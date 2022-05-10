Культ смакования

Это все потому, что мы с Вами братья и сестры украинцы до сих пор неверно оценивали природу синкретического культа "победобесия" рашистов.

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Этот культ действительно был не о глобальной ревизии результатов Второй мировой, а "всего лишь" о смаковании штурма Берлина Красной армией в 1945 году.

Например, именно такой мотив – смакование штурма Берлина – было залито в основу того культового сооружения рашистов, которое принято называть "Храм Саурона".

Миф

А наиболее тиражированным сюжетом в советской и постсоветской историографии о Второй мировой войне, по моему субъективному мнению, остается предание о последних месяцах и днях в бункере Гитлера, вроде бы создавшего НКВД по итогам допросов пленных высокопоставленных чинов нацистов.

Но это отнюдь не все. Есть очень "вирусный" фрагмент немецкого фильма "Бункер" образца 2004 года, где персонаж Адольфа Гитлера впадает в истерику и ярость из-за того, что не нашлось войск для "чудесного спасения" осажденного Берлина, он там еще провозглашает в конце истерики фразу "война" проигранная".

Фрагмент из фильма "Бункер" – смотрите видео:

Не поверите – многие сцены из этого фильма снимались на территории России, и даже часть реквизита наверняка была взята из запасов российских киностудий, как, например, натуральные танки Т-34-85, или же киношные переработки в танк "Тигр" советских Т- 55.

В структуре советского и постсоветского мифа "о взятии Берлина" есть не только "батальная часть", там где громко говорится о "штурме Берлина", но умалчиваются вещи, например, о том, что россияне буквально сносили жилые кварталы Берлина из монструозных пушек калибра 305 мм и 356 мм.

Там есть и условно "спецслужба" часть о том, что "взятие Берлина" требовалось, чтобы парализовать "гитлерюгенд", и заодно – мифическое партизанское движение Геббельса "Вервольф" (не исключаю, что басни о "Вервольфе" – это полностью вымысел уже русских историков).

Любое слово дает плоды, и именно из этих структурных элементов рашистского мифа "о взятии Берлина" и вырос тот Мрак, который орки принесли на нашу землю.

Но так как Мрак – категория нединамическая, к нашему счастью, то сейчас путинский режим похож на Уробороса, дохнущего от своих же укусов.

Доборолись

Сейчас стало модно повторять мантру "а вот западные разведки предупреждали", с интонациями, словно речь об истине в последней инстанции (что сейчас опаздывает с оценками минимум на 1 – 2 суток от наших официальных источников).

Но, похоже, и те же западные разведки прохлопали тот момент, как за 4 месяца стояния на наших границах "паркетная армия" России превратилась в стаю мародеров и убийц.

Рашисты не просто "боролись с нацизмом" так, что сами стали нацистами.

Рашисты "доборолись с нацизмом" так, что умудрились профукать свою реактивную авиацию, технологии по производству которой россияне несколько меньше, чем полностью украли у немцев, "как трофей".