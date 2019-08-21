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      Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за отказа обсуждать продажу Гренландии

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп заявил, что перенес встречу с премьер-министерки Дании Метте Фредериксен из-за ее позиции по вопросу продажа Гренландии.

      Визит американского президента планировался на 2-3 сентября. На своей странице в Twitter он назвал позицию Фредериксен прямолинейной и написал, что ожидает пересмотра графика в будущем. Трамп также добавил, что Дания – особая страна с невероятными людьми.

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      Дания очень особенная страна с замечательными людьми, но основываясь на словах премьер-министерки Метте Фредериксен, которая не заинтересована в обсуждении продажи Гренландии, я переношу нашу встречу, которая должна была пройти через две недели. Благодаря своей прямоте она сохранила много времени и сил для Дании и США. Спасибо ей и жду встречи в будущем,
      – заявил Трамп.

      Ранее Трамп заявил о желании купить Гренландию, которая сейчас принадлежит Дании. СМИ сообщали, что президенту интересные ресурсы острова и его геополитическое значение. Сам Трамп назвал приобретение интересным, но не приоритетным.

      В Дании за его идеи возмутились: политики сказали, что Гренландия – это не товар, который можно продать, и приняли заявление американского президента за первоапрельскую шутку "не по сезону". Фредериксен же назвала идею абсурдом.

      Почему это интересно?На самом деле, покупка земель для американцев – не новость. Да, в 1868 году США купили в Российской империи Аляску практически за бесценок. Тогда за целый полуостров американцы заплатили только 7 миллионов 200 тысяч долларов.

      Настоящее разочарование постигло россиян, когда стало известно о огромных залежах золота на Аляске. Некоторые исследователи уверены, что полуостров продали за бесценок, потому что американцы и так могли просто забрать его силой.

      В 1917 году Соединенные штаты купили у Дании колонию Датская Вест-Индия за 25 миллионов долларов. Теперь эта территория называется Американские Виргинские острова.

      хроника "покупки" гренландии
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      Теги: Новости политики Новости США Дания Гренландия Дональд Трамп
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