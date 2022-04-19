Наше государство, конечно, будет зажато посреди этих угроз. Однако они реально направлены против Североатлантического союза, США и Европы. Об этом заявил американский бригадный генерал в отставке Кеннеди Кевин Райан.

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Путину нужно его ядерное оружие, когда он угрожает НАТО или Западу. Украина оказалась в центре этой угрозы,

– сказал военный.

По его словам, поражение российских сил на земле будет означать, что Путин будет все больше полагаться на ядерное оружие, чтобы угрожать Западу, чтобы заставить его и другие соседние страны делать все, чего хочет Россия.

"Поэтому после окончания этой активной войны, после того, как Украина сдержит наступление России, угроза ядерного насилия, вероятно, возрастет", – добавил Кеннеди Кевин Райан.

Обратите внимание! Спецслужбы США следят за местами, где находится оружие России. Американцы отслеживают каждый ядерный боезаряд круглосуточно.

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