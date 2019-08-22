Трамп хоче купити Гренландію: як розгортається історія

Президент США Дональда Трамп виношує ідею викупити у Данії острів Гренландію. Він вже обговорював таку можливість зі своїми радниками, адвокатами та з цікавістю слухав обговорення ресурсів острова і його геополітичного значення.

Чому Трамп хоче купити Гренландію?

Причини бажання Трампа купити Гренландію – можливість розширити американську військову присутність в Арктиці – через експансію туди китайців та росіян. А ще зміни клімату і танення льодовиків перетворюють Арктику на доступніший для освоєння регіон, особливо мовиться про судноплавство та видобуток ресурсів.

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Згодом сам Трамп підтвердив свої плани про покупку Гренландії.

По суті, це велика угода з нерухомістю. Острів завдає збитків Данії, тому що вони втрачають майже 700 мільйонів доларів на рік,

– сказав Трамп.

Деякі з радників Трампа підтримали таку його ідею, назвавши її економічно доцільною. А інші вважають, що мовиться про "швидкоплинне захоплення" президента, яке ніколи не реалізується.

За яку суму Трамп хоче купити Гренландію?

Трамп обговорював можливість запропонувати Данії щорічні виплати у 600 мільйонів доларів за передачу Гренландії в управління Сполученим Штатам. Утім, скільки саме років Трамп збирався платити Данії – невідомо, написала газета The Washington Post з посиланням на власні джерела в уряді США.

Що відомо про Гренландію Найбільший у світі острів, розташований між Північним Льодовитим і Атлантичним океанами. Формально територія входить до складу Данії, але володіє широкою автономією. Зокрема, уряд Гренландії вирішує всі внутрішні питання, контролює всі корисні копалини. А за Данією залишається контроль над обороною, зовнішньої і грошовою політикою.



Плани Трампа – вже не перша спроба США купити Гренландію. Після Другої світової війни тодішній американський лідер Гаррі Трумен пропонував Данії за острів 100 мільйонів доларів, але отримав відмову. Також можливість придбати Гренландію у 1867 році вивчав Держдепартамент США.



Пейзаж Гренландії

Як на бажання Трампа купити Гренландію відреагувала Данія?

У Данії на плани Трампа відреагували вкрай негативно: назвали ідею першоквітневим жартом, який не відповідає сезону. Загалом датських політиків обурила навіть сама інформація, що Трамп обговорював таку ідею зі своїми радниками.

Якщо він (Трамп) по-справжньому замислюється над цим, то це остаточний доказ того, що він з’їхав з глузду. Думка про продаж Данією 50 тисяч своїх громадян у США абсолютно смішна,

– висловився про ідеї президента США речник Данської народної партії Гренландії Серен Есперсен.

"Гренландія багата цінними ресурсами, такими як корисні копалини, найчистіша вода і лід, рибні запаси, морепродукти, відновлювані джерела енергії, і є новим фронтиром для пригодницького туризму. Ми відкриті для бізнесу, але не для продажу, – сказали в МЗС Гренландії.

Після такої реакції Данії Трамп переніс зустріч з прем'єр-міністром країни Метте Фредеріксен. Візит президента США в Данію був запланований на 2-3 вересня.

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Трамп хоче купити Гренландію

Що кажуть у королівській сім’ї Данії?

При цьому у королівській сім’ї Данії не відкинули ідею Трампа. Там гадають, що саме жителі острова повинні вирішити, чи хочуть вони укласти таку угоду.

Пропозиції про покупку – це комплімент для магічної Гренландії. Оскільки лише бажані території отримують такі (пропозиції),

– сказала принцеса Антонія Шаумбург-Ліппе, дружина брата королеви Маргретте II принца Вальдемара.

Її син принц Маріо Макс Шаумбург-Ліппе сказав, що він любить Гренландію і хоче, щоб "дорогі громадяни там були щасливі".

"Потрібно поважати їх вибір (громадян Гренландії) незалежно від того, що вони відчувають і яке приймуть рішення", – сказав принц.

Як експерти оцінюють плани Трампа на Гренландію?

Володіючи Аляскою і Гренландією, США можуть встановити повний свій контроль над водами Північного океану, на які зараз активно претендує Росія. Тому американський інтерес тут зрозумілий, пояснив політичний оглядач Іван Яковина.

Він додав, що багато політиків вважають, що Трамп жартує про покупку острова, але це не так.

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Трамп знає, що більшість жителів острова дійсно хочуть оголосити незалежність від Данії. Мабуть, рано чи пізно це станеться. Тому Данія позбудеться свого острова в будь-якому випадку, впевнений політичний оглядач.

Крім того, США бояться, що незалежна Гренландія може подружитися з Китаєм або Росією. Якщо там, на острові, з'являться китайські або російські військові бази, для Вашингтона це буде дуже великою неприємністю,

– заявив Яковина.

Якщо радники президента США пояснять йому, як саме треба підійти до покупки Гренландії, і що саме треба запропонувати острів'янам, то ця ідея цілком може відбутися, підсумував експерт.