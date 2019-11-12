Росія хоче, щоб Україна продовжила і закріпила особливий статус Донбасу в Конституції

Російська делегація в Тристоронній контактній групі в Мінську закликала українську сторону почати прямі переговори з Донецьком і Луганськом про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України.

Російська делегація звернула увагу, що 31 грудня 2019 року закінчується термін дії українського закону про особливий статус Донбасу, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву представника Росії на переговорах у Мінську Бориса Гризлова.

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Російська делегація закликала київську сторону забезпечити продовження дії цього закону, а також почати діалог з представниками Донбасу в політичній підгрупі про поправки до цього закону, необхідні для імплементації формули Штайнмаєра. А в подальшому – узгодити ці поправки в контактній групі,

– сказав Гризлов.

Він наголосив, що "для повноцінного введення в дію особливого статусу... потрібне його закріплення в Конституції".

"Необхідно просуватися до поетапного і повного виконання пунктів комплексу заходів. Представники Росії і ОБСЄ в контактній групі готові сприяти такому діалогу, і ще раз підтвердили це на сьогоднішній зустрічі", – додав Гризлов.

Зауважимо, що 11 листопада про ситуацію на Донбасі поговорили президент Росії Володимир Путін та канцлерка Німеччини Ангела Меркель. За повідомленням пресслужби Кремля, ці лідери наголосили на необхідності закріплення особливого статусу Донбасу в законодавстві України.

Що на це каже Україна?

Глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що держава не домовлялася з Росією про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції. Однак закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" потрібно оновити.

Що відомо про закон про особливий статус Донбасу?

Офіційна назва закону – "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Він був ухвалений у 2014 році терміном на 3 роки. Але з 2017 року парламент двічі продовжував дію закону на рік. Термін дії чинного закону завершується 31 грудня 2019 року.

Зміст закону: особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

Президент України Володимир Зеленський анонсував ухвалення нового закону про особливий статус Донбасу у зв’язку з переговорними процесами по врегулюванню конфлікту на Донбасі. Новий закон міститиме положення формули Штайнмаєра.