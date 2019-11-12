Россия хочет, чтобы Украина продолжила и закрепила особый статус Донбасса в Конституции

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе в Минске призвала украинскую сторону начать прямые переговоры с Донецком и Луганском о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции Украины.

Российская делегация обратила внимание, что 31 декабря 2019 года истекает срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление представителя России на переговорах в Минске Борис Грызлов.

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Российская делегация призвала киевскую сторону обеспечить продолжение действия этого закона, а также начать диалог с представителями Донбасса в политической подгруппе о поправках к этому закону, необходимые для выполнения формулы Штайнмайера. А в дальнейшем – согласовать эти поправки в контактной группе,

– сказал Грызлов.

Он отметил, что "для полноценного введения в действие особого статуса... нужно его закрепление в Конституции".

"Необходимо продвигаться к поэтапному и полному выполнению пунктов комплекса мероприятий. Представители России и ОБСЕ в контактной группе готовы содействовать такому диалогу, и еще раз подтвердили это на сегодняшней встрече", – добавил Грызлов.

Заметим, что 11 ноября о ситуации на Донбассе поговорили президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. По сообщению пресс-службы Кремля, эти лидеры отметили необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины.

Что на это говорит Украина?

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что государство не договаривалось с Россией о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции. Однако закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" нужно обновить.

Что известно о законе об особом статусе Донбасса?

Официальное название закона – "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Он был принят в 2014 году сроком на 3 года. Но с 2017 года парламент дважды продлевал действие закона на год. Срок действия действующего закона завершается 31 декабря 2019 года.

Содержание закона: особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал принятие нового закона об особом статусе Донбасса в связи с переговорными процессами по урегулированию конфликта на Донбассе. Новый закон будет содержать положения формулы Штайнмайера.