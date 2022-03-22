Текстом публикации из "Живого журнала" поделился военный корреспондент Андрей Цаплиенко на своей странице в телеграмме. 24 канал передает детали.

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Вероятное совещание Путина со своим окружением

В публикации на LiveJournal говорится, что Путин 21 марта в режиме видеоконференции провел совещание с Николаем Патрушевым, Сергеем Шойгу, Валерием Герасимовым и Александром Бортниковым.

При обсуждении текущей ситуации на фронте якобы зашла речь о потерях русских войск, и Герасимов охарактеризовал их как "значительные". На этом Путин перебил своего муртада и спросил: "Что значит значительные? Допустимые потери в 30 и 50 тысяч человек – это ничто по сравнению с теми целями, которых удастся достичь после победы".

Кроме того, новый крайний "срок победы" в войне Путин вроде бы ограничил 7 мая . Именно к этой дате он будто бы планирует заставить украинские власти подписать договоренности, которые можно будет презентовать на внутреннем рынке, как капитуляцию Украины, и провести "триумфальный парад победы".

В ходе совещания Путин упрекнул Герасимову в больших потерях вооружения и предложил более разумно применять военную технику. Фактически, взбешенный диктатор напрямую приказал Герасимову не считаться с потерями живой силы , а прежде всего беречь технику.

Относительно мобилизации населения Патрушев вроде бы доложил, что подготовка к процессу завершена, и в случае соответствующего распоряжения ее проведут оперативно и в кратчайшие сроки.

Важно! Данная информация была опубликована в LiveJournal анонимно. Нет никаких доказательств, что такое совещание вообще состоялось, и что именно такие тезисы на нем звучали.