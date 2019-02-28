США и Китай начали третью мировую войну: владелец 5G станет хозяином планеты

В мире новая гонка вооружений. Если раньше американцы мерялись с СССР количеством танков и ядерных ракет, то теперь их соревнование с Китаем идет в сфере технологий. Сейчас важно, кто и какие сети контролирует. Американцы боятся, что построенные Китаем сети 5G станут рубильником в руках Пекина. С их помощью коммунистические товарищи смогут знать все, о чем пишут, говорят и думают все люди мира.

Хозяин систем 5G – хозяин планеты.

В начале февраля в Германии прошла конференция по безопасности, на которой в числе прочих выступил вице-президент США Майк Пенс. В своем выступлении он звучал очень грозно. Но угрожал он не столько друзьям, сколько своим союзникам по Западному миру. Он требовал от них раскошелиться на НАТО, поддержать США в разрыве ядерной сделки с Ираном, а также отказаться от строительства "Северного потока-2" в Европе.

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Помимо этого мы услышали от Пенса еще одну совершенно новую претензию к другим странам Запада: "США ясно рассказали нашим союзникам об опасности, которую несет миру Huawei и другие китайские телекоммуникационные компании. Америка призывает своих союзников к бдительности и отказу от любого сотрудничества, которое поставит под работу наших систем связи и национальную безопасность. Мы не можем обеспечить защиту Запада, если наши союзники будут полностью зависимы от Востока".

В переводе с майкпенсовсеого на человеческий язык это означает: не пускайте к себе китайцев, в противном случае вы попадете под их контроль и испортите свои отношения с США!



Майк Пенс

Речь идет о технологии высокоскоростной беспроводной связи 5G, которая определит облик будущего. Самоуправляемые машины, промышленные роботы, целые "умные города", критически важные инфраструктурыные системы, наука, связь, национальная оборона и правоохранительная деятельность – все это во всем мире очень скоро будет работать на беспроводных системах пятого поколения. Они смогут передавать гигантские объемы информации, необходимые для идеальной и синхронной работы миллиардов самых разных устройств. Вся наша жизнь будет зависеть от 5G. И не только жизнь отдельных людей, но и целых государств.

Майк Пенс говорит вот о чем: хозяин систем 5G неизбежно станет хозяином всей нашей планеты на ближайшие десятилетия. Военные конфликты ближайшего будущего будут начинаться не с ядерных ударов или авиационных бомбардировок, а с отключения противника от Сети, от электричества и от связи. Если в руках у Пекина будут ключи от 5G, то именно китайцы в любой момент смогут поставить на колени любую страну мира одной лишь угрозой отключить их от Сети. Очень скоро это будет равнозначно полному отключению электричества сейчас.

Конечно, для связи можно использовать почтовых голубей, для перевозки военной техники 0 паровозы и лошадей, а по морю ходить под парусами. Но не надо быть военным гением, чтобы понять, как именно закончится война, в которой у одной страны есть электричество, а у другой – нет. Отстающий будет разбит – быстро и жестоко.

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Американцы боятся, что построенные Китаем сети 5G станут тем самым рубильником в руках Пекина. С их помощью коммунистические товарищи смогут знать все, о чем пишут, говорят и думают все люди во всех странах мира. Причем это будет касаться не только обычных граждан, но и руководтства других государств. Например, в Чехии все сети 4G в правительственном квартале Праги построены именно компанией Huawei. Сейчас китайцы уже предлагают заменить их на следующее поколение – на 5G.

Вашингтон vs Пекин.

США опасаюся быстрого проникновения Китая в коммуникаицонные системы американских союзников по всему миру: от Австралии и Новой Зеландии по Чехии и Польши. Они, конечно, могут отказаться от китайских систем и продолжить работать с системами четвертого поколения. Но уже точно будет означать технологическое отставание отказников от всего остального мира.

Дело в том, что у США нет аналога китайских систем 5G. Американские компании типа Cisco и Verizon работают в этом направлении, но ничего дельного пока не создали. А то, что у них есть, работает намного хуже и стоит намного дороже, чем китайские аналоги. Проще говоря, они предлагают очень плохой и очень дорогой суррогат.

Китайцы же тем временем предлагают целым странам и континентам уже готовые, отлично работающие технологические решения пятого поколения. Более того, Китай готов выдавать льготные кредиты и займы на их строительство. Причем их часто продвигают даже не частные компании, а государство – посольства Китая в разных странах.

Руководители этих стран понимают, что согласившись на китайские условия, они не только получат очень выгодные контракты и суперсовременную связь, но и улучшат свои отношения с Китаем – новым мировым лидером 21 века. Это почти как вассальная клятва во времена феодализма.

Пекин очень заинтересован в том, чтобы опутать своей сетью весь мир, получив как можно больше вассалов. Если их будет достаточно много, то непокорным американцам рано или поздно тоже придется перейти на китайские стандарты. В этом случае план Китая по захвату мирового господства, в общем, будет достигнут.

По мнению американских экспертов, странам, которые колеблются, придется принимать решение относительно 5G в ближайшие полтора года. И это будет очень тяжелое решение. С одной стороны – десятки миллиардов китайских инвестиций, ультрасовременная связь, рывок новое технологическое общество и отличные отношения с Пекином. С другой – неформальная зависимость от компартии Китая и испорченные отношения с США.

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Перед очень непростым выбором оказалась, например, Польша. Американцы уже заявили, что Варшаве придется выбирать между сетями пятого поколения и строительством американской военной базы "Форт Трамп", о которой мечтает Польша. США не хотят, чтобы коммуникации их военных с этой базой в ту же секунду оказывались на столе китайских генералов. И их можно понять. (Кстати, я не понимаю, как поляки додумались назвать базу "Форт Трамп" – более идиотского названия еще поискать надо).

Новая гонка вооружений. Заложники.

Как бы то ни было. То, что мы сейчас наблюдаем – это новая гонка вооружений. Но если раньше американцы мерялись с СССР количеством танков и ядерных ракет, то теперь их соревнование с Китаем идет в сфере технологий. Сейчас важно, кто и какие сети контролирует.

Китайцы используют для продвижения своих сетей низкие цены, льготные кредиты и обещания полной независимости от США. Американцы, которым пока особенно нечего предложить, пошли несоклько иным путем. По их запросу в Канаде была арестована Мэн Ваньчжоу, финансовый директор компании Huawei. Ее обвинили в нарушении американских санкций против Ирана.



Мэн Ваньчжоу

Это крайне необычный случай. Во-первых, за торговлю с Ираном США всегда наказывали только штрафами. Никогда никого не арестовывали. Во-вторых, Мэн Ваньчжоу – не обычный наемный менеджер, а родная дочь основателя компании Huawei Жень Чженфея. Это уже феодальное похищение вражеской принцессы. В мире бизнеса этот арест восприняли как предупредительный выстрел, сделанный американцами в адрес Китая. Смысл такой: "Еще один шаг по распространению сетей 5G, и вы получите серьезную войну".

Китай на этот арест ответил максимально жестко. Там были арестованы сразу несколько канадских граждан. Одного из них даже приговорили к смертной казни. Пекин действует хитро, и давит не на США, а на Канаду, которая слабее и у которой тут нет своих важных интересов.



Жень Чженфей

Тут можно было бы обвинить Китай в том, что он берет канадцев в заложники. Но, как выяснилось, сама Мэн Ваньчжоу – это тоже заложник! Причем сказал об этом никто иной, как президент США Дональд Трамп! В интервью Reuters он сказал, что вмешается в это противостояние и сделает так, чтобы китаянку отпустили, если у него получится заключить хорошее торговое соглашение с Китаем. Проще говоря, он признался, что ее взяли в заложники, чтобы сделать китайцев более сговорчивыми.



Дональд Трамп и Майк Пенс

И тут мы подходим к самому главному. США и Китай сейчас близки к заключению огромного, всеобъемлющего торгового соглашения. Судя по всему, Трамп добился от Пекина обязательств покупать американские товары и услуги на многие миллиарды долларов. Он обязательно скажет, что это – огромная победа. Для многих людей это и будет выглядеть как огромная победа. Но есть одно большое но.

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Получив от Китая 100, 200 или даже 300 миллиардов долларов от торговли, Трамп одновременно готов отказаться от жесткого противостояния с Китаем в сфере строительства 5G. Именно этого сейчас больше всего боятся американские генералы, бизнесмены и политики. И если Трамп дейстительно продаст стратегическое будущее своей страны за несколько сотен миллиардов долларов, то Китай победит и станет главной страной на нашей планете. А проиграет вся запдная цивилизация, включая нас с вами. В каком-то смысле, это может стать поражением в третьей мировой войне. Войне информационной и технологической.

Що відомо про 5G? Це наступні телекомунікаційні стандарти для мобільних мереж після стандартів 4G.



Хвилі міліметрового діапазону демонструють ряд переваг над частотами поточного покоління. Вони менш чутливі до перешкод у вигляді стін, перегородок і листя, володіють кращим коефіцієнтом відбивання, зберігаючи потужність сигналу і вимагають менших витрат на обладнання при розгортанні мережі.



У перспективі у технології є всі шанси не тільки зробити "Інтернет речей" доступним мейнстрімом, а й повністю замінити Wi-Fi обладнання, яке не прив'язуватиме абонента до точки доступу з обмеженим радіусом дії.



Підтримка 5G на ринку смартфонів у 2019 році, безперечно, стала одним із трендів. Однак, нова технологія вплине на вартість нових пристроїв. Китайські смартфони, які будуть оснащеними новою технологією, будуть коштувати на 75-80 доларів вище, ніж аналоги без підтримки 5G.