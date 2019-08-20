Королевская семья Дании размышляет над продажей Гренландии США

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии в Дании. В датской королевской семье не отвергли идею лидера США.

Королевская семья Дании считает, что именно жители острова должны решить, хотят ли они заключить такое соглашение, пишет Newsweek.

Кстати: Обещаю не строить там Trump Tower – Трамп отшутился относительно покупки Гренландии

Принцесса Антония Шаумбург-Липпе, жена брата королевы Маргрете II принца Вальдемара, считает, что предложение Трампа нужно рассматривать как комплимент.

Предложения о покупке – это комплимент для магической Гренландии. Поскольку только желаемые территории получают такие (предложения – ред. 24 канал),

– сказала принцесса.

Ее сын принц Марио Макс Шаумбург-Липпе сказал, что он любит Гренландию и хочет, чтобы "дорогие граждане там были счастливы".

Нужно уважать их выбор (граждан – ред. 24 канал) независимо от того, что они чувствуют и какое примут решение,

– сказал принц.

16 августа СМИ сообщили, что Трамп вынашивает идею выкупить у Дании остров и уже обсуждал такую ​​возможность со своими советниками и адвокатами.

В Дании отреагировали на эту информацию подчеркнув, что "если Трамп действительно считает, что продажа Данией 50 тысяч своих граждан США это хорошая идея – это окончательное доказательство того, что он сошел с ума".

Это не первая попытка Вашингтона купить Гренландию. После Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 миллионов долларов, но получил отказ. Также возможность приобрести остров в 1867 году изучал госдепартамент США.

Больше о посягательстве Трампа и то, для чего ему Гренландия – здесь.

Почему это интересно?На самом деле, покупка земель для американцев – не новость. Да, в 1868 году США купили в Российской империи Аляску практически за бесценок. Тогда за целый полуостров американцы заплатили только 7 миллионов 200 тысяч долларов.



Настоящее разочарование постигло россиян, когда стало известно о огромных залежах золота на Аляске. Некоторые исследователи уверены, что полуостров продали за бесценок, потому что американцы и так могли просто забрать его силой.



В 1917 году Соединенные штаты купили у Дании колонию Датская Вест-Индия за 25 миллионов долларов. Теперь эта территория называется Американские Виргинские острова.