17:28
25 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Атака клонів в РФ. Росія-Куба вперед по шпалах
      Вєсті Кремля
      14:45, 24 листопада
      Вєсті.UA. Жир: "Санта-барбара" Тимошенко та Зеленського. Економічні лайфхаки від "слуг народу"
      Вєсті.UA
      12:32, 24 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини політики
      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      У Росії визнаватимуть людей "іноземними агентами"

      497 Читать новость на русском
      Законопроєкт має підписати Путін / Getty Images

      Верхня палата парламенту Росії схвалила законопроєкт, за яким "іноземними агентами" можуть бути визнані фізичні і юридичні особи, які розповсюджують повідомлення ЗМІ-іноагентів або беруть участь в їх створенні.

      Нововведення почне діяти після підписання президентом, пише російський "Интерфакс".

      До речі: Росія ізолює свій сегмент інтернету: скільки за це заплатить Кремль

      У РФ вже місяць працює закон про визнання зарубіжних ЗМІ "іноземними агентами". До списку "іноагентів" потрапили 10 видань. Серед них, зокрема, "Голос Америки", "Крим.Реалії", "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода".

      Що означає новий російський закон?

      Зміни, схвалені 25 листопада Радою Федерації, розширюють діючий закон про ЗМІ.

      Тепер "іноземним агентом" може бути і фізична особа, яка поширює інформацію ЗМІ-іноагентів, "а також отримує гроші або майно з-за кордону або від російських юридичних осіб, яких фінансує іноземне джерело".

      У Держдумі пояснили, що:

      • ЗМІ, визнані іноземними агентами, для роботи в Росії зобов'язані заснувати російську юрособу в статусі іноагента;
      • Всі інформаційні матеріали мають містити позначку про те, що їх поширює іноЗМІ-іноагент. При цитуванні слід використовувати таке ж посилання;
      • Якщо ресурс допустить порушення, він може бути заблокований.

      Зауважимо, що реєстр іноземних ЗМІ веде Мін'юст Росії. Кого включати чи виключати з реєстру, вирішує Мін'юст за погодженням із Міністерством закордонних справ.

      Зверніть увагу: Росія хоче, щоб Україна продовжила і закріпила особливий статус Донбасу в Конституції

      Нефьодов розповів, про що говорив з "тіньовим прем'єром"
      сьогодні
      6477
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини Росії ЗМІ Журналісти Володимир Путін Законодавство
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Растратили деньги на Крым и войну: как Россия теперь наживается на своих
      сьогодні , 17:05 Растратили деньги на Крым и войну: как Россия теперь наживается на своих
      Блог Медіа 275
      ЗЕрпентарий единомышленников. Почему в Украине невозможна моновласть, – Дубинянский
      сьогодні , 15:04 ЗЕрпентарий единомышленников. Почему в Украине невозможна моновласть, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 701
      Путин снова берется за борьбу, или Почему русский язык – оружие для иностранцев
      сьогодні , 15:00 Путин снова берется за борьбу, или Почему русский язык – оружие для иностранцев
      Павло Казарін 487
      Микола Кулеба потрапив у ДТП: все, що відомо нього та його родину
      сьогодні , 12:45 Микола Кулеба потрапив у ДТП: все, що відомо нього та його родину
      Євгенія Мазур 2374
      Історії найвідоміших голлівудських зірок, які пережили насильство
      сьогодні , 12:31 Історії найвідоміших голлівудських зірок, які пережили насильство
      Марта Вересюк 443
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук