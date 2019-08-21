Цена Гренландии: Washington Post раскрыла, сколько Трамп планировал потратить на покупку острова

Американский президент Дональд Трамп обсуждал возможность предложить Дании ежегодные выплаты 600 миллионов долларов за передачу в Гренландии в управление Соединенным Штатам.

Впрочем, сколько именно лет Трамп собирался платить Дании – неизвестно. Об этом в среду, 21 августа, написала газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники в правительстве США.

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К слову, возможность "купить" Гренландию разовым платежом тоже обсуждали – однако источники издания почему-то не озвучили суммы, о которой говорилось.

Журналисты Washington Post утверждают, что Трамп несколько недель говорил о покупке Гренландии (автономии в составе Дании). А причиной этого был значительный интерес США к региону Арктики – из-за экспансии туда китайцев и россиян. Мол, изменения климата и таяние ледников превращают Арктику в более доступный для освоения регион, особенно говорится о судоходстве и добыче ресурсов.

По оценкам американского СМИ, "эпизод с покупкой Гренландии стал редким окном в тайное планирование Белого дома в сфере национальной безопасности с трамповским талантом дельца и элементом сюрреализма".

Примечательно, что в 1917 году Соединенные Штаты купили у Дании колонию под названием Датская Вест-Индия за 25 миллионов долларов (сегодня это Американские Виргинские острова). И вот через более 100 лет Трамп решил повторить успешный опыт бизнес-сделки.

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