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      Королівська сім'я Данії роздумує над продажем Гренландії США

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      Президент США Дональд Трамп
      Президент США Дональд Трамп / Getty Images

      Американський президент Дональд Трамп підтвердив, що цікавився покупкою Гренландії у Данії.У данській королівській сім’ї не відкинули ідею лідера США.

      Королівська сім’я Данії вважає, що саме жителі острова повинні вирішити, чи хочуть вони укласти таку угоду, пише Newsweek.

      До речі: Обіцяю не будувати там Trump Tower, – Трамп віджартувався щодо купівлі Гренландії

      Принцеса Антонія Шаумбург-Ліппе, дружина брата королеви Маргретте II принца Вальдемара, вважає, що пропозицію Трампа потрібно розглядати, як комплімент.

      Пропозиції про покупку – це комплімент для магічної Гренландії. Оскільки лише бажані території отримують такі (пропозиції – ред. 24 канал),
      – сказала принцеса.

      Її син принц Маріо Макс Шаумбург-Ліппе сказав, що він любить Гренландію і хоче, щоб "дорогі громадяни там були щасливі".

      Потрібно поважати їх вибір (громадян – ред. 24 канал) незалежно від того, що вони відчувають і яке приймуть рішення,
      – сказав принц.

      16 серпня ЗМІ повідомили, що Трамп виношує ідею викупити у Данії острів і вже обговорював таку можливість зі своїми радниками й адвокатами.

      У Данії відреагували на цю інформацію наголосивши, що" якщо Трамп дійсно вважає, що продаж Данією 50 тисяч своїх громадян США це хороша ідея – це остаточний доказ того, що він з’їхав з глузду".

      Це не перша спроба Вашингтона купити Гренландію. Після Другої світової війни президент Гаррі Трумен пропонував Данії за острів 100 мільйонів доларів, але отримав відмову. Також можливість придбати острів у 1867 році вивчав держдепартамент США.

      Більше про зазіхання Трампа і те, для чого йому Гренландія – тут.

      Чому це цікаво?Насправді, покупка земель для американців – не новина. Так, у 1868 році США купили в Російської імперії Аляску практично за безцінь. Тоді за цілий півострів американці заплатили лише 7 мільйонів 200 тисяч доларів.

      Справжнє розчарування спіткало росіян, коли стало відомо про величезні поклади золота на Алясці. Деякі дослідники певні, що півострів продали за безцінь, бо американці й так могли просто забрати його силою.

      У 1917 році Сполучені штати купили у Данії колонію Данська Вест-Індія за 25 мільйонів доларів. Тепер ця територія має назву Американські Віргінські острови.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини США Данія Гренландія
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