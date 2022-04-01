Таку думку в ефірі 24 каналу припустив Вадим Денисенко – радник міністра внутрішніх справ. За його словами, глава Кремля не любить подібного тиску.

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Денисенко: Путін ізольовується від тиску еліт

У МВС вважають, що важливий початок реальних внутрішніх розбірок усередині російських еліт. Мовляв, саме це і впливає на президента країни-окупантки.

Вони (еліти – 24 канал) починають тиснути на Путіна. Він цього не любить, ізольовується,

– наголосив Денисенко.

Також він зазначив, що насправді важливо, щоб до внутрішнього тиску дійшов і зовнішній тиск. Адже Росія планує проводити всі розрахунки в рублі, що означає неминучу боротьбу зі світом.

"Перші розрахунки припадають десь на 10 – 12 квітня. Перші контракти, які треба буде проплачувати. З цього моменту починається велика або невелика газова рублева війна між Росією й цивілізованим світом", – пояснив радник глави МВС.

Денисенко про тиск еліт на Путіна: дивіться відео