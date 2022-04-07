Про це в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі розповів експредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.
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Яких помилок припустився Путін
За словами Волкера, першочергово очільник Кремля переоцінив російські збройні сили. Водночас він недооцінив українську армію, а також хоробрість й рішучість українців.
Путін недооцінив готовність Заходу вводити санкції проти Росії, включно з обмеженнями для фінансової системи, банків. Зараз сектор енергетики дедалі більше підпадатиме під обмеження,
– зазначив експредставник Держдепу США.
Як зауважив Волкер, Путін припустився цих помилок тому, що він є диктатором. Оточення боялося казати йому правду.
"Коли він мав бачення російської імперії, де українці радо вітали б росіян, ніхто не мав сміливості сказати йому, що це є брехнею. Українці – окрема держава, окрема нація, окремий народ", – наголосив експредставник Держдепу США.
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