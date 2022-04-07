Об этом в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале рассказал экс-представитель Госдепа США по Украине Курт Уолкер.

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Какие ошибки допустил Путин

По словам Уолкера, в первую очередь глава Кремля переоценил российские вооруженные силы. В то же время, он недооценил украинскую армию, а также храбрость и решительность украинцев.

Путин недооценил готовность Запада вводить санкции против России, включая ограничения для финансовой системы, банков. Сейчас сектор энергетики будет все больше подпадать под ограничения,

– отметил экс-представитель Госдепа США.

Как отметил Волкер, Путин допустил эти ошибки потому, что он является диктатором. Окружение боялось говорить ему правду.

"Если он имел видение российской империи, где украинцы радостно приветствовали бы россиян, никто не имел смелости сказать ему, что это ложь. Украинцы – отдельное государство, отдельная нация, отдельный народ", – подчеркнул экс-представитель Госдепа США.

Полное интервью с Куртом Уолкером смотрите 7 апреля в 21:00 на ютубе 24 канала. Не упустите!