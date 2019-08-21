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      Трамп відклав зустріч з прем'єром Данії через відмову обговорювати продаж Гренландії

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп заявив, що переніс зустріч з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен через її позицію щодо продажу Гренландії.

      Візит американського президента планувався на 2-3 вересня. На своїй сторінці у Twitter він назвав позицію Фредеріксен прямолінійною і написав, що чекає перегляду графіка у майбутньому. Трамп також додав, що Данія – особлива країна з неймовірними людьми.

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      Данія дуже особлива країна з чудовими людьми, але ґрунтуючись на словах прем'єр-міністерки Метте Фредеріксен, яка не зацікавлена в обговоренні продажу Гренландії, я переношу нашу зустріч, яка повинна була пройти через два тижні. Завдяки своїй прямоті вона зберегла багато часу і сил для Данії та США. Дякую їй і чекаю зустрічі у майбутньому,
      – заявив Трамп.

      Раніше Трамп заявив про бажання купити Гренландію, яка зараз належить Данії. ЗМІ повідомляли, що президенту цікаві ресурси острова і його геополітичне значення. Сам Трамп назвав придбання цікавим, але не пріоритетним.

      У Данії через його ідеї обурилися: політики сказали, що Гренландія – це не товар, який можна продати, і прийняли заяву американського президента за першоквітневий жарт "не по сезону". Фредеріксен же назвала ідею абсурдом.

      Чому це цікаво?Насправді, покупка земель для американців – не новина. Так, у 1868 році США купили в Російської імперії Аляску практично за безцінь. Тоді за цілий півострів американці заплатили лише 7 мільйонів 200 тисяч доларів.

      Справжнє розчарування спіткало росіян, коли стало відомо про величезні поклади золота на Алясці. Деякі дослідники певні, що півострів продали за безцінь, бо американці й так могли просто забрати його силою.

      У 1917 році Сполучені штати купили у Данії колонію Данська Вест-Індія за 25 мільйонів доларів. Тепер ця територія має назву Американські Віргінські острови.

      Як розвиваються події навколо "покупки" гренландії
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      Теги: Новини політики Дональд Трамп Гренландія Данія Новини США
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