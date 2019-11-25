В России будут признавать людей "иностранными агентами"

Верхняя палата парламента России одобрила законопроект, согласно которому "иностранными агентами" могут быть признаны физические и юридические лица, которые распространяют сообщения СМИ-иноагентов или участвуют в их создании.

Нововведение начнет действовать после подписания президентом, пишет российский "Интерфакс".

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В РФ уже месяц работает закон о признании зарубежных СМИ "иностранными агентами". В список "иноагентов" попали 10 изданий. Среди них, в частности, "Голос Америки", "Крым.Реалии", "Радио Свободная Европа / Радио Свобода".

Что означает новый российский закон?

Изменения, одобренные 25 ноября Советом Федерации, расширяют действующий закон о СМИ.

Теперь "иностранным агентом" может быть и физическое лицо, которое распространяет информацию СМИ-иноагентов, "а также получает деньги или имущество из-за рубежа или от российских юридических лиц, финансирующих иностранный источник".

В Госдуме объяснили, что:

СМИ, признанные иностранными агентами, для работы в России обязаны учредить российское юрлицо в статусе иноагента;

Все информационные материалы должны содержать отметку о том, что их распространяет иноСМИ-иноагент. При цитировании следует использовать такие же ссылки;

Если ресурс допустит нарушения, он может быть заблокирован.

Заметим, что реестр иностранных СМИ ведет Минюст России. Кого включать или исключать из реестра, решает Минюст по согласованию с Министерством иностранных дел.

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