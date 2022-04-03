Об этом со ссылкой на источники, знакомые с разведданными, рассказали журналисты.

Важно Для Путина встреча с Зеленским – это почти синоним поражения, – эксперт о войне с Россией

По словам нескольких американских чиновников, ознакомленных с последними оценками американской разведки, Россия пересмотрела свою стратегию войны в Украине , чтобы сосредоточиться на взятии под контроль Донбасса и других регионов на востоке Украины с датой 9 мая.

За месяц войны российские сухопутные войска не смогли удержать контроль над районами, где они вели бои. Именно поэтому, по данным чиновников, Путину необходимо продемонстрировать "хоть какую-нибудь победу", и он надеется взять под контроль восточный регион Украины до начала мая.

У Путина 9 мая будет парад победы, вне зависимости от состояния войны или мирных переговоров. С другой стороны: парад победы с войсками и техникой,

– спросил представитель европейской обороны.

Также американские и европейские чиновники утверждают, что любые термины, которые Москва может устанавливать на словах, не меняют реальности, и, похоже, Россия готовится к затяжному противостоянию.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович также заявил, что на востоке Украины будет "очень тяжелая битва" . Прежде всего, за Мариуполь. А результат самой войны можно будет увидеть через 2 – 3 недели.