18:16
12 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и искусственный интеллект против бюрократии. Медицина по-русски
      Вєсті Кремля
      23:11, 11 ноября
      Вести.UA: Почему на самом деле уволили Геруса? Поплавский накажет "джокера"
      Вєсті.UA
      21:07, 11 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО

      Россия хочет, чтобы Украина продолжила и закрепила особый статус Донбасса в Конституции

      118 Читати новину українською
      Борис Грызлов заявил, что Россия хочет закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины
      Борис Грызлов заявил, что Россия хочет закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины / tass.ru

      Российская делегация в Трехсторонней контактной группе в Минске призвала украинскую сторону начать прямые переговоры с Донецком и Луганском о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции Украины.

      Российская делегация обратила внимание, что 31 декабря 2019 года истекает срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление представителя России на переговорах в Минске Борис Грызлов.

      Читайте также: Все препятствия для "нормандской встречи" были сняты, – пресс-секретарь Кучмы

      Российская делегация призвала киевскую сторону обеспечить продолжение действия этого закона, а также начать диалог с представителями Донбасса в политической подгруппе о поправках к этому закону, необходимые для выполнения формулы Штайнмайера. А в дальнейшем – согласовать эти поправки в контактной группе,
      – сказал Грызлов.

      Он отметил, что "для полноценного введения в действие особого статуса... нужно его закрепление в Конституции".

      "Необходимо продвигаться к поэтапному и полному выполнению пунктов комплекса мероприятий. Представители России и ОБСЕ в контактной группе готовы содействовать такому диалогу, и еще раз подтвердили это на сегодняшней встрече", – добавил Грызлов.

      Заметим, что 11 ноября о ситуации на Донбассе поговорили президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. По сообщению пресс-службы Кремля, эти лидеры отметили необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины.

      Что на это говорит Украина?

      Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что государство не договаривалось с Россией о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции. Однако закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" нужно обновить.

      Что известно о законе об особом статусе Донбасса?

      Официальное название закона – "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Он был принят в 2014 году сроком на 3 года. Но с 2017 года парламент дважды продлевал действие закона на год. Срок действия действующего закона завершается 31 декабря 2019 года.

      Содержание закона: особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

      Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал принятие нового закона об особом статусе Донбасса в связи с переговорными процессами по урегулированию конфликта на Донбассе. Новый закон будет содержать положения формулы Штайнмайера.

      blog_ava
      Рада приняла скандальный законопроект об оценке недвижимости
      сегодня
      1283
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Украина – Россия Война на Донбассе Конституция Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дискредитація України: як пранкер "Джокер" грає на руку Кремлю
      сегодня , 17:00 Дискредитація України: як пранкер "Джокер" грає на руку Кремлю
      Петро Охотін 1382
      Сколько лет нужно работать украинцу, чтобы заработать состояние 7 миллиардеров Украины
      сегодня , 16:39 Сколько лет нужно работать украинцу, чтобы заработать состояние 7 миллиардеров Украины
      Світлана Попова 251
      Что известно о Павле Букине: биография экс-директора Укроборонпрома
      сегодня , 15:14 Что известно о Павле Букине: биография экс-директора Укроборонпрома
      Ірина Кошанська 194
      Слова Галкина – приговор российской телепропаганде и итог трех десятилетий российской свободы
      сегодня , 15:00 Слова Галкина – приговор российской телепропаганде и итог трех десятилетий российской свободы
      Блог Медіа 3825
      Украина никак не поймет правила игры с Кремлем
      сегодня , 12:00 Украина никак не поймет правила игры с Кремлем
      Павло Казарін 466
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук