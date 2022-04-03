Об общем содержании разговора между президентами, новом американском оружии для Украины, конфискации российского имущества в нашу пользу и содержании гипотетически возможной встречи хозяев Белого дома и Кремля – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал глава Украинской Ассоциации Американистики Макар Таран.

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О разговоре Зеленского и Байдена

Макар, о чем, кроме финансовой помощи, говорили американский и украинский президенты?

Важнейшая часть, наиболее скрытая – это обсуждение первых результатов переговоров, которые начались с Россией в Стамбуле. Во время этого разговора Байден выступил в роли старшего наставника для Владимира Александровича (Зеленского – 24 канал).

Так уж случалось и раньше. К примеру, накануне заседания G7 разговор тоже был.

Помните и о звонке 22 февраля – буквально за 2 дня до начала полномасштабной войны. Поэтому вполне логично, что и на этот раз диалог состоялся в столь важное для нас время, когда мы на пути к заключению своего рода промежуточного соглашения с Россией. Вопрос гарантий безопасности будет зависеть, прежде всего, от Байдена, а не от Зеленского.

Штаты уже не раз демонстрировали свое лидерство в попытках объединить весь Запад. И дальше продолжают уверенно это показывать. Вашингтон может создать Западу нарратив, он может дать определенные побуждения для Запада.

Это очень хорошо видно из реакции западных политиков по нашим просьбам дать оружие или закрыть небо.

Макар Таран, глава Украинской ассоциации Американистики / Фото из архива автора

Сначала нам отвечали очень осторожно даже в вопросе поставки оружия. Ситуация начала меняться, когда за дело взялись Штаты вместе с Великобританией.

Сегодня эти две страны образовали очень мощный тандем. А по поводу разговора, конечно, в первую очередь внимание уделялось тому, на каких принципах должна строиться будущая договоренность с Москвой.

Еще одним аспектом, который, скорее всего, обсуждали стороны были поставки вооружения. Я подозреваю, что, несмотря на то, что эта активная фаза войны временно спадает, установка на максимальный разгром российской армии не теряет актуальности. Задача максимальных потерь противника повлияет на переговорные позиции Кремля.

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Нам же в свою очередь поможет укрепить собственное позиционирование за столом переговоров. Мы сможем еще более уверенно продвигать собственную повестку дня. Впоследствии, возможно, пойдет речь и о помощи в восстановлении инфраструктуры и сотрудничестве в сфере ОПК.

Вооружение для Украины и восстановление страны после войны

Вы упомянули об участии Штатов в процессе восстановления Украины после войны. Насколько реально привлечь к этому средства попавших под арест россиян из-за санкций? Американские сенаторы уже начинают обсуждать такую ​​идею.

Решение будет очень интересным и беспрецедентным. Не помню, чтобы что-нибудь подобное происходило раньше в американской истории. Тем более в таких объемах.

Но это решение не только экономическое. Оно включает в себя очень существенную политическую составляющую. Таким образом, Соединенные Штаты хотят показать всем олигархам в России, что они также несут ответственность за функционирование российской политической системы и за действия российских политических лидеров. Указать московскому олигархату, что он должен являться источником демократизации.

Недавно наше оборонное ведомство передало американским коллегам исчерпывающий список необходимого нам вооружения. Как Вы думаете, на какие позиции из этого списка можем рассчитывать?

Мы просим по максимуму, потому что так просить всегда и надо. Оборонительные виды оружия у нас есть. Вполне достаточно для того, чтобы эту путинскую военную машину потрепать.

Зеленский и Байден провели продуктивный разговор / Фото Getty Images

Дальше нам нужно будет наступательное вооружение для зачистки территории. Однако это уже другая история. Нам нужны артиллерийские системы, самолеты, танки и т.д. Пойдут ли в США нам навстречу? Мне тяжело сказать. Сами понимаете – у западной техники есть свои аппаратные тонкости.

На днях мой знакомый сказал, что в шотландской печати обсуждают возможность передачи британских танков. Великобритания – островная страна, ей танки не очень-то нужны, а особенно слишком старые. Но опять же система управления совершенно другая.

Возможно, Вашингтон будет просить другие страны помочь нам. К примеру, Францию. Париж располагает достаточно мощными артиллерийскими системами. Америка здесь займет позицию скорее организатора процесса снабжения, чем сама будет поставлять какое-нибудь тяжелое вооружение.

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Британскими ПЗРК закроем небо, а дроны помогут нам разорвать цепи российской военной логистики.

Какие шансы, что Штаты смогут нам обеспечить безопасность в полном объеме? Включая аналог натовской пятой статьи.

Белому дому сейчас важно не выступать на первый план в силу разных причин. Среди них, в частности, и Китай, и российский нарратив об американском покровительстве Украины.

В Вашингтоне есть понимание того, что Путин – уже "укушенный" зверь и есть сейчас возможность делать все не так открыто. Разговорами о готовности быть гарантом нашей безопасности Америка хочет немного испугать Путина и показать нам, что мы не сами в своей борьбе.

И третий момент состоит в том, что сейчас вырисовываются контуры новой системы безопасности, в которой мы займем свое место. Украина это заслужила.

Путин – уже " укушенный " зверь / Фото Getty Images

Ужесточение санкций обсуждали?

Думаю, что звучала тема введения технологических санкций. Американцы понимают их значимость.

Технологические санкции должны коснуться каждой отрасли. Ибо природа России такова, что все технологии тем или иным образом используются в ВПК.

Возможная встреча Путина с Байденом или Зеленским

Американский президент говорил, что может встретиться с Путиным, если тот заберет свои войска из Украины.

Сейчас для Путина встреча с Байденом или Зеленским – это почти синоним поражения. Если российский президент пойдет на это, то для него это будет означать поражение. Он утратит инициативу и способность диктовать условия соответственно. У него на руках сегодня не осталось ни одного козыря, который он мог бы использовать в процессе встречи. Ничего нет, кроме ядерной кнопки.