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      Трамп хочет купить Гренландию: как реагируют западные СМИ

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      Серьезны ли намерения Трампа по покупке острова?
      Серьезны ли намерения Трампа по покупке острова? / 24 канал

      Об интересе президента США Дональда Трампа к Гренландии – острову, принадлежащего Дании – СМИ сообщили в середине августа. Сам Трамп объяснил: со стратегической точки зрения купить его "было бы неплохо". Однако Дания идею не оценила, назвав ее абсурдной. Трамп же, в ответ на это, отменил запланированный ранее визит в страну. Рассказываем, что обо всем этом пишут мировые СМИ.

      Миллионы километров недвижимости

      ВВС начинает свой текст из "плохих новостей для Дании": президент США Дональд Трамп в начале сентября не приедет в гости, как планировалось. Почему? Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не продаст ему Гренландию – большую островную территорию.

      Читайте также: Цена Гренландии: Washington Post раскрыла, сколько Трамп планировал потратить на покупку острова

      "По сути это – большая сделка по покупке недвижимости", – заявил Трамп, но Дания отказалась от такого предложения.

      Фредериксен отметила, что предложение Трампа является "абсурдным", а пресс-секретарь Датской народной партии заявил, что это – "окончательное доказательство того, что он сошел с ума".

      Почему же Дональд Трамп хочет приобрести территорию, которая принадлежит другой стране? Нефть. Многие нефти и газа.

      Гренландия является частью Арктики. А, по подсчетам ученых, 13% мировых нераскрытых запасов нефти и 30% газа – подо льдом Арктики. Трамп же поклонник этих природных ресурсов.

      В марте 2017 года он подписал распоряжение для каждой части США ослабить свои правила относительно ископаемого топлива, чтобы можно было больше добывать и использовать в Америке. При этом он не считает, что изменения климата являются угрозой, и вытащил США с Парижской климатического соглашения.

      Гренландія

      Также считается, что под землей Гренландии есть огромные запасы полезных ископаемых с возможностями добычи угля, цинка, меди и железной руды.

      Но, хотя Гренландия может быть богата полезными ископаемыми, пока она финансово зависит от Дании. Также здесь высокие показатели самоубийств, алкоголизма и безработицы.

      Гренландія
      Гренландия на карте мира

      По словам экспертов, президент США также может быть заинтересован в "сохранении национальной безопасности" из месторасположения Гренландии. США давно считают стратегически важным остров, который расположен на пути от Европы до Северной Америки.

      Особенно с учетом того, что открываются новые арктические морские маршруты – климат довольно быстро меняется и таяния ледников в регионе ускоряется.

      Дональд Трамп любит строительство новых объектов, а в Гренландии есть много места – это наименее густонаселенная страна в мире.

      Здесь проживает примерно 56 с половиной тысячи человек, а ее площадь – 2,1 миллиона квадратных километров. Для сравнения, в Великобритании – 67,5 миллиона человек, хотя ее территория почти в девять раз меньше.

      Но есть камень преткновения на случай, если президент США хочет построить здесь еще один Trump Tower – 75% Гренландии покрыта льдом. Это значительно усложнит строительные работы. Хотя сам президент США пошутил, что делать этого не собирается.

      Трамп

      Идея приобрести Гренландию в США впервые была выдвинута в 1860-х годах при президенте Эндрю Джонсоне. Но ни одного официального шага не было сделано до 1946 года, когда Гарри Трумэн предложил Дании 100 миллионов долларов за территорию. Ранее он выступал с идеей обмена земель на Аляске на стратегические части Гренландии.

      Американским налогоплательщикам следует быть настороже

      Издание Forbes предполагает: Дональд Трамп может влюбиться в Гренландию. А когда магнат по недвижимости Трамп влюбляется в имущество, это не всегда заканчивается хорошо.

      Теперь, когда он является президентом и, похоже, медленно влюбляется в идею приобрести Гренландию (или, по крайней мере, говорит об этом), пора присмотреться к истории транзакций миллиардера на рынке, чтобы увидеть, как эта история может разворачиваться.

      В прошлом его целью были слава и деньги. Но, как для лидера Соединенных Штатов, эти переговоры гораздо серьезнее. Однако Трамп понял одно с того дня, когда он спустился на эскалаторе Trump Tower на Манхэттене, чтобы объявить свою кандидатуру на должность: он – "деловой парень", и президентство этого не изменит.

      Если раньше появились сообщения о том, что он попросил советников рассмотреть вопрос о покупке крупнейшего в мире острова, многие предполагали, что это – причудливая шутка. Возможно, любитель гольфа не осознавал, что на 80% покрытая льдом Гренландия на самом деле вовсе не зеленая?

      Однако впоследствии Трамп подтвердил, что он действительно рассматривает возможность сделать соответствующее предложение Дании и заявил об определенном стратегическом интересе.

      "Это могло бы стать реальностью", – рассказал Джек О'Доннелл, бывший президент и главный директор казино Trump Plaza в Атлантик-Сити. Но, в отличие от прошлых покупок Трампа, которые были сделаны за банковские деньги, это будет финансироваться налогоплательщиками.

      Гренландія

      Поэтому насколько успешной может быть такая сделка? Не сразу понятно, какие стратегические преимущества он получает или сколько готов заплатить за них. Также непонятно, кто еще может участвовать в торгах.

      Может произойти торговля суверенной землей. Хотя этот рынок и "пересох" век назад, но Трамп сделал карьеру на покупке трофейной недвижимости. И, хотя у него были колоссальные провалы, также были и крупные выигрыши. Он не впервые занимается крупными сделками и хорошо знает, что успех инвестиций в недвижимость почти полностью зависит от того, что вы заплатили за это. Трамп также считает, что все имеет цену, даже целые страны.

      Другие красиво рисуют на холсте или пишут стихи. Мне нравится заключать сделки, желательно большие. Вот от этого я получаю удовольствие,
      – написал он в своей книге, которая называется "Искусство заключать сделки".

      Рынок частной недвижимости может предложить более реалистичную отправную точку, однако неиспользованные запасы нефти и полезных ископаемых будут иметь преимущество. И, поскольку Дания и жители Гренландии уже сказали "нет", скорее всего, они понимают это.

      Гренландія

      Трампа недооценивают

      Сначала, когда появилась информация о том, что Трамп думает над тем, чтобы США купили Гренландию, автономную датскую территорию в Атлантическом океане, над этой идеей начали смеяться. Об этом пишет The Washington Times.

      Но, как поясняет издание, это еще раз обнаруживает ошибку завистливых хейтеров Трампа – они его недооценивают. Это указывает и на недостаточный багаж знаний в вопросах экономической и национальной безопасности.

      Гренландія

      Одной из важных проблем называют "ужасное бесправное управление", когда датская элита сигнализирует об экологизме, фактически обрекая 55 тысяч жителей к жизни в бедности, а национальная безопасность несет риск экономической запущенности.

      Издание отмечает: именно некомпетентность заставила гренландских чиновников обратиться в Китай, когда они искали финансирование инфраструктурных проектов. При этом The Washington Times со ссылкой на расследование предполагает: эту идею Трамп действительно мог подать несерьезно.

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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Публикации Статьи Дональд Трамп Гренландия
      Источник: 24 канал
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