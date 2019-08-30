18:36
30 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила
      Вєсті Кремля
      22:02, 28 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, 28 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Безумный мир
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Трамп ломает формат G7

      Безумный мир 39 Читать новость на русском

      В минувшие выходные в Биаррице на французском берегу Бискайского залива состоялось главное международное политическое событие сезона – встреча лидеров "Большой Семерки". Лидеры США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады, а также руководители ЕС обсуждали наиболее острые мировые проблемы.

      Надо сказать, это грандиозное, помпезное событие закончилось практически ничем. Руководители семи главных демократий мира очень ярко показали всей остальной планете, что не могут найти общего мнения относительно чего бы то ни было.

      Читайте також: Дональд Трамп сошел с ума?

      Великобритания и Европейский Союз в Биаррице обменялись угрозами относительно предстоящего Brexit. Ни первые, ни вторые не готовы идти на уступки, даже если это будет означать гигантские экономические для обоих.

      Торговые отношения США и Европы тоже остались под угрозой. Кроме того, Вашингтон оказался в полной изоляции из-за своих санкций против Ирана. Эти санкции не понимает и не поддерживает ни одна другая страна G7.

      Поскольку никто не мог ни о чем договориться, главным, пожалуй, событием саммита стала забавная фотография. На ней Мелания Трамп – жена американского президента – очень чувственно и сладко целуется с канадским премьером Джастином Трюдо. При этом сам Дональд Трамп стоит с кислой миной в сторонке.

      Меланія та Трюдо
      Мелания Трамп с Джастином Трюдо

      После этой фотографии в сети даже появились шутки, что Трамп теперь построит еще одну стену на границе с Канадой, чтобы Мелания не убежала от старого и сварливого мужа к спортивному и веселому Трюдо. (Это, кстати, было бы очень круто). Видимо, Трампа эта история сильно задела. Поэтому он тут же объявил о намерении подложить настоящую бомбу под следующую Семерку.

      Во-первых, он объявил, что в 2020 году мероприятие пройдет в его собственном гольф-клубе в Мар-о-Лаго. Это курортное местечко неподалеку от Майами. А, во-вторых, пообещал позвать на этот саммит своего друга Владимира Путина. Великолепно!

      Сначала по первому пункту. Тут важно понимать контекст. 2020 год – это год выборов президента США. Трамп хочет, чтобы мировые лидеры приехали к нему и поработали массовкой на одном из его предвыборных мероприятий. Это должно выглядеть так: великий император западного мира Дональд Трамп принимает своих капризных вассалов. Типа, они к нему на поклон приехали.

      Причем принимать их он будет в своем собственном имении. Проще говоря, какая-нибудь Ангела Меркель или Джастин Трюдо поработают рекламными агентами "трамповского" гольф-клуба во Флориде.

      Ангела Меркель
      Ангела Меркель

      Знаете, я вот совсем не уверен, что лидеры G7 прямо мечтают о возможности помочь Трампу победить на выборах 2020 года, а заодно бесплатно отрекламировать его гольф-клуб. Особенно если туда завалится и российский диктатор.

      Второй пункт плана Трампа – пригласить Владимира Путина на G7 вызвал настоящее недоумение у его коллег. Все помнят, что Путину дали пинком под зад, когда он оккупировал Крым.

      Поскольку оккупация не закончена, то и прощать Путина нельзя. Но Трамп на это отвечает, что в оккупации был виноват Барак Обама, который может помешать Путину, но не захотел или не сумел. И вот теперь, спустя пять лет, надо исправлять последствия с участием самого Путина.

      Германия, Великобритания, Канада и Евросоюз тут же заявили, что не желают видеть российского диктатора на своем саммите, пока он не вернет Крым туда, где лежало. Но Трамп сказал, что его "не волнуют" политические последствия такого приглашения. Проще говоря, плевать он хотел на мнение других стран Запада. Он хочет позвать Вовку в гости – позовет его.

      Владимир Путин
      Владимир Путин

      Теперь представим себе ситуацию: люди, которые прогнали Путина из G7, будут вынуждены не по своей воле сидеть с ним рядом, за одним столом. А потом еще бесплатно рекламировать Трампа и его недвижимость.

      Если бы я был руководителем Германии, например, то сказал бы: "Нихт фирхштейн, что там у Трампа в голове, но мне такого счастья не надо, я туда просто не поеду". Другие западные лидеры, тоже, думаю, не захотят участвовать в рекламе Трампа и легализации аннексии Крыма.

      Таким образом впервые в истории "Большая Семерка" может быть сорвана из-за бойкота ее участниками. Точнее, что-то подобное уже случилось в 2014 году, когда никто не приехал на встречу G8 к Путину в Сочи.

      Но Путин – это мелочь и ерунда. Без него мировая экономика и политика ничего особо не потеряли. А вот США – это совсем другое дело. Отсутствие в G7 главной страны мира с самой мощной армией и экономикой все уж точно заметят. Само существование этого клуба окажется под угрозой.

      Это понимаю не только я. Американец, бывший заместитель госсектераря США Майкл Фукс в своей статье для Guardian написал, что пока Трамп находится у власти, встречи G7 лучше вообще не проводить, чтобы не разрушить сам институт таких саммитов.

      Дональд Трамп
      Дональд Трамп

      По его словам, этот клуб изначально призван вырабатывать общую позицию демократических стран по ключевым вопросам современности. Но из-за Трампа эти встречи превращаются в сплошные склоки и конфликты.

      Вся его политика противоречит политике остальных стран G7. Посмотрите, чего хочет Трамп:

      1. Поменьше союзов, чтобы США были сами по себе.
      2. Сломать систему мировой торговли, чтобы самому устанавливать правила.
      3. Прекратить помощь бедным странам, идущим к демократии. Их он просто презирает.
      4. Забыть о поддержке прав человека в других странах. Он вообще не понимает ценности этого понятия.
      5. Ну и на закуску: Трамп много раз говорил, что не верит в глобальное изменение климата. Он считает защиту природы полной фигней, которая никому не нужна.

      Проще говоря, Дональд Трамп и остальной Западный мир работают в противофазе. Он как будто назло Европе все делает наоборот. Поэтому и друзья у него не Трюдо и Меркель, а Путин и Ким Чен Ын.

      Ким Чен Ын
      Ким Чен Ын

      Я в этой передаче много раз уже говорил, что опасность Дональда Трампа для Америки не в каких-то его конкретных действиях или заявлениях. США достаточно сильны, чтобы пережить это.

      Проблема в том, что он сознательно ломает фундаментальные американские институты, на которых стоит эта страна: уважение к суду, к Конгрессу, к свободным СМИ и к честным выборам. Это намного опаснее, чем даже не очень законная война в Ираке имени Джорджа Буша.

      Долгое время в мире все вздыхали, но говорили, что ничего тут не поделаешь – это американская внутренняя проблема. И вот теперь Трамп взялся раскачивать институты, составляющие фундамент всей Западной цивилизации.

      Он уже атаковал НАТО, называя альянс "устаревшим". Он горячо поддержал развал Европейского Союза (то есть Брексит), а сейчас вот и до Большой Семерки добрался.

      Читайте також: Последствия взрыва в Северодвинске: что скрывает российская власть

      Может быть, американский президент преследует какие-то свои малопонятные цели. Вполне это допускаю. Но как вы думаете, кто больше всех на нашей планете мечтает об уничтожении американских институтов, о роспуске НАТО, о развале Европейского Союза и прекращении работы Большой Семерки? Думаю, мы все без труда назовем имя этого человека: Владимир Путин.

      blog_ava
      Повернення полонених українців: що наразі відомо
      сьогодні
      15730
      Автор: Іван Яковина
      Теги: Володимир Путін Новини Росії Новини політики Відеоблоги Безумный мир Новини США Дональд Трамп G7 Джастін Трюдо Канада
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Зняття недоторканності: що це означає
      сьогодні , 12:00 Зняття недоторканності: що це означає
      6330
      Трамп ломает формат G7
      сьогодні , 18:30 Трамп ломает формат G7
      Іван Яковина 37
      Юлія Соколовська: що відомо про нову міністерку соціальної політики
      сьогодні , 18:00 Юлія Соколовська: що відомо про нову міністерку соціальної політики
      349
      Міністр юстиції Денис Малюська: правник і видавець
      сьогодні , 17:30 Міністр юстиції Денис Малюська: правник і видавець
      Ірина Поліщук 373
      Перемир'я нема, – військовий про режим припинення вогню та плани на майбутнє
      сьогодні , 17:15 Перемир'я нема, – військовий про режим припинення вогню та плани на майбутнє
      Повернись живим 494
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук