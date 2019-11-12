Мы так не договаривались, – Пристайко об особом статусе Донбасса и требованиях России
Украина не договаривалась с Россией о закреплении "особого статуса" Донбасса в украинской Конституции. Однако закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" нужно обновить.
Нынешний закон потеряет силу 31 декабря, об этом напомнил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова".
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Главу МИД спросили, есть ли закрепление особого статуса Донбасса в законодательстве Украины среди условий для проведения нормандского саммита.
Нет, такого условия нет, а более широкий ответ: мы все равно собираемся этот закон менять, его надо менять, он устарел, наши депутаты должны принять новую редакцию этого закона,
– ответил на это министр.
Со своей стороны, министр напомнил, что действие закона об особом порядке заканчивается 31 декабря.
"Москва поставила те вопросы, которые были, начиная с минских договоренностей. О том, что эти особые "особенности" должны соответствовать такому набору ожиданий, и то, что они говорят, например, что надо внести изменения в Конституцию, – нет, мы так не договаривались", – подчеркнул глава МИД.
Он также напомнил, что в Минске договорились о проведении конституционной реформы на основе децентрализации.
Вот это то, что мы должны показать,
– заявил Пристайко.
Он также отметил, что украинская власть не ведет переговоры с боевиками, а переговоры с Россией продолжаются при посредничестве ОБСЕ.
Что надо знать о подготовке этого закона?
Президент Зеленский анонсировал принятие нового закона "Об особом статусе Донбасса" в связи с переговорными процессами по урегулированию конфликта на Донбассе.
- Действующий закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был принят в 2014 году сроком на три года. С 2017 года парламент продолжал его действие в год.
- Срок действия документа завершается 31 декабря 2019 года.
- Содержание закона: особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
- Новый закон "Об особом статусе Донбасса" будет содержать положения формулы Штайнмайера. Эта формула уже вызвала несколько волн многотысячных протестов в Украине.