Культ смакування

Це все тому, що ми з Вами брати й сестри українці, досі невірно оцінювали природу синкретичного культу "побєдобєсія" рашистів.

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Цей культ насправді був не про глобальну ревізію результатів Другої світової, а "всього лише" про смакування штурму Берліна Червоною армією в 1945 році.

Наприклад, саме такий мотив – смакування штурму Берліна – було залито в основу тієї культової споруди рашистів, яку заведено називати "Храм Саурона".

Міф

А найбільш тиражованим сюжетом в радянській та пострадянській історіографії про Другу світову війну, як на мою суб’єктивну думку, лишається переказ про останні місяці та дні в бункері Гітлера, котрий начебто створило НКВС за підсумками допитів полонених високопоставлених чинів нацистів.

Але це аж ніяк не все. Є дуже "вірусний" фрагмент німецького фільму "Бункер" зразка 2004 року, там де персонаж Адольфа Гітлера впадає в істерику та лють через те, що не знайшлось військ для "чудесного порятунку" обложеного Берліна, він там ще проголошує в кінці істерики фразу "війна програна".

Фрагмент з фільму "Бункер" – дивіться відео:

Не повірите – багато сцен з цього фільму знімались на території Росії, і навіть частина реквізиту напевне була взята із запасів російських кіностудій, як то, наприклад, натуральні танки Т-34-85, або ж кіношні переробки в танк "Тигр" радянських Т-55.

У структурі радянського та пострадянського міфу "про взяття Берліну" є не тільки "батальна частина", там де гучно говориться про "штурм Берліна", але замовчуються речі, наприклад, про те, що росіяни буквально зносили житлові квартали Берліна із монструозних гармат калібру 305-мм та 356-мм.

Там є і умовно "спецслужбістська" частина про те, що "взяття Берліну" було потрібно, щоб паралізувати "гітлерюгенд", і заодно – міфічний партизанський рух Геббельса "Вервольф" (не виключаю, що байки про "Вервольф" – це повністю вигадка уже російських істориків).

Будь-яке слово дає плоди, і саме з цих структурних елементів рашистського міфу "про взяття Берліну" і виріс той Морок, який орки принесли на нашу землю.

Але так як Морок – категорія нединамічна, на наше щастя, то зараз путінський режим схожий на Уробороса, який дохне від своїх же укусів.

Доборолись

Зараз стало модно повторювати мантру "а от західні розвідки попереджали", з інтонаціями, наче мова про істину в останній інстанції (що зараз запізнюється з оцінками мінімум на 1 – 2 доби від наших офіційних джерел).

Але, схоже, і ті самі західні розвідки прохлопали той момент, як за 4 місяці стояння на наших кордонах "паркетна армія" Росі перетворилась на зграю мародерів та вбивць.

Рашисти не просто "боролись з нацизмом" так, що самі стали нацистами.

Рашисти "доборолись з нацизмом" так, що примудрились профукати свою реактивну авіацію, технології по виробництву якої росіяни дещо менше аніж повністю вкрали у німців, "як трофей".