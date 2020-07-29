За результатами соціологічного опитування, рейтинг довіри до президента Росії Володимира Путіна впав до 23%. Це мінімальний показник за 2,5 роки.

Як свідчать дані опитування "Левада-центр", показник довіри до Путіна серед росіян впав на 2%, у порівнянні з червнем. І на 12% – якщо порівнювати з початком 2020 року.

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Респондентів попросили назвати 5 – 6 політиків, яким вони найбільше довіряють. Відтак лише 23% опитаних обрали Путіна. Зауважимо, що в листопаді 2017 року цей показник становив 59%.

Яким політикам та громадським діячам довіряють росіяни:

Володимир Путін – 23%;

Михайло Мішустін (прем'єр-міністр Росії) – 10%;

Володимир Жиріновський – 10%;

Сергій Шойгу (міністр оборони РФ) – 10;

Сергій Лавров (міністр закордонних справ РФ) – 6%.

Крім цього, 3% опитаних зазначили, що довіряють Сергію Фургалу – ексгубернатору Хабаровського краю, якого заарештували і звинувачують в організації вбивства.

Цікаво, що Фургал має вищий показник довіри, ніж опозиціонер Олексій Навальний чи колишній прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.

Скільки росіян схвалюють діяльність Путіна як президента

Також респондентам поставили питання, чи схвалюють вони діяльність Володимира Путіна на посаді президента.

60% опитаних висловили схвалення;

натомість 33% вважають навпаки;

немає дали відповідь – 6%.

В опитуванні "Левада-центр" взяли участь 1617 людей віком від 18 років. Соціологічне дослідження проводилось у форматі телефонного інтерв'ю.