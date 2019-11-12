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      Мы так не договаривались, – Пристайко об особом статусе Донбасса и требованиях России

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      Украина не договаривалась с Россией о закреплении "особого статуса" Донбасса в Конституции, – Пристайко
      Украина не договаривалась с Россией о закреплении "особого статуса" Донбасса в Конституции, – Пристайко / Getty Images

      Украина не договаривалась с Россией о закреплении "особого статуса" Донбасса в украинской Конституции. Однако закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" нужно обновить.

      Нынешний закон потеряет силу 31 декабря, об этом напомнил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова".

      Знайте больше: Новое требование – Россия требует согласовать итоговый документ перед нормандским саммитом

      Главу МИД спросили, есть ли закрепление особого статуса Донбасса в законодательстве Украины среди условий для проведения нормандского саммита.

      Нет, такого условия нет, а более широкий ответ: мы все равно собираемся этот закон менять, его надо менять, он устарел, наши депутаты должны принять новую редакцию этого закона,
      – ответил на это министр.

      Со своей стороны, министр напомнил, что действие закона об особом порядке заканчивается 31 декабря.

      "Москва поставила те вопросы, которые были, начиная с минских договоренностей. О том, что эти особые "особенности" должны соответствовать такому набору ожиданий, и то, что они говорят, например, что надо внести изменения в Конституцию, – нет, мы так не договаривались", – подчеркнул глава МИД.

      Он также напомнил, что в Минске договорились о проведении конституционной реформы на основе децентрализации.

      Вот это то, что мы должны показать,
      – заявил Пристайко.

      Он также отметил, что украинская власть не ведет переговоры с боевиками, а переговоры с Россией продолжаются при посредничестве ОБСЕ.

      Что надо знать о подготовке этого закона?

      Президент Зеленский анонсировал принятие нового закона "Об особом статусе Донбасса" в связи с переговорными процессами по урегулированию конфликта на Донбассе.

      • Действующий закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был принят в 2014 году сроком на три года. С 2017 года парламент продолжал его действие в год.
      • Срок действия документа завершается 31 декабря 2019 года.
      • Содержание закона: особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
      • Новый закон "Об особом статусе Донбасса" будет содержать положения формулы Штайнмайера. Эта формула уже вызвала несколько волн многотысячных протестов в Украине.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Нормандский формат Формула Штайнмайера Украина – Россия Вадим Пристайко МИД Украины
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