Ціна Гренландії: Washington Post розкрила, скільки Трамп планував витратити на покупку острова

Американський президент Дональд Трамп обговорював можливість запропонувати Данії щорічні виплати 600 мільйонів доларів за передачу Гренландії в управління Сполученим Штатам.

Утім, скільки саме років Трамп збирався платити Данії – невідомо. Про це у середу, 21 серпня, написала газета The Washington Post з посиланням на власні джерела в уряді США.

Загалом до теми: Гренландія: як дістатись, що скуштувати, де жити та що там робити

До слова, можливість "купити" Гренландію разовим платежем теж обговорювали – однак джерела видання чомусь не озвучили суми, про яку мовилося.

Загалом журналісти Washington Post стверджують, що Трамп декілька тижнів говорив про купівлю Гренландії (автономії у складі Данії). А причиною цього був значний інтерес США до регіону Арктики – через експансію туди китайців та росіян. Мовляв, зміни клімату і танення льодовиків перетворюють Арктику на доступніший для освоєння регіон, особливо мовиться про судноплавство та видобуток ресурсів.

За оцінками американського ЗМІ, "епізод з купівлею Гренландії став рідкісним вікном у таємне планування Білого дому у сфері національної безпеки з трампівським хистом ділка й елементом сюрреалізму".

Примітно, що в 1917 році Сполучені Штати купили у Данії колонію з назвою Данська Вест-Індія за 25 мільйонів доларів (сьогодні це Американські Віргінські острови). І ось за понад 100 років Трамп вирішив повторити успішний досвід бізнес-угоди.