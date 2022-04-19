Наше государство, конечно, будет зажато посреди этих угроз. Однако они реально направлены против Североатлантического союза, США и Европы. Об этом заявил американский бригадный генерал в отставке Кеннеди Кевин Райан.
Читайте также Успокойтесь все, это только угрозы, – Буданов о вероятности применения Россией ядерного оружия
Путину нужно его ядерное оружие, когда он угрожает НАТО или Западу. Украина оказалась в центре этой угрозы,
– сказал военный.
По его словам, поражение российских сил на земле будет означать, что Путин будет все больше полагаться на ядерное оружие, чтобы угрожать Западу, чтобы заставить его и другие соседние страны делать все, чего хочет Россия.
"Поэтому после окончания этой активной войны, после того, как Украина сдержит наступление России, угроза ядерного насилия, вероятно, возрастет", – добавил Кеннеди Кевин Райан.
Важно – что такое тактическое оружие и чем оно опасно: видео