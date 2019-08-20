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      Королевская семья Дании размышляет над продажей Гренландии США

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      Президент США Дональд Трамп
      Президент США Дональд Трамп / Getty Images

      Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии в Дании. В датской королевской семье не отвергли идею лидера США.

      Королевская семья Дании считает, что именно жители острова должны решить, хотят ли они заключить такое соглашение, пишет Newsweek.

      Кстати: Обещаю не строить там Trump Tower – Трамп отшутился относительно покупки Гренландии

      Принцесса Антония Шаумбург-Липпе, жена брата королевы Маргрете II принца Вальдемара, считает, что предложение Трампа нужно рассматривать как комплимент.

      Предложения о покупке – это комплимент для магической Гренландии. Поскольку только желаемые территории получают такие (предложения – ред. 24 канал),
      – сказала принцесса.

      Ее сын принц Марио Макс Шаумбург-Липпе сказал, что он любит Гренландию и хочет, чтобы "дорогие граждане там были счастливы".

      Нужно уважать их выбор (граждан – ред. 24 канал) независимо от того, что они чувствуют и какое примут решение,
      – сказал принц.

      16 августа СМИ сообщили, что Трамп вынашивает идею выкупить у Дании остров и уже обсуждал такую ​​возможность со своими советниками и адвокатами.

      В Дании отреагировали на эту информацию подчеркнув, что "если Трамп действительно считает, что продажа Данией 50 тысяч своих граждан США это хорошая идея – это окончательное доказательство того, что он сошел с ума".

      Это не первая попытка Вашингтона купить Гренландию. После Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 миллионов долларов, но получил отказ. Также возможность приобрести остров в 1867 году изучал госдепартамент США.

      Больше о посягательстве Трампа и то, для чего ему Гренландия – здесь.

      Почему это интересно?На самом деле, покупка земель для американцев – не новость. Да, в 1868 году США купили в Российской империи Аляску практически за бесценок. Тогда за целый полуостров американцы заплатили только 7 миллионов 200 тысяч долларов.

      Настоящее разочарование постигло россиян, когда стало известно о огромных залежах золота на Аляске. Некоторые исследователи уверены, что полуостров продали за бесценок, потому что американцы и так могли просто забрать его силой.

      В 1917 году Соединенные штаты купили у Дании колонию Датская Вест-Индия за 25 миллионов долларов. Теперь эта территория называется Американские Виргинские острова.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости США Гренландия Дания
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