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      НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      В России будут признавать людей "иностранными агентами"

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      Законопроект должен подписать Путин / Getty Images

      Верхняя палата парламента России одобрила законопроект, согласно которому "иностранными агентами" могут быть признаны физические и юридические лица, которые распространяют сообщения СМИ-иноагентов или участвуют в их создании.

      Нововведение начнет действовать после подписания президентом, пишет российский "Интерфакс".

      Кстати: Россия изолирует свой сегмент интернета: сколько за это заплатит Кремль

      В РФ уже месяц работает закон о признании зарубежных СМИ "иностранными агентами". В список "иноагентов" попали 10 изданий. Среди них, в частности, "Голос Америки", "Крым.Реалии", "Радио Свободная Европа / Радио Свобода".

      Что означает новый российский закон?

      Изменения, одобренные 25 ноября Советом Федерации, расширяют действующий закон о СМИ.

      Теперь "иностранным агентом" может быть и физическое лицо, которое распространяет информацию СМИ-иноагентов, "а также получает деньги или имущество из-за рубежа или от российских юридических лиц, финансирующих иностранный источник".

      В Госдуме объяснили, что:

      • СМИ, признанные иностранными агентами, для работы в России обязаны учредить российское юрлицо в статусе иноагента;
      • Все информационные материалы должны содержать отметку о том, что их распространяет иноСМИ-иноагент. При цитировании следует использовать такие же ссылки;
      • Если ресурс допустит нарушения, он может быть заблокирован.

      Заметим, что реестр иностранных СМИ ведет Минюст России. Кого включать или исключать из реестра, решает Минюст по согласованию с Министерством иностранных дел.

      Обратите внимание: Россия хочет, чтобы Украина продолжила и закрепила особый статус Донбасса в Конституции

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости России СМИ Журналисты Законодательство Владимир Путин
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