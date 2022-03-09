По его словам, источники в России сейчас готовы все больше рассказывать, что там происходит. Из рассказов можно заключить, что окружение Путина не доводит до него российские провалы.

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К примеру, факт, что практически 100% населения (Украины, – 24 канал) негативно относятся к российским оккупантам, скорее всего, не доносят до него, потому что люди по вертикали боятся ему такое докладывать,

– сказал Грозев.

Также он добавил, что российская пропаганда очень эффективно работает на внутреннюю аудиторию России, но "буквально по нулям" – для аудитории иностранной.

Напомним, в 2014 – 2015 годах россияне смогли как-то повлиять на часть западного общественного мнения. В нынешней же ситуации "нет ни одного нормального человека в Европе, который мог бы поверить этим фейкам".