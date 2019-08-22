Трамп хочет купить Гренландию: как разворачивается история

Президент США Дональда Трамп вынашивает идею выкупить у Дании остров Гренландию. Он уже обсуждал такую возможность со своими советниками, адвокатами и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова и его геополитического значения.

Почему Трамп хочет купить Гренландию?

Причины желания Трампа купить Гренландию – возможность расширить американское военное присутствие в Арктике – из-за экспансии туда китайцев и россиян. А еще изменения климата и таяния ледников превращают Арктику на более доступный для освоения регион, особенно говорится о судоходстве и добыче ресурсов.

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Впоследствии сам Трамп подтвердил свои планы о покупке Гренландии.

По сути, это крупная сделка с недвижимостью. Остров наносит ущерб Дании, потому что они теряют почти 700 миллионов долларов в год,

– сказал Трамп.

Некоторые из советников Трампа поддержали такую идею, назвав ее экономически целесообразной. А другие считают, что речь идет о "мимолетном захвате" президента, которое никогда не реализуется.

За какую сумму Трамп хочет купить Гренландию?

Трамп обсуждал возможность предложить Дании ежегодные выплаты в 600 миллионов долларов за передачу Гренландии в управление Соединенных Штатов. Впрочем, сколько именно лет Трамп собирался платить Дании – неизвестно, написала газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники в правительстве США.

Что известно о Гренландии

Самый большой в мире остров, расположенный между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами. Формально территория входит в состав Дании, но обладает широкой автономией. В частности, правительство Гренландии решает все внутренние вопросы, контролирует все полезные ископаемые. А за Данией остается контроль над обороной, внешней и денежной политикой.



Планы Трампа – уже не первая попытка США купить Гренландию. После Второй мировой войны тогдашний американский президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 миллионов долларов, но получил отказ. Также возможность приобрести Гренландию в 1867 году изучал Госдепартамент США.



Пейзаж Гренландии

Как на желание Трампа купить Гренландию отреагировала Дания?

В Дании на планы Трампа отреагировали крайне негативно: назвали идею первоапрельской шуткой, которая не соответствует сезону. В общем датских политиков возмутила даже сама информация, что Трамп обсуждал эту идею со своими советниками.

Если он (Трамп) по-настоящему задумывается над этим, то это окончательное доказательство того, что он сошел с ума. Мысль о продаже Данией 50 тысяч своих граждан в США совершенно смешная,

– высказался об идеях президента США спикер Датской народной партии Гренландии Серен Эсперсен.

"Гренландия богата ценными ресурсами, такими как полезные ископаемые, чистейшая вода и лед, рыбные запасы, морепродукты, возобновляемые источники энергии, и является новым фронтиром для приключенческого туризма. Мы открыты для бизнеса, но не для продажи, – сказали в МИД Гренландии.

После такой реакции Дании Трамп перенес встречу с премьер-министром страны Метте Фредериксен. Визит президента США в Данию был запланирован на 2-3 сентября.

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Трамп хочет купить Гренландию

Что говорят в королевской семье Дании?

При этом в королевской семье Дании не отвергли идею Трампа. Там думают, что именно жители острова должны решить, хотят ли они заключить сделку.

Предложения о покупке – это комплимент для магической Гренландии. Поскольку только желаемые территории получают такие предложения,

– сказала принцесса Антония Шаумбург-Липпе, жена брата королевы Маргретте II принца Вальдемара.

Ее сын принц Марио-Макс Шаумбург-Липпе сказал, что он любит Гренландию и хочет, чтобы "дорогие граждане там были счастливы".

"Нужно уважать их выбор (граждан Гренландии) независимо от того, что они чувствуют и какое примут решение", – сказал принц.

Как эксперты оценивают планы Трампа на Гренландию?

Владея Аляской и Гренландией, США могут установить полный контроль над водами Северного океана, на которые сейчас активно претендует Россия. Поэтому американский интерес здесь понятен, пояснил политический обозреватель Иван Яковина.

Он добавил, что многие политики считают, что Трамп шутит о покупке острова, но это не так.

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Трамп знает, что большинство жителей острова действительно хотят объявить независимость от Дании. Видимо, рано или поздно это произойдет. Поэтому Дания лишится своего острова в любом случае, уверен политический обозреватель.

Кроме того, США боятся, что независимая Гренландия может подружиться с Китаем или Россией. Если там, на острове, появятся китайские или российские военные базы, для Вашингтона это будет очень большой неприятностью,

– заявил Яковина.

Если советники президента США объяснят ему, как именно надо подойти к покупке Гренландии, и что именно надо предложить островитянам, то эта идея вполне может произойти, подытожил эксперт.