Президент США Дональд Трамп заявил, что перенес встречу с премьер-министерки Дании Метте Фредериксен из-за ее позиции по вопросу продажа Гренландии.

Визит американского президента планировался на 2-3 сентября. На своей странице в Twitter он назвал позицию Фредериксен прямолинейной и написал, что ожидает пересмотра графика в будущем. Трамп также добавил, что Дания – особая страна с невероятными людьми.

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Дания очень особенная страна с замечательными людьми, но основываясь на словах премьер-министерки Метте Фредериксен, которая не заинтересована в обсуждении продажи Гренландии, я переношу нашу встречу, которая должна была пройти через две недели. Благодаря своей прямоте она сохранила много времени и сил для Дании и США. Спасибо ей и жду встречи в будущем,

– заявил Трамп.

....The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

Ранее Трамп заявил о желании купить Гренландию, которая сейчас принадлежит Дании. СМИ сообщали, что президенту интересные ресурсы острова и его геополитическое значение. Сам Трамп назвал приобретение интересным, но не приоритетным.

В Дании за его идеи возмутились: политики сказали, что Гренландия – это не товар, который можно продать, и приняли заявление американского президента за первоапрельскую шутку "не по сезону". Фредериксен же назвала идею абсурдом.

Почему это интересно?На самом деле, покупка земель для американцев – не новость. Да, в 1868 году США купили в Российской империи Аляску практически за бесценок. Тогда за целый полуостров американцы заплатили только 7 миллионов 200 тысяч долларов.



Настоящее разочарование постигло россиян, когда стало известно о огромных залежах золота на Аляске. Некоторые исследователи уверены, что полуостров продали за бесценок, потому что американцы и так могли просто забрать его силой.



В 1917 году Соединенные штаты купили у Дании колонию Датская Вест-Индия за 25 миллионов долларов. Теперь эта территория называется Американские Виргинские острова.