Такое мнение в эфире 24 канала высказал Вадим Денисенко – советник министра внутренних дел. По его словам, глава Кремля не любит подобное давление.

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Денисенко: Путин изолируется от давления элит

В МВД считают, что важно начало реальных внутренних разборок внутри российских элит. Мол, именно это и влияет на президента страны-оккупанта.

Они (элиты – 24 канал) начинают давить на Путина. Он этого не любит, изолируется,

– подчеркнул Денисенко.

Также он отметил, что действительно важно, чтобы до внутреннего давления дошло и внешнее давление. Ведь Россия планирует производить все расчеты в рубле, что означает неизбежную борьбу с миром.

"Первые расчеты приходятся где-то на 10 – 12 апреля. Первые контракты, которые нужно будет проплачивать. С этого момента начинается большая или небольшая газовая рублевая война между Россией и цивилизованным миром", – объяснил советник главы МВД.