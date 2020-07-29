По результатам социологического опроса, рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину упал до 23%. Это минимальный показатель за 2,5 года.

Как свидетельствуют данные опроса "Левада-центр", показатель доверия к Путину среди россиян упал на 2%, по сравнению с июнем. И на 12% – если сравнивать с началом 2020 года.

Читайте также Хабаровский тест Кремля, или Последнее предупреждение Путину

Респондентов попросили назвать 5 – 6 политиков, которым они доверяют больше всего. И только 23% опрошенных выбрали Путина. Заметим, что в ноябре 2017 года этот показатель составлял 59%.

Каким политикам и общественным деятелям доверяют россияне:

Владимир Путин – 23%;

Михаил Мишустин (премьер-министр России) – 10%;

Владимир Жириновский – 10%;

Сергей Шойгу (министр обороны РФ) – 10;

Сергей Лавров (министр иностранных дел РФ) – 6%.

Кроме этого, 3% опрошенных отметили, что доверяют Сергею Фургалу – экс-губернатору Хабаровского края, которого арестовали и обвиняют в организации убийства.

Интересно, что Фургал имеет высший показатель доверия, чем оппозиционер Алексей Навальный или бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.

Сколько россиян одобряют деятельность Путина как президента

Также респондентам задали вопрос, одобряют ли они деятельность Владимира Путина на посту президента.

60% опрошенных выразили одобрение;

между тем 33% считают наоборот;

дали ответ "нет" – 6%.

В опросе "Левада-центр" приняли участие 1 617 человек в возрасте от 18 лет. Социологическое исследование проводилось в формате телефонного интервью.