Пока министр иностранных дел Сергей Лавров и его заместители выступали на пресс-конференции, рассказывая о том, как украинцы на глазах у всего мира разложили мёртвые тела, чтобы создать нужную телекартинку, New York Times нашла эти тела на спутниковых снимках, которые были сделаны и выложены ещё 21 марта (на картинке один пример, на сайте NYT их много).
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Оправдание путинских холуев
Я слышал из уст Сергея Лаврова – "мы не занимаемся внешней политикой, мы занимаемся дипломатией" – и это стандартное мотто российских дипломатов.
Мол, в Кремле решают, какая внешняя политика, а мы потом обеспечиваем ей техническое сопровождение. Но вот этот позорный подход – одна из причин той катастрофы, которая постигла Россию.
Профессиональный дипломат отказался бы врать, прикрывая безумные решения президента.
Этот подход позорный не потому, что требует врать – как мы видим, это то, что убивает Россию. Эти люди, жители Бучи, были убиты российскими солдатами в начале оккупации.
Риббентроп как ролевая модель
Глядя на Лаврова, пошёл перечитывать биографию Риббентропа, министра иностранных дел гитлеровской Германии, повешенного в Нюрнберге.
Нет, я не думаю, что будет "русский Нюрнберг", но параллель с гитлеровским режимом напрашивается.
Всё-таки он был не просто "дипломатом" в лавровском смысле. Риббентропу, среди прочего, напрямую подчинялась часть территориальных органов на оккупированных территориях, где казнили мирных жителей, в том числе по национальным и этническим признакам.
Так что, если и есть сравнение – то только по вранью, не по ответственности.
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