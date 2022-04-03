Про загальний зміст розмови між президентами, нову американську зброю для України, конфіскацію російського майна на нашу користь та зміст гіпотетично можливої зустрічі господарів Білого дому і Кремля – у ексклюзивному інтерв’ю сайту 24 каналу розповів голова Української Асоціації Американістики Макар Таран.

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Про розмову Зеленського та Байдена

Макаре, про що, окрім фінансової допомоги, говорили американський та український президенти?

Найважливіша частина, яка найбільш прихована – це обговорення перших результатів переговорів, які почалися з Росією у Стамбулі. Під час цієї розмови Байден виступив у ролі такого собі старшого наставника для Володимира Олександровича (Зеленського – 24 канал).

Так вже траплялося і раніше. Приміром, напередодні засідання G7 розмова також була.

Пам'ятаймо й про дзвінок 22-го лютого – буквально за 2 дні до початку повномасштабної війни. Тому цілком логічно, що і цього разу діалог відбувся у такий важливий для нас час, коли ми на шляху до укладання свого роду проміжної угоди з Росією. Питання гарантій безпеки залежатиме насамперед від Байдена, а не від Зеленського.

Штати вже неодноразово демонстрували своє лідерство в намаганнях об'єднати увесь Захід. І надалі продовжують впевнено це показувати. Вашингтон може створити Заходу наратив, він може дати певні спонуки для Заходу.

Це дуже добре видно з реакції західних політиків на наші прохання дати зброю чи закрити небо.

Макар Таран, голова Української асоціації американістики / Фото з архіву автора

Спочатку нам відповідали дуже обережно навіть у питанні постачання зброї. Ситуація почала змінюватися, коли за справу взялися Штати разом із Великобританією.

Сьогодні ці дві країни утворили дуже потужний тандем. А щодо розмови, звичайно, в першу чергу увагу приділяли тому, на яких принципах має будуватися майбутня домовленість із Москвою.

Ще одним аспектом, який скоріш за все, обговорювали сторони було постачання озброєння. Я підозрюю, що незважаючи на те, що ця активна фаза війни тимчасово спадає, установка на максимальний розгром російської армії не втрачає актуальності. Завдання максимальних втрат ворогу вплине на переговорні позиції Кремля.

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Нам же своєю чергою допоможе зміцнити власне позиціонування за столом перемовин. Ми зможемо ще більш упевнено просувати власний порядок денний. Згодом, можливо, йтиметься і про допомогу у відновленні інфраструктури та співпрацю у сфері ОПК.

Озброєння для України та відновлення країни після війни

Ви згадали про участь Штатів у процесі відновлення України після війни. Наскільки реально залучити до цього кошти росіян, які потрапили під арешт через санкції? Американські сенатори вже починають обговорювати таку ідею.

Рішення буде надзвичайно цікавим та безпрецедентним. Не пам'ятаю, щоб щось подібне відбувалося раніше в американській історії. Тим більше в таких обсягах.

Але це рішення не тільки економічне. Воно містить в собі дуже суттєву політичну складову. В такий спосіб Сполучені Штати хочуть показати всім олігархам у Росії, що вони також несуть відповідальність за функціонування російської політичної системи і за дії російських політичних лідерів. Вказати московському олігархату, що він повинен бути джерелом демократизації.

Нещодавно наше оборонне відомство передало американським колегам вичерпний список необхідного нам озброєння. Як Ви вважаєте, на які позиції з цього списку можемо розраховувати?

Ми просимо по максимуму, бо так просити завжди і треба. Оборонні види зброї у нас є. Цілком достатньо для того, щоб цю путінську військову машину пошарпати.

Зеленський і Байден провели продуктивну розмову / Фото Getty Images

Далі нам треба буде наступальне озброєння для зачистки території. Однак, це вже інша історія. Нам потрібні артилерійські системи, літаки, танки і так далі. Чи підуть у США нам назустріч? Мені важко сказати. Самі розумієте – західна техніка має свої апаратні тонкощі.

Днями мій знайомий сказав, що в шотландській пресі обговорюють можливість передачі британських танків. Великобританія – острівна країна, їй танки не дуже то й потрібні, а надто старі. Але знову-таки, система керування абсолютно інша.

Можливо, Вашингтон буде просити інші країни нам допомогти. Наприклад, Францію. Париж має на озброєнні досить потужні артилерійські системи. Америка тут займе позицію швидше організатора процесу постачання, аніж сама буде постачати якесь важке озброєння.

Читав, що США передадуть нам дрони-камікадзе, а Британія надасть Starstreak.

Британськими ПЗРК закриємо небо, а дрони допоможуть нам розірвати ланцюги російської військової логістики.

Які шанси, що Штати зможуть нам гарантувати безпеку в повному обсязі? Включно з аналогом натівської п'ятої статті.

Білому дому зараз важливо не виступати на перший план в силу різних причин. Серед них, зокрема, і Китай, і російський наратив про американське покровительство України.

У Вашингтоні є розуміння того, що Путін – уже "покусаний" звір і є зараз можливість робити все не так відкрито. Розмовами про готовність бути гарантом нашої безпеки Америка хоче трошки налякати Путіна і показати нам, що ми не самі у своїй боротьбі.

І третій момент полягає в тому, що зараз вимальовуються контури нової системи безпеки, в якій ми займемо своє місце. Україна це заслужила.

Путін – уже "покусаний" звір / Фото Getty Images

Посилення санкцій обговорювали?

Гадаю, що звучала тема запровадження технологічних санкцій. Американці розуміють їх важливість.

Технологічні санкції повинні торкнутися кожної галузі. Бо природа Росії така, що всі технології тим чи іншим чином використовуються у ВПК.

Можлива зустріч Путіна з Байденом чи Зеленським

Американський президент напередодні говорив, що може зустрітися з Путіним, якщо той забере свої війська з України.

Зараз для Путіна зустріч з Байденом чи Зеленським – це майже синонім поразки. Якщо російський президент піде на це, то для нього означатиме поразку. Він втратить ініціативу і здатність диктувати умови відповідно. У нього на руках сьогодні не залишилося жодного козиря, який би він міг використати у процесі зустрічі. Нічого немає, окрім ядерної кнопки.

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