандал в правительстве, отставку министра оброны и угрозу остановки разведывательного сотруднчества с США, Австралией и Новой Зеландией.

      Однако все прочие страны мира не видят ничего ужасного в использовании китайских систем. В обмен на быстрое развитие они готовы рискнуть, засунув головы в пасть китайского тигра. Американцев это не устраивает. Дональд Трамп объявил, что накажет всех тех, кто будет сотрудничать с китайцами. Министерство торговли США выпустило распоряжение о том, что любое сотрудничество с Huawei должно получать специальное одобрение Белого дома.

      После этого компания Google объявила, что прекращает работу с китайским гигантом. Это приведет к тому, что техника Huawei, работающая на Google-Android, перестанет получать обновления. Google Play-Store, Gmail, YouTube, Chrome и прочие программы, работающие на Android в смартфонах Huawei скоро быстро устареют.

      Panasonic, британский Vodafone, British Telecom, Intel, Qualcomm, ARM Holdings and Lumentum и другие серьезные компании заявили, что подчинятся требованию США и откажутся от сотрудничества с Huawei. О чем-то таком сейчас думают и южнокорейские технологические гиганты. Это похоже на настоящую облаву или даже травлю китайской компании, подозреваемой в связях с государством.

      Китайцы, в свою очередь, говорят об использовании американского государства для нечестной конкуренции на мировых рынках. В конце концов, США так и не предоставили доказательств существования "черных ходов" в китайском оборудовании.

      Глава Huawei Жень Чжэн Фэй, чья дочка, кстати, сидит в канадской тюрьме по запросу американцев, уже объявил, что начинается серьезный конфикт, и американцы зря недооценивают мощь его компании.Он прямо сказал, что победитель в этой войне (цитата) "Будет стоять на вершине мира". Причем он не сомневается, что это будет именно его страна и его комания. По словам основателя Huawei, в деле создания сетей пятого поколения они ушли далеко вперед: как по качеству, так и по цене. Конкуренты уже просто не смогут их догнать, их отстравание измеряется годами.

      Мэн Ваньчжоу
      В Канаде была арестована Мэн Ваньчжоу, финансовый директор компании Huawei 

      Итак, китайцы полны решимости опутать своими сетями пятого поколения всю планету и уничтожить американское лидерство в мире. США, в свою очередь, будут делать все возможное, чтобы этому помешать. Это противостояние развивается на фоне обострившеся торговой войны между двумя странами, которые вводят против друг друга огромные импортные пошлины. У них есть противоречия по уйгурам, по Северной Корее и по Южно-Китайскому морю.

      Читайте також: 5G раздора: ссора союзников из-за китайской сети

      Пекин и Вашингтон уже вполне открыто сцепились в схватке за мировое господство в XXI веке. И от того, кто победит в этом противостоянии, будет зависеть судьба всей человеческой цивилизации. Если, конечно, они не доведут конфликт до горячей стадии. Так как в этом случае погибнет вся жизнь на нашей замечательной планете.

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      Автор: Іван Яковина
      Теги: Техно Безумный мир Новини США Китай Huawei Google Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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