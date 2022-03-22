Текстом публікації з "Живого журналу" поділився військовий кореспондент Андрій Цаплієнко на своїй сторінці у телеграмі. 24 канал передає деталі.

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Ймовірна нарада Путіна зі своїм оточенням

У публікації на LiveJournal йдеться, що Путін 21 березня у режимі відеоконференції начебто провів нараду з Миколою Патрушевим, Сергієм Шойгу, Валерієм Герасимовим та Олександром Бортніковим.

Під час обговорення поточної ситуації на фронті буцімто зайшла мова про втрати російських військ, і Герасимов охарактеризував їх як "значні". На цьому Путін перебив свого посіпаку і запитав: "Що означає значні? Допустимі втрати у 30 і 50 тисяч людей – це ніщо у порівнянні з тими цілями, яких вдасться досягнути після перемоги".

Крім того, новий крайній "термін перемоги" у війні Путін начебто обмежив 7 травня. Саме до цієї дати він буцімто планує змусити українську владу підписати домовленості, які можна буде презентувати на внутрішньому ринку, як капітуляцію України, і провести "тріумфальний парад перемоги".

У ході наради Путін дорікнув Герасимову за великі втрати озброєння і запропонував більш розумно застосовувати військову техніку. Фактично, оскаженілий диктатор напряму наказав Герасимову не зважати на втрати живої сили, а передусім берегти техніку.

Стосовно мобілізації населення, Патрушев начебто доповів, що підготовка до процесу завершена, і у разі відповідного розпорядження її проведуть оперативно та в найкоротші терміни.

Важливо! Дана інформація була опублікована на LiveJournal анонімно. Немає жодних доказів, що така нарада взагалі відбулась, і що саме такі тези на ній лунали.

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