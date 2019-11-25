У Росії визнаватимуть людей "іноземними агентами"

Верхня палата парламенту Росії схвалила законопроєкт, за яким "іноземними агентами" можуть бути визнані фізичні і юридичні особи, які розповсюджують повідомлення ЗМІ-іноагентів або беруть участь в їх створенні.

Нововведення почне діяти після підписання президентом, пише російський "Интерфакс".

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У РФ вже місяць працює закон про визнання зарубіжних ЗМІ "іноземними агентами". До списку "іноагентів" потрапили 10 видань. Серед них, зокрема, "Голос Америки", "Крим.Реалії", "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода".

Що означає новий російський закон?

Зміни, схвалені 25 листопада Радою Федерації, розширюють діючий закон про ЗМІ.

Тепер "іноземним агентом" може бути і фізична особа, яка поширює інформацію ЗМІ-іноагентів, "а також отримує гроші або майно з-за кордону або від російських юридичних осіб, яких фінансує іноземне джерело".

У Держдумі пояснили, що:

ЗМІ, визнані іноземними агентами, для роботи в Росії зобов'язані заснувати російську юрособу в статусі іноагента;

Всі інформаційні матеріали мають містити позначку про те, що їх поширює іноЗМІ-іноагент. При цитуванні слід використовувати таке ж посилання;

Якщо ресурс допустить порушення, він може бути заблокований.

Зауважимо, що реєстр іноземних ЗМІ веде Мін'юст Росії. Кого включати чи виключати з реєстру, вирішує Мін'юст за погодженням із Міністерством закордонних справ.

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