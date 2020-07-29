Путіну довіряють лише 23% росіян – соціологічне опитування
За результатами соціологічного опитування, рейтинг довіри до президента Росії Володимира Путіна впав до 23%. Це мінімальний показник за 2,5 роки.
Як свідчать дані опитування "Левада-центр", показник довіри до Путіна серед росіян впав на 2%, у порівнянні з червнем. І на 12% – якщо порівнювати з початком 2020 року.
Читайте також Хабаровський тест Кремля, або Останнє попередження Путіну
Респондентів попросили назвати 5 – 6 політиків, яким вони найбільше довіряють. Відтак лише 23% опитаних обрали Путіна. Зауважимо, що в листопаді 2017 року цей показник становив 59%.
Яким політикам та громадським діячам довіряють росіяни:
- Володимир Путін – 23%;
- Михайло Мішустін (прем'єр-міністр Росії) – 10%;
- Володимир Жиріновський – 10%;
- Сергій Шойгу (міністр оборони РФ) – 10;
- Сергій Лавров (міністр закордонних справ РФ) – 6%.
Крім цього, 3% опитаних зазначили, що довіряють Сергію Фургалу – ексгубернатору Хабаровського краю, якого заарештували і звинувачують в організації вбивства.
Цікаво, що Фургал має вищий показник довіри, ніж опозиціонер Олексій Навальний чи колишній прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.
Скільки росіян схвалюють діяльність Путіна як президента
Також респондентам поставили питання, чи схвалюють вони діяльність Володимира Путіна на посаді президента.
- 60% опитаних висловили схвалення;
- натомість 33% вважають навпаки;
- немає дали відповідь – 6%.
В опитуванні "Левада-центр" взяли участь 1617 людей віком від 18 років. Соціологічне дослідження проводилось у форматі телефонного інтерв'ю.