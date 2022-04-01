Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, российского диктатора постоянно уверяют чуть ли не клятвами о "завтрашнем захвате Украины".

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Жданов: Там назревает существенный конфликт

Жданов напомнил, что 24 февраля, в день полномасштабного вторжения России, было 72 часа на взятие Киева и впоследствии парад в столице через неделю. Сейчас появилась неподтвержденная информация, что 7 мая – это завершение войны. Мол, ко Дню победы.

Клятвы и утверждение, что "завтра мы все возьмем, отвоюем. Завтра будет победа". Вот эти "завтра" ему надоели и он психует,

– считает он.

Военный эксперт объяснил, что Путин не видит реальных результатов. Военные не могут ему доложить ни одну победу на поле боя. "Думаю, что там назревает существенный конфликт. Есть требование Путина", – добавил Жданов.

Жданов о конфликте из-за желания Путина "победы": смотрите видео (начало темы с 9:40)