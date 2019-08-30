Трамп ломает формат G7

В минувшие выходные в Биаррице на французском берегу Бискайского залива состоялось главное международное политическое событие сезона – встреча лидеров "Большой Семерки". Лидеры США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады, а также руководители ЕС обсуждали наиболее острые мировые проблемы.

Надо сказать, это грандиозное, помпезное событие закончилось практически ничем. Руководители семи главных демократий мира очень ярко показали всей остальной планете, что не могут найти общего мнения относительно чего бы то ни было.

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Великобритания и Европейский Союз в Биаррице обменялись угрозами относительно предстоящего Brexit. Ни первые, ни вторые не готовы идти на уступки, даже если это будет означать гигантские экономические для обоих.

Торговые отношения США и Европы тоже остались под угрозой. Кроме того, Вашингтон оказался в полной изоляции из-за своих санкций против Ирана. Эти санкции не понимает и не поддерживает ни одна другая страна G7.

Поскольку никто не мог ни о чем договориться, главным, пожалуй, событием саммита стала забавная фотография. На ней Мелания Трамп – жена американского президента – очень чувственно и сладко целуется с канадским премьером Джастином Трюдо. При этом сам Дональд Трамп стоит с кислой миной в сторонке.



Мелания Трамп с Джастином Трюдо

После этой фотографии в сети даже появились шутки, что Трамп теперь построит еще одну стену на границе с Канадой, чтобы Мелания не убежала от старого и сварливого мужа к спортивному и веселому Трюдо. (Это, кстати, было бы очень круто). Видимо, Трампа эта история сильно задела. Поэтому он тут же объявил о намерении подложить настоящую бомбу под следующую Семерку.

Во-первых, он объявил, что в 2020 году мероприятие пройдет в его собственном гольф-клубе в Мар-о-Лаго. Это курортное местечко неподалеку от Майами. А, во-вторых, пообещал позвать на этот саммит своего друга Владимира Путина. Великолепно!

Сначала по первому пункту. Тут важно понимать контекст. 2020 год – это год выборов президента США. Трамп хочет, чтобы мировые лидеры приехали к нему и поработали массовкой на одном из его предвыборных мероприятий. Это должно выглядеть так: великий император западного мира Дональд Трамп принимает своих капризных вассалов. Типа, они к нему на поклон приехали.

Причем принимать их он будет в своем собственном имении. Проще говоря, какая-нибудь Ангела Меркель или Джастин Трюдо поработают рекламными агентами "трамповского" гольф-клуба во Флориде.



Ангела Меркель

Знаете, я вот совсем не уверен, что лидеры G7 прямо мечтают о возможности помочь Трампу победить на выборах 2020 года, а заодно бесплатно отрекламировать его гольф-клуб. Особенно если туда завалится и российский диктатор.

Второй пункт плана Трампа – пригласить Владимира Путина на G7 вызвал настоящее недоумение у его коллег. Все помнят, что Путину дали пинком под зад, когда он оккупировал Крым.

Поскольку оккупация не закончена, то и прощать Путина нельзя. Но Трамп на это отвечает, что в оккупации был виноват Барак Обама, который может помешать Путину, но не захотел или не сумел. И вот теперь, спустя пять лет, надо исправлять последствия с участием самого Путина.

Германия, Великобритания, Канада и Евросоюз тут же заявили, что не желают видеть российского диктатора на своем саммите, пока он не вернет Крым туда, где лежало. Но Трамп сказал, что его "не волнуют" политические последствия такого приглашения. Проще говоря, плевать он хотел на мнение других стран Запада. Он хочет позвать Вовку в гости – позовет его.



Владимир Путин

Теперь представим себе ситуацию: люди, которые прогнали Путина из G7, будут вынуждены не по своей воле сидеть с ним рядом, за одним столом. А потом еще бесплатно рекламировать Трампа и его недвижимость.

Если бы я был руководителем Германии, например, то сказал бы: "Нихт фирхштейн, что там у Трампа в голове, но мне такого счастья не надо, я туда просто не поеду". Другие западные лидеры, тоже, думаю, не захотят участвовать в рекламе Трампа и легализации аннексии Крыма.

Таким образом впервые в истории "Большая Семерка" может быть сорвана из-за бойкота ее участниками. Точнее, что-то подобное уже случилось в 2014 году, когда никто не приехал на встречу G8 к Путину в Сочи.

Но Путин – это мелочь и ерунда. Без него мировая экономика и политика ничего особо не потеряли. А вот США – это совсем другое дело. Отсутствие в G7 главной страны мира с самой мощной армией и экономикой все уж точно заметят. Само существование этого клуба окажется под угрозой.

Это понимаю не только я. Американец, бывший заместитель госсектераря США Майкл Фукс в своей статье для Guardian написал, что пока Трамп находится у власти, встречи G7 лучше вообще не проводить, чтобы не разрушить сам институт таких саммитов.



Дональд Трамп

По его словам, этот клуб изначально призван вырабатывать общую позицию демократических стран по ключевым вопросам современности. Но из-за Трампа эти встречи превращаются в сплошные склоки и конфликты.

Вся его политика противоречит политике остальных стран G7. Посмотрите, чего хочет Трамп:

Поменьше союзов, чтобы США были сами по себе. Сломать систему мировой торговли, чтобы самому устанавливать правила. Прекратить помощь бедным странам, идущим к демократии. Их он просто презирает. Забыть о поддержке прав человека в других странах. Он вообще не понимает ценности этого понятия. Ну и на закуску: Трамп много раз говорил, что не верит в глобальное изменение климата. Он считает защиту природы полной фигней, которая никому не нужна.

Проще говоря, Дональд Трамп и остальной Западный мир работают в противофазе. Он как будто назло Европе все делает наоборот. Поэтому и друзья у него не Трюдо и Меркель, а Путин и Ким Чен Ын.



Ким Чен Ын

Я в этой передаче много раз уже говорил, что опасность Дональда Трампа для Америки не в каких-то его конкретных действиях или заявлениях. США достаточно сильны, чтобы пережить это.

Проблема в том, что он сознательно ломает фундаментальные американские институты, на которых стоит эта страна: уважение к суду, к Конгрессу, к свободным СМИ и к честным выборам. Это намного опаснее, чем даже не очень законная война в Ираке имени Джорджа Буша.

Долгое время в мире все вздыхали, но говорили, что ничего тут не поделаешь – это американская внутренняя проблема. И вот теперь Трамп взялся раскачивать институты, составляющие фундамент всей Западной цивилизации.

Он уже атаковал НАТО, называя альянс "устаревшим". Он горячо поддержал развал Европейского Союза (то есть Брексит), а сейчас вот и до Большой Семерки добрался.

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Может быть, американский президент преследует какие-то свои малопонятные цели. Вполне это допускаю. Но как вы думаете, кто больше всех на нашей планете мечтает об уничтожении американских институтов, о роспуске НАТО, о развале Европейского Союза и прекращении работы Большой Семерки? Думаю, мы все без труда назовем имя этого человека: Владимир Путин.