Мы так не договаривались, – Пристайко об особом статусе Донбасса и требованиях России

Украина не договаривалась с Россией о закреплении "особого статуса" Донбасса в украинской Конституции. Однако закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" нужно обновить.

Нынешний закон потеряет силу 31 декабря, об этом напомнил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова".

Знайте больше: Новое требование – Россия требует согласовать итоговый документ перед нормандским саммитом

Главу МИД спросили, есть ли закрепление особого статуса Донбасса в законодательстве Украины среди условий для проведения нормандского саммита.

Нет, такого условия нет, а более широкий ответ: мы все равно собираемся этот закон менять, его надо менять, он устарел, наши депутаты должны принять новую редакцию этого закона,

– ответил на это министр.

Со своей стороны, министр напомнил, что действие закона об особом порядке заканчивается 31 декабря.

"Москва поставила те вопросы, которые были, начиная с минских договоренностей. О том, что эти особые "особенности" должны соответствовать такому набору ожиданий, и то, что они говорят, например, что надо внести изменения в Конституцию, – нет, мы так не договаривались", – подчеркнул глава МИД.

Он также напомнил, что в Минске договорились о проведении конституционной реформы на основе децентрализации.

Вот это то, что мы должны показать,

– заявил Пристайко.

Он также отметил, что украинская власть не ведет переговоры с боевиками, а переговоры с Россией продолжаются при посредничестве ОБСЕ.

Что надо знать о подготовке этого закона?

Президент Зеленский анонсировал принятие нового закона "Об особом статусе Донбасса" в связи с переговорными процессами по урегулированию конфликта на Донбассе.